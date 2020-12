Hirdetés

Az eltelt évtizedek alatt nagy változásokon ment át a spanyol autómárka, hiszen eredetileg a Fiat partnereként olasz konstrukciókat gyártott, majd a szakítás után, egy önállóan átvészelt időszakot követően a Volkswagen-konszern fiatalos, sportos tagjaként folytatta. A klasszikus értelemben vett sportmodell hiányában a Cupra kivitelek gondoskodtak a nagy teljesítményű, izgalmas Seatokról, melyek akkor is tartották magukat a márka eredeti arculatához, amikor a kínálat döntően egyterűekből állt. Amióta a szabadidő-autók átvették az uralmat a piacon, és a Seat sosem látott sikereket ér el, a Cupra névből is igyekeznek még többet kihozni, ezért a cégcsoport 2018-ban alapított egy márkát a spanyol sportváltozatok számára, és készítettek egy egyedi típust is.

A keresztelőnél ismét a földrajzi nevek közül válogattak. Az izgalmasan csengő, mallorcai Formentor-félsziget megfelelt, hiszen Alejandro Mesonero-Romanos nem kevésbé izgalmas látványt nyújtó formát tervezett. A Leon és az Ateca közé bepréselt típus egy kompakt méretű crossover, a vonalvezetése lendületes, a teteje kupésan lejt, a részletei a legújabb arculathoz igazodnak, de a szokásosnál nagyobb hasmagassága és alacsonyabb karosszériája miatt egyetlen VW-konszernes testvérére sem hasonlít. Koncepciója a Subaru Forestert idézi, egy-egy stíluseleme akár a Mazdákat és az Infinitiket is eszünkbe juttathatja, élőben viszont hatásos, eredeti az összkép, amit a piroson kívül a csupa szürkés árnyalatú, vagy akár matt fényezés is különlegessé tesz. Ha már a színeknél tartunk, a fiatal vásárlókat célzó, a konszern stílusából kilógó embléma bronz árnyalatú, ami a féknyergen is megjelenik, ez sem gyakori választás!

Egyelőre ismeretlen, ezért misztikus autóként suhan a Cupra Formentor, pedig ugyanazokból a részegységekből áll, mint minden Volkswagenhez kötődő újdonság. Erről árulkodik az utastér is. Alapvetően megegyezik a Leonéval, de mivel szintén friss modellről van szó, a hasonlóság nem von le semmit az értékéből. Egyediséggel a bronzszínű díszbetétek és a külső megjelenéshez passzoló, vagány sportülések szolgálnak, sőt, még a kormány is, hiszen az indítógombot és az üzemmódkapcsolót eddig elsősorban a Ferrari és az Alfa Romeo tette be a küllők közé. Ezzel a Formentor máris több fizikai gombot tartalmaz, mint a cégcsoport legtöbb újdonsága, nem csoda, hogy nagy mozgásterük nem is maradt a tervezőknek a műszerfal kialakításakor.

Az ergonomikusan berendezett utasteret a nagyméretű, akár 12 colos érintőképernyő uralja. A Seatok számára programozott menüben eligazodni nem nehéz, de nem is olyan magától értetődő, mint a klasszikus gombokkal. Ez a szellőzés beállításakor tűnik fel a legjobban, de más funkciók gyors előhívásához is fontos a rendszer megismerése. A digitális műszeregységet könnyebb megszokni, nem csak sokféle elrendezést kínál, de a grafikai megjelenítés is kiváló minőségű. Szintén szerethető, modern kütyü a műszerfalon és az ajtókárpiton végigfutó LED, amely hangulatfényként és veszélyre figyelmeztető jelzésként is működhet. Felvillan, ha éppen egy autó vagy egy kerékpáros van a holttérben, és villog, ha ráfutás veszélye fenyeget. A vezető könnyen megtalálja a helyét a kormánynál, az első ülésekre sem lehet panasz, a karosszéria sajátos kiképzésével pedig mégis sikerült egyedi hangulatot teremteni a Formentorban, ugyanis a belső arányai sem a Leonra, sem az Atecára nem emlékeztetnek. A sötét kárpitok miatt kifejezetten passzentos, sportautós hangulat ellenére a tágasságról nem kell lemondani, fej-, váll- és lábtér még hátul is éppen annyi van, hogy ne legyen kétségünk az autó német származása felől. A praktikum legalább olyan fontos volt, mint a látvány, a csomagtartó méretét is a Leon és az Ateca közé lőtték be.

Ehhez a csomaghoz már csak egy ütőképes hajtásláncra volt szükség, be is került a csúcsmodellbe a Cupra Atecából ismert 2,0 literes, turbós benzines hétfokozatú DSG-vel, 4Drive összkerékhajtással, de 300 helyett 310 lóerővel és kereken 400 Nm nyomatékkal! A mai, szén-dioxid-kibocsátási normákra és fogyasztásra kihegyezett autópiaci helyzetben már az is szép dolog, hogy a Cupra igyekszik fenntartani a klasszikus vezetési élményre vágyók figyelmét, ezért egyáltalán nem meglepő, hogy visszafogták a kipufogórendszer hangját, és inkább a hangszórókat vetették be a kívánt tónus megszólaltatására, ahogy el kell fogadni a tényt, hogy a takarékos közlekedésre hangolt duplakuplungos automatának fejtörést okoz a bőséges teljesítmény szabályozott átvitele, ezért minél nagyobb gázt adunk, annál nagyobb eséllyel áll neki gondolkodni, mielőtt rakétaként lőné ki az autót. Mivel a Formentornál adott a sportosan feszes futómű, a precíz kormányzás és a stabilitást garantáló összkerékhajtás is a tempós haladáshoz, már csak a különböző üzemmódok közül kell kiválasztani az éppen megfelelőt, vagy konfigurálni egyet saját ízlésünk szerint, hogy a gázreakció, a futómű vagy a kormányzás is a nekünk tetsző módon működjön.

Mivel hasonló hajtásláncot más márkák is kínálnak a cégcsoporton belül, a Cupra ezúttal valóban a stílusával találja meg az utat az arra fogékonyak szívéhez. Számukra jó hír, hogy 2021-ben további motorokkal, köztük kettő konnektoros hibriddel bővül a kínálat, ennek köszönhetően takarékosabbá és elérhetőbbé is válik a Formentor, melynek árait egyelőre nem hozta nyilvánosságra a magyar importőr.

Formentor VZ 2.0 TSI DSG 4Drive

Összlökettérfogat: 1984 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

Max. teljesítmény: 228 kW (310 LE) 5450-6600/perc

Max. forgatónyomaték: 400 Nm 2000-5450/perc

Hossz./szél./mag.: 4450/1839/1511 mm

Tengelytáv: 2680 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1585/1559 mm

Fordulókör: 10,7 m

Saját tömeg/teherbírás: 1644/571 kg

Csomagtér: 420-1475 l

Üzemanyagtank: 55 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 4,9 s

Max. sebesség: 250 km/h

Átlagfogyasztás (WLTP): 8,5-8,7 l/100 km

CO2-kibocsátás: 191-197 g/km