Nehéz lenne nem észrevenni, hogy az egyterűek iránt csökken a kereslet, aminek nem más az oka, mint az SUV-dömping – a viszonylag új, de annál nagyobb ütemben növekvő szegmens félig-meddig már felfalta az egykor virágzó kategóriát.

Bár a VW továbbra is kitart a Touran és Sharan modellek mellett, a piac azt diktálja, hogy legyen egy olyan szabadidő-autójuk, amely praktikumban csak minimális kompromisszumot követel egy egyterűhöz képest. Így született meg a Tiguan Allspace, amely értelemszerűen a Tiguanra épül, de 109 mm-rel nyújtott tengelytávolsága és 215 mm-es hossznövekedése (4701 mm) már alkalmassá teszi arra, hogy egyterű pótlóként tekintsünk rá, főleg, hogy hétszemélyes változat is rendelkezésre áll (201 930 Ft-os felár).

Optikailag visszafogott, de harmonikus darab az Allspace, melynél az „újdonságok” a B-oszlopnál kezdődnek, addig ugyanis teljesen azonos a bázismodellel. A hatalmas hátsó ajtót kinyitva bőséges lábtér tárul elénk, gyakorlatilag 190 centivel kényelmesen el lehet férni még úgy is, hogy elöl ugyancsak langaléták foglalnak helyet. A hátsó két pótszék inkább csak gyermekeknek ajánlható, felnőtteknek akkor jöhet szóba, ha a középső sorban lévő üléseket egy vagy két kattintással előrébb toljuk. Dicséret illeti a VW-t azért, hogy még hét személlyel is használható (230 literes) rakterünk van, ha pedig a padlóba hajtjuk a harmadik sort, 700 literes rakteret kapunk. Az ötszemélyes kivitel még többet, 760 litert tud befogadni alapból.

A VW széles motorpalettát kínál az Allspace-hez, azonban a plusz centikre való tekintettel jelen esetben az 1.4 TSI 150 lovas, hengerlekapcsolás funkcióval rendelkező változata az alap a normál Tiguan 125 lovasával szemben. Ez a blokk csak fronthajtással választható, így aki benzinesből szeretne 4×4-est, az a kizárólag DSG-váltóval elérhető, 190 vagy 220 lóerős, 2.0 TSI mellé teheti le a garast. Nálunk nyilván a dízelek lesznek a népszerűek, melyeknél a bázis a front- és összkerékhajtással, valamint kézi- és DSG sebességváltóval is elérhető, 150 lovas 2.0 TDI. A blokknak létezik egy izmosabb, 190 lóerős verziója, melynél alap a 4×4-es hajtás és az automatikus váltó. Utóbbi modell acélosan húz, nagy emelkedőkkel és terheléssel sem lehet zavarba hozni – egy csúcsdízeltől ezt el is várhatjuk. A hétgangos DSG-váltó gyorsasága mellett kiemelkedő a zajszigetelés, hidegen is alig szűrődik be motorzaj az utastérbe.

A Tiguan Allspace alapváltozata 8,44 millió Ft-tól vihető haza, ami 1 343 660 Ft-tal drágább a legolcsóbb Tiguannál. Nem kevés a felár, de a konkurencia is hasonlóképpen árazza a rivális típusokat.

VW Tiguan Allspace 2.0 TDI 190 DSG 4M.

Összlökettérfogat: 1968 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbódízel

Max. teljesítmény: 140 kW (190 LE) 3500-4000/perc

Max. forgatónyomaték: 400 Nm 1900-3300/perc

Hossz./szél./mag.: 4701/1839/1674 mm

Tengelytáv: 2787 mm

Saját tömeg/terhelhetőség: 1805/610 kg

Csomagtér: 760/1920 l*

Üzemanyagtank: 60 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 8,6 s

Max. sebesség: 210 km/h

Átlagfogyasztás: 5,9 l/100 km

CO2-kibocsátás: 153 g/km

Alapár: 11 860 910 Ft

*ötüléses verzió