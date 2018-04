Ahogyan az alsó-középkategóriát sokan egyszerűen csak Golf-szegmensként emlegetik, a villamoshajtású kompaktok körét nyugodtan lehetne Leaf-kategóriának hívni. A Nissan mindenkinél jobban érzett rá arra, hogy mikor és milyen elektromos autót érdemes piacra dobni. A 2010-ben bemutatott első nemzedékből 283 000 darabot értékesítettek, ezzel pedig a világ első számú villanyautójává vált a japán típus. Hogy az új modellt mennyien várták, azt mi sem érzékelteti jobban, mint hogy alig három hónappal a premier után, amikor még mindig csak képeken láthatták a kuncsaftok az autót, 12 ezer megrendelés érkezett rá! Nálunk nyilván nem fogja ostromolni az eladási lista élét a Leaf, mint mondjuk Norvégiában, de a villanyautó-piac egyik, ha nem a legfontosabb szereplőjének ígérkezik hazánkban is.

Formai értelemben komoly változáson esett át a Leaf. A korábbi nagyon is futurisztikusnak hatott, amikor bemutatták, az új jóval konszolidáltabb, igazából egy „sima” kompakt is lehetne. Ezzel egyrészt szélesebb kör felé nyit a Nissan, másrészt reagál a vetélytársakra is – a VW e-Golf vagy a Ford Focus Electric külsőre alig különbözik a normál kivitelektől. Amiből nem engedtek a Nissannál, az az aerodinamikai hatékonyság, a 0,28-as Cw-érték kedvezőnek számít a mezőnyben. A belső design is jóval emészthetőbb lett, a helykínálat pedig megfelel annak, amit egy mai alsó-középkategóriás modelltől elvárunk. Az elődhöz viszonyított 5 centis hossznövekedés miatt (a tengelytáv maradt a régiben) nem lehet panaszunk a lábtérre, az akkumulátor azonban a hátsó ülések alól kitüremkedik, így középen inkább csak gyermekeknek lehet ideális az üléspozíció. Ami számomra meglepő volt, hogy csak a vezető kap automata funkciós elektromos ablakot, illetve hogy mélységében nem állítható a kormány. Érthetetlen, hogy egy minden apró részletre kiterjedő modellváltás esetén utóbbiról megfeledkeznek. Ennek az az eredménye, hogy egy magasabb sofőr az első percekben nehezen találja majd meg a helyét. A csomagtartó viszont tágas, teljesen jól használható, a 435 literes érték (kalaptartóig mérve) jelzi, az új Leaf is túlmutat a városi villanyautó szerepkörén.

A Leaf nem a Renault Nissan Szövetség széles körben használt moduláris platformjára épül, a padlólemez az elődből érkezik néhány módosítással. Az akkumulátor befoglaló méretei nem változtak, ellenben az energiasűrűség tekintetében komoly szintugrás történt. Az előd 24, majd 30 kWh-s akkumulátorával szemben immáron 40 kWh a kapacitás, amit két területen is kamatoztat a Nissan. Egyrészt 109 helyett 150 lóerő a csúcsteljesítmény, ami nagyon is dinamikussá teszi az autót. Nyomatékrugalmassága a jámbor külső fényében szinte meghökkentő, pillanatok alatt ugrik 80-ról 130 km/órás sebességre.

A nagyobb telepcsomag másik előnye természetesen az, hogy a hatótávot növelni tudták. A NEDC-ciklussal szemben a valóságos használatot tükröző WLTP mérési szabvány szerint városban 415, míg vegyes üzemben 275 kilométer tehető meg két töltés között. A Nissan most is a CHAdeMO csatlakozási szabványra voksolt, a töltési idő riasztási állapotról 80%-ra 40-60 perc lehet (50 kW-os gyorstöltővel), míg a 6,6 kW-os fali töltővel 7,5 óra szükséges a telepek feltöltéséhez. A nehéz akkucsomag és a keskeny, kis gördülési ellenállású eco-abroncsok miatt nem lesz a szerpentinek királya a Leaf, cserében finoman rugózik. A modellváltás ugyanakkor hozott egy fontos újítást. Megjelent az ePedal funkció (gombnyomással aktiválható), ami annyit tesz, hogy ha lelépünk a menetpedálról, az autó intenzíven lassít – pontosan úgy, mint a BMW i3-as esetében. Tehát hacsak nem kell komolyabbat fékezni, az autó egy pedállal is vezethető. A másik újdonság a ProPilot rendszer bevezetése. Az önvezető rendszer tartja a követési távolságot és sávban tartja az autót. Olyan kiforrottan működik, amit korábban csak drága luxusautók esetében tapasztalhattunk.

Az új Leaf hazai listaára 9 990 000 Ft-tól indul, ami az állami támogatással 8,45 milliós vételárat jelent. Az e-Golf 11,5 és a Focus Electric 13 millió Ft-os árcéduláját figyelembe véve több mint vonzó a márka ajánlata. A márciusi piacra dobással azonban még nem lőtte el az összes puskaporát a Nissan. Az év végén érkezik egy új, nagyobb akkukapacitású kivitel, amelynél a plusz kWh-kat nem csak a hatótáv, hanem a teljesítmény növelésére fordítják majd. A hírek 6,0 másodperc alatti 0-100-as sprintidőről szólnak…

Nissan Leaf

Állandó mágneses villanymotor

Max. teljesítmény: 110 kW (145 LE)

Max. forgatónyomaték: 320 Nm

Hossz./szél./mag.: 4490/1788/1530 mm

Tengelytáv: 2700 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1540/1530 mm

Saját tömeg: 1580 kg

Csomagtér: 435 l (kalaptartóig mérve)

Akkumulátor kapacitás: 40 kWh

Max. sebesség: 144 km/h

A modell ára: 9 990 000 Ft