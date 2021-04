Hirdetés

Az izgalmas háromhengeres blokk miatt nagyobb felhajtás övezte az MT-09-es debütálását, mint az MT-07-esét, mégis a kistestvér futott be nagyobb karriert. 2014-es megjelenése óta 125 ezer darabot értékesítettek belőle, amivel Európa legkeresettebb csupasz motorjává vált, ebben persze szerepet játszik az is, hogy a modell megjelenése óta elérhető volt 35 kW-os, tehát A2-es jogosítvánnyal vezethető kivitelben is.

A Yamaha a nagy sikerek ellenére nem félt attól, hogy alaposan átrajzolja a gépet, az új fejidom már csak nyomokban emlékeztet az elődére. A három részre osztott, LED-es fényszóróval karakteres és egyben futurisztikus modell benyomását kelti, az új tankburkolat és grafikák is a sportosságot hangsúlyozzák – a szárnyra hajazó légbeömlők különösen látványosak!

Hogy a típus méltó legyen nevéhez (az MT a Master of Torque vagyis a nyomaték mesterét jelenti), több műszaki változást is végrehajtottak. A szívórendszer, az üzemanyag-ellátás, a kipufogórendszer és a motorvezérlő is új, aminek az az eredménye, hogy a 689 cm3-es, 74 lóerős soros kéthengeres lineárisabban adja le teljesítményét, a gázreakciók is finomabbak, a 67 Nm-es nyomaték pedig már 6500-as fordulattól lehívható. De a 270 fokos főtengely-elékelést megtartották, hiszen a jellegzetes hangot biztosító műszaki megoldás a típus egyik védjegyének számít! Hogy a motorozás még nagyobb élmény legyen, 32 mm-rel szélesebb kormányt és 282 helyett 298 mm-es, perforált első féktárcsákat kap, de az elsőszerelésű abroncsok terén is változás van, az MT-07-esek mostantól Michelin Road 5-ös gumikon hagyják el a gyártósort. Mivel a modell sikere továbbra is nagyban függ a versenyképes ártól, a Yamaha nem eszközölt radikális súlycsökkentő megoldásokat, ebből a szempontból mindössze az új, fröccsöntött műanyagból készült tankburkolatok jelentenek változást. Ugyanakkor a műszeregységre szemmel láthatóan nagy gondot fordítottak, az iparági trendek azt mutatják, hogy a gyártók egyre nagyobb és informatívabb egységekkel jelennek meg.

A Yamaha felkészült a tavaszi szezon rajtjára, hiszen az új MT-07-es kiszállításai már megkezdődtek. Ami az árat illeti, nincsenek nagy meglepetések, a japán márkák még a korábbinál is feltűnőbben idomulnak egymáshoz. Az MT-07-es 2 698 000 Ft-ja továbbra is versenyképes, viszont a Suzukinál és a Hondánál 200 ezer Ft-tal nagyobb összegért már négyhengeres naked bike-ot is kaphatunk.

Yamaha MT-07

Lökettérfogat: 689 cm3

Hengerek/szelepek: S2/8

Max. teljesítmény: 54 kW (73 LE) 8750/perc

Max. forgatónyomaték: 67 Nm 6500/perc

Sebességváltó: hatfokozatú

Tengelytáv: 1400 mm

Ülésmagasság: 805 mm

Üzemanyagtank: 14,0 l

Fék elöl/hátul: 2×298/245 mm tárcsa

Gumi elöl/hátul: 120/70 R17 180/55 R17

Menetkész tömeg: 184 kg

Alapár: 2 698 000 Ft

Egy hengerrel több

Az MT-07-es testvérmodellje az MT-09-es is megújult. 847-ről 889 cm3-re növelték a soros háromhengeres lökettérfogatát, a teljesítmény 115 helyett 120 lóerő. Újdonság a kétirányú gyorsváltó bevezetése, illetve az elektronikán is finomítottak, hiszen mar egy hattengelyű IMU küld adatokat a motor vezetéstámogató rendszereit összefogó agynak. A 3 548 000 Ft-os bázismodell mellett elérhető a 4 098 000 Ft-os SP-kivitel is, amely tempomattal, szélesebb tartományban állítható első futóművel, illetve Öhlins rugóstaggal büszkélkedhet.