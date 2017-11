Hogyan lehet sikert elérni abban a szegmensben, amelyben hagyományosan a német prémiummodelleké a vezető szerep? Úgy semmiképpen, ha lemásolják őket! A Lexus RC-t egyértelműen ez a koncepció szülte, nem véletlen, hogy a típusjelölésben a két betű a Radical Coupé rövidítése. Igazából annyira extrém a front, hogy minden túlzás nélkül elmenne tanulmánymodellnek, de pont ez volt a cél. Kitörni a sztereotípiák rabságából, hogy a Toyota luxusmárkája csak a visszafogott külsejű autókat tud piacra dobni – ez már bizony nem a 60-as korosztály kupéja. Megvannak benne a japán gyártóra utaló vonások, de tárgyilagosság helyett minden részlete az egyediségről szól, a széles hátsó farral pedig úgy terpeszkedik az úton, mintha igazi sportkocsi lenne. Persze szó sincs erről, még úgy sem, hogy a tesztelt példány a harcias F Sport köntöst kapta. A 300h kivitel ugyanis egy takarékos hibrid, amelynek nincs is közvetlen ellenfele a piacon, az Audi A5-ösből, a BMW 4-es Coupéból vagy a Mercedes C-osztály kétajtósából ugyanis nincs vegyes hajtású változat.

A három éve kapható Lexus nem tud versenyre kelni a németek hihetetlenül gazdag hajtásláncválasztékával, de ha csak nem igényli valaki a 300 lóerős teljesítményt, aligha lesz hiányérzete a hibrid kapcsán. Már csak azért sem, mert alapvetően egy kényelmes túrakupéról van szó. Alacsonyan ülünk, de nyilvánvaló, hogy a komfortszint emelését előtérbe helyezték, az ülések úgy, ahogy vannak, egyszerűen tökéletesek. Ugyanakkor elöl is passzentos a helykínálat, a szerény fejtér 180 centi felettieknek már gondot okozhat, a vaskos középkonzol pedig nyilvánvalóan sok helyet rabol – az más kérdés, hogy pont ettől a masszivitástól lesz olyan érzése a vezetőnek, hogy körülöleli az autó.

A hátsó sor térkínálatától sem esünk hasra, de nincs ez másképp a vetélytársak esetében sem, aki ilyen kupéra vágyik, annak nyilvánvalóan másodlagos szempont, hogy mekkora a hely hátul. Maradjunk annyiban, hogy átlagos termetű felnőtteknek is csak rövidebb utakra ajánlott. Az persze biztos, hogy a vezetőnek van a legjobb dolga, a perforált bőrkormány fogása olyan, hogy el sem akarjuk engedni, ahogy az F Sport változtatható kijelzőjű műszerfala szintén fontos, látványos elem. Az általános összeszerelési minőség hozza a márkától elvárható szintet, de néhány belső részlet múltidézőnek hat, legalábbis ha kitekintünk a konkurenciára. Ami miatt fekete pont jár a Lexusnak, az a számítógépes touchpad logikája szerint működő központi vezérlő, amely sok bosszúságot okozhat, menet közben bármilyen beállítás komoly koncentrációt igényel.

A négyajtós IS-sel ápol szoros műszaki rokonságot az RC, vagyis a hibridben egy hosszában beépített, 2,5 literes benzinest és egy villanymotort találunk, amelyek a hátsó kerekeket hajtják. A 223 lóerős rendszerteljesítménnyel dinamikusan gyorsít, de inkább a csendessége és a könnyedsége kiemelkedő. Arról nem is beszélve, hogy a hibridek közül még mindig a japán márka autóiban vehető észre legkevésbé az átmenet, amikor a benzinmotor bekapcsolódik a hajtásba. Városban úgy 60-as tempóig gyorsulhat tisztán elektromosan az RC, ehhez persze a finom gázpedálkezelés mellett az is kell, hogy figyeljük a műszerfalon lévő csíkot, amely jelzi, meddig gyorsulhatunk úgy, hogy még ne induljon be a benzines. Kis odafigyeléssel szédületesen alacsony fogyasztásra képes az RC 300h, az 5,9 literes átlag a teljesítmény fényében több mint elismerésre méltó. Mielőtt a dízelpártiak felsóhajtanának, hogy óvatos használat mellett egy 200 lovas gázolajos sem eszik ennél sokkal többet, érdemes tudniuk, hogy a Lexus autópályán is elvan 6,0-6,5 literből. Igazi előnye persze városi használat mellett jön ki, ott viszont tényleg verhetetlen. Az már más kérdés, hogy hiába van benne teljesítmény bőven, nem annyira jó érzés kihasználni. Padlógázra felbőg a motor, és amíg el nem vesszük, addig ott is tartja a fordulatot – mindez az e-CVT váltó működési jellegéből fakad. Lehet kézzel is beavatkozni a szimulált fokozat segítségével, mégis életidegen dolognak érződik. Szintén érdekes, hogy a 223 lóerős teljesítményhez képest alacsony, 190 km/óra a végsebesség, az persze más kérdés, hogy Németországon kívül ezt aligha lehet kihasználni. A közvetlen kormányon és futóművön biztos nem múlik az élvezet, jól fekszi az utat az RC, kiszámíthatóan és semlegesen viselkedik, a karosszéria oldaldőlése minimális. Mindemellett nem túl kemény a rugózás, sportkupé létére finoman veszi a fekvőrendőröket vagy keresztbordákat is.

Legyen szó a 2,0 literes, 245 lóerős, turbós belépőmodellről (14,35 millió Ft) vagy a 300h-ról (14,79 millió Ft), tudásához és fellépéséhez mérve nincs túlárazva az RC. A 300h F Sport 17,26 millió Ft-os ára a konkurenciát figyelembe véve versenyképes, főleg, hogy a sportos külső és belső részleteket felvonultató modell komplett vezetéssegéd csomaggal, full-LED-es fényszórókkal és adaptív futóművel érkezik alapáron.

Tetszett

• bevállalós forma

• kényelem

• működési kultúra

• alacsony fogyasztás

Nem tetszett

• központi rendszer működése

• néhol idejétmúlt részletek

• padlógázra felbőgő motor

Összegzés

Az RC kétségkívül nagyobb feltűnést kelt a forgalomban, mint legtöbb vetélytársa, hibrid hajtása pedig egyszerre teszi takarékossá és kifinomulttá. Az viszont fontos, hogy ne sportkocsiként tekintsünk rá, a vad külsejű karakter ellenére ezzel a hajtáslánccal egy szelíd autóról van szó.

Lexus RC 300h F Sport

Összlökettérfogat: 2494 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16

BENZINMOTOR

Max. teljesítmény: 133 kW (181 LE) 6000/perc

Max. forgatónyomaték: 221 Nm 4250-5400/perc

VILLANYMOTOR

Max. teljesítmény: 105 kW (143 LE)

Max. forgatónyomaték: 300 Nm

HIBRIDRENDSZER

Max. teljesítmény: 164 kW (223 LE)

Hossz./szél./mag.: 4695/2069/1395 mm

Tengelytáv: 2730 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1575/1580 mm

Fordulókör: 11,2 m

Saját tömeg/teherbírás: 1775/470 kg

Csomagtér: 340 l

Üzemanyagtank: 66 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 8,6 s

Max. sebesség: 190 km/h

Város/országút/vegyes: 4,9/4,9/4,9 l/100 km

Tesztfogyasztás: 5,9 l/100 km

CO2-kibocsátás: 113 g/km

A modell alapára: 14 350 000 Ft (RC 200t, 245 LE)

A tesztelt verzió ára: 17 260 000 Ft

Finomhangolás után – Lexus IS 300h teszt

Az alapok változatlanok, mégis érettebb autó benyomását kelti a frissített IS 300h.

A hagyományos limuzinok kora leáldozóban van, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a Lexusnál az NX szabadidő-autó sokkal kelendőbb, mint limuzin megfelelője, az IS. A harmadik nemzedékét taposó modell a maroknyi középkategóriás sportlimuzin közé tartozik, ennek megfelelően nem a helykínálattal veszi le a sofőrt és utasát a lábáról. Sokkal inkább a műértő ember autója, aki nagyra tartja a korábbinál is bevállalósabb frontrészt (újak a full-LED-es lámpák) és a finom technikát. Merthogy az IS a modellváltás óta átdolgozott vezérlésű váltóval jön, így nem olyan zavaró a motor felbőgése, és a gázadásra is azonnal reagál. Ettől függetlenül nem lesz sportos a hibrid, a 223 lóerős rendszerteljesítményű újdonság az RC-hez hasonlóan takarékosságával és csendességével hívja fel magára a figyelmet – autópályán is igazi süketszoba az IS.

A csúcsváltozat (Luxury) esetében külön említést érdemelnek a fabetétek, a manufakturális módszerrel készülő díszítőelemekhez elég hozzáérni és rögtön kézzel foghatóvá válik a minőség. Az utastér újdonsága egyébként a korábbinál nagyobb, 10,3 colos képernyő, amely osztott, így egyszerre tudja mutatni például a navigációs és a hajtás-ábrát. Ezzel a kijelzővel és a joystickes központi vezérlővel erősen disszonáns a pedálos rögzítőfék, mindenesetre sajátos hangulattal rendelkezik az autó. Aki hajlandó áldozni a sportosság oltárán, annak a 200t verzió ajánlható. A szintén hátsókerék-hajtású, 245 lóerős modell az alapáron kínált nyolcgangos automatikus váltóval 10 950 000 Ft-ot kóstál. A hibrid 11 100 000 Ft-os listaára sem rossz, a 10 000 000 Ft-os promóciós ár azonban a prémiumkategória egyik legjobb vételévé teszi.

