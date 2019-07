Hirdetés

A Tesla egyedi online értékesítési rendszerét figyelembe véve különösen nagy segítség lehet a magyar ügyfeleknek a Tesla Universal piaci jelenléte. Ellátogattunk az új bemutatóterembe, ahol Ajlik Csaba ügyvezetővel beszélgettünk.

Egyértelmű, hogy élőben körbejárva, beülve többet mutat egy autó, könnyebb a választás a személyes tapasztalatszerzést követően. A valós megtekintésen és tesztvezetésen túl milyen többletet kínálnak az ügyfeleknek?

„Az autóval történő személyes ismerkedés mellett kiemelten fontosnak tartjuk a pénzügyi szolgáltatásokat és a kapcsolódó, igen összetett ügyintézés elvégzését. Ha valaki magának rendel a weben egy autót, akkor amint a gyártósorról legördül a jármű, máris a teljes vételárat ki kell fizetnie a Tesla felé, majd a honosítás során a 27%-os áfát is rendeznie kell idehaza. A tulajdonos cége ilyen esetben nem tudja a személygépjármű áfáját visszaigényelni. Mi egyrészt segítséget tudunk abban nyújtani, hogy ne kelljen a vásárlási folyamat elején teljes vételárat kifizetni. Másrészt a velünk való együttműködés révén akár egy zárt végű pénzügyi lízinggel, akár egy 4% alatti THM-et kínáló operatív lízinggel jelentős, 50-80% áfakedvezményt realizálhatnak ügyfeleink, a törlesztőrészletek pedig költségként elszámolhatók.”

Említette az ügyintézés összetettségét. Valóban ennyire bonyolult magánszemélyként Teslát megvásárolni Magyarországról?

„Nem egyszerű folyamat, annyi bizonyos. Az autókat Hollandiából kell hazahozattatni tréleren, saját szervezésben. Ehhez angol nyelvű áfanyilatkozatot és a szállítói meghatalmazás angol másolatát be kell nyújtani a Teslának. Magát a szállítást adminisztrálni kell úgynevezett CMR fuvarlevéllel. Amennyiben magyar cég hozza haza az autót, a szállítmányt be kell jelenteni az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (EKAER). Az autó megfelelőségét igazoló COC-okmány, az adásvételi szerződés és a számla hivatalos, magyar nyelvű fordításával a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál egyedi műszaki vizsgát kell kérni az autó részére. Az eredetvizsga is egyénileg intézendő, ráadásul itt még minden körben csak trélerrel lehet mozgatni az autót. Igaz, regisztrációs adó nem terheli a Tesla modelleket, de így is adminisztrálni kell ezt az okmányirodában. Szóval rengeteg olyan teendő akad, amit nem az ügyfelek intéznek normál esetben. A Tesla Universal természetesen a teljes ügymenetet elvégzi az ügyfél helyett.”

Alig néhány hete Elon Musk a Model 3-as beugró, Standard Range bemutatásával együtt bejelentette a kereskedések bezárását is, mindezt a kedvező vételárak biztosítása érdekében. Ezután nem sokkal kiderült, mégis szükség lesz még egy darabig a kereskedések legtöbbjére. Érinthetik hasonló változások a hazai jelenlétet?

„Mi azért döntöttünk a beruházás mellett, mert úgy látjuk, nem lehet csak az online felületre és az egyéni ügyintézésre alapozni egy ilyen márka jelenlétét. A Tesla saját tulajdonú kereskedéseinek működése a jövőben többféleképpen változhat, Elon Musk hatalmas innovátor. Mi bízunk benne, hogy az általunk megvalósított, hagyományosnak tekinthető, bemutatótermi jelenlét hosszú távon szolgálja majd az ügyfeleket és a márkát. A valós autók megtekintési lehetősége, a kedvező finanszírozási szolgáltatások, a teljes ügyintézés, a magyar nyelvű dokumentáció, a budapesti átvétel lehetősége jó eséllyel sokáig értéket képviselnek majd. Több év távlatában persze változhat a Tesla kelet-közép-európai jelenléte, de ezt nehéz jelen pillanatban vizionálni.”

Már most is láthatunk néhány Teslát a forgalomban. A tulajdonosoktól lehet tudni, hogy vevőszolgálat terén nem kényezteti el a márka a magyar ügyfeleket. Osztrák szervizbe járnak a magyar teslások, és nagyon hosszú várakozási időről számolnak be. Lesz erre is gyógyír a jövőben?

„Az osztrák szervizekbe a szomszédos országok mindegyikéből érkeznek ügyfelek, valóban hosszú a várakozás, nem elegendő ez a kapacitás hosszú távon a márkához méltó vevőszolgálat teljesítéséhez. Szerencsére biztató a jövőkép: egyrészt Bécsben a napokban nyitják meg a második szervizpontot, másrészt előrehaladott állapotban van a magyarországi szerviznyitás tervezése. Ha megvalósul a legszerencsésebb forgatókönyv, akár egy éven belül megnyílhat Budapesten a hivatalos Tesla márkaszerviz is.”

Mit gondol, fenyegeti az egyre erősödő elektromosautó- kínálat kínálat a Tesla népszerűségét?

„Mi örülünk neki, ha egyre több elektromos autó fut az utakon. A Tesla modellek innovációban, tudásban, biztonságban nagyon kiemelkedők, és ennek köszönhetően egyelőre minden piacon a lista élén állnak az elektromos kategóriában. Idehaza a régiós átlaghoz képest igen erős az elektromos autók piaca. Tavaly közel 1300 db e-autó talált gazdára, míg például a magyarnál négyszer nagyobb lengyel piacon mindössze 620 db. A szakértők egyértelműen még nagyobb elektromos részarányt jósolnak a következő évekre.”

Hány darab autó értékesítését tervezik idén?

„Ebben az évben szeretnék 100 feletti darabszámot realizálni. Az érdeklődés szerencsére kiemelkedő, mostanra már 20 ügyfél kötött velünk szerződést, ami igen biztató kezdetnek tekinthető.”