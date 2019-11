Hirdetés

Először 2017-ben számoltunk be arról, hogy a Jaguar egy nagyszabású fejlesztés végén jár. Az akkor még tanulmányautóként bemutatott I-Pace piacra dobását két éven belül ígérték az angolok, akik nem csak ehhez tartották magukat, a külső-belső formatervet és a hajtásláncot is szinte változtatások nélkül küldték gyártásba. Az elektromos és a luxusautók piacát is egy csapásra felkavaró újdonságra nagy szüksége volt a Jaguarnak, mert bebizonyította, hogy a patinás márkának van kézzelfogható jövőképe. Meg is választották a 2019-es Év Autójának. Ezzel elsősorban a cégcsoport tettrekészségét és a fejlesztés irányát értékelték, hiszen nem egy széles körben elérhető modellt, hanem egy luxuscikket díjaztak. Ennek oka, hogy a friss fejlesztések elterjedését többek között azok a vevők mozdítják előre, akik megfizetik az árát, és hiába létezett már a múlt század elején, az elektromos hajtásnak még sokat kell fejlődnie ahhoz, hogy mindennapossá válhasson. A Jaguar egy fontos lépést tett ebbe az irányba.

Az I-Pace egyik különlegessége, hogy az alapoktól villanyautónak tervezték, így kihasználva az alternatív hajtás előnyeit. Megváltoztatták a karosszéria arányait, a hagyományosan hosszú orr helyett előretolták az utasteret, a lehető leghosszabbra nyújtották a tengelytávot, rövidre szabták a túlnyúlásokat, és kupésan lecsapták a tetőt. Szabadidő-autónak szánták, mégis az áramvonalasabb, crossover felépítés mellett döntöttek. Több, izgalmas aerodinamikai trükkel sikerült elérni a 0,29-es alaktényezőt. A képeken nem egyértelmű, a valóságban viszont első ránézésre feltűnik, hogy kompakt arányai ellenére kifejezetten testes autó az I-Pace, még a 20 colos felnik sem tűnnek rajta túlméretesnek. Formaterve a legújabb Jaguar részletekből épül fel, mégis egyedi és futurisztikus. Éppen annyira lóg ki a forgalomból, hogy felkapják rá a fejüket a luxusautók sofőrjei, és eléggé elrugaszkodott ahhoz, hogy felkeltse a villanyautók rajongóinak figyelmét. Pozitívum, hogy kifejezetten praktikusnak szánták, ezért nem pusztán az utasteret, hanem a csomagtartót is úgy képezték ki, hogy minél tágasabb legyen. A nagy helyigényű töltőkábelt például az elöl kialakított, 27 literes rekeszben tüntethetjük el. A hátsó raktér alapesetben is 656 literes ráadásul az akkumulátorokat a padlóba építették, így sem a bent ülőktől, sem a csomagoktól nem rabol helyet a hajtáslánc, pedig két elektromotor került az I-Pace-be. Egyik az első, másik a hátsó tengelyt hajtja, így rögtön összkerékhajtású is az autó. A 400 lóerőt és 696 Nm nyomatékot mozgósító Jaguarnak aszfalton is szüksége lenne erre az extrára, az elektromos részegységek alapos szigetelése után azonban adta magát a lehetőség, hogy akár patakokat is át lehessen vele szelni. Ezt a légrugós, szintszabályzásra képes futómű teszi lehetővé, amely gombnyomásra olyan magasra emeli az I-Pace-t, mintha nem is Jaguar, hanem Land Rover lenne. Mivel ilyesmire ritkán van szükség, a hatékonyság jegyében nagyobb tempónál automatikusan csökken a hasmagasság.

Az előnyök mellett az elektromos hajtáslánc hátrányokkal is jár. A 90 kWh kapacitású, folyadékhűtésű, lítium-ion akkucsomag drasztikusan megnöveli az autó egyébként sem kis tömegét. Vezetővel együtt 2,2 tonnát nyom, és hiába van alacsonyan a súlypont, a felfüggesztést a stabilitás kedvéért feszesre hangolták, cserében nemcsak (minimális) rugózási komfortja, hanem viselkedése is a márkától megszokott, sportautókat idéző. A 4,8 másodperces 0-100-as sprint keveset mond el arról a mellbevágó élményről, amit a gázpedál lenyomásakor élünk át. Könyörtelen gyorsításra képes, hiszen semmilyen áttételezés vagy tehetetlenség nem ront a hatásfokán. A nagy és nehéz crossover rakétaként lő ki, azonnal átformálva a fejünkben mindent, amit a gyorsulásról gondolunk. Attól olyan sokkoló a hatás, hogy hang és erőfeszítés nélkül képes rá. Nem hagy gondolkodási időt, nincs lehetőség együtt lélegezni a motorral, eggyé válni a dugattyúkkal, szinkronban maradni a fogaskerekekkel, egyszerűen csak előhúzza az erőt a kalapból. Bár a teljesítmény fele is bőséges lenne, az elektromos autók világában jelenleg a Porschékat és Ferrarikat zavarba hozó gyorsulás a tudás mércéje, ez pótolja a hengerek és szelepek számát.

A mindennapi használhatóság szempontjából persze sokkal fontosabbak a hatótáv és a töltési idő paraméterei, és az I-Pace ebben is jó. WLTP-ciklus szerint mérve 470 kilométer megtételére alkalmas egy feltöltéssel, ami azt jelenti, hogy ha nem vesszük a fáradságot, hogy takarékosan vezessünk, 350-400 kilométert klímával és zenehallgatással is megtehetünk vele, miközben autópályán és országúton is kihasználjuk a képességeit. Az angol mérnökök az akkumulátor hőmenedzsmentjével, programozható szellőzéssel és okos, domborzati viszonyokat is figyelembe vevő navigációval gondoskodtak róla, hogy a hatótáv minél kevésbé stresszelje a vezetőt, aki többféle töltési lehetőség közül is választhat. A házi hálózatról 7 kW-os fali töltő esetén 13 óra alatt, 50 kW-os utcai töltőről azonban akár két óra alatt is 100%-ra tölthetjük. Mi utóbbit próbáltuk ki a Mol Plugee budapesti oszlopán. A 2990 Ft-os gyorstöltés egy átlagos tankolásnál ugyan még mindig sokkal hosszabb veszteglésre kényszerít, egy hasonló teljesítményű, benzinmotoros autó esetében ugyanennyi „kilométer” viszont legalább 10 000 Ft-tal többe kerül.

Ami a használati értéket illeti, kompromisszumot legfeljebb csak a hosszabb távú utazások megszervezésében követel az I-Pace. Belsejében a Jaguar saját aktuális mércéjét is meghaladó nívójú berendezés fogad. A Land Roverekből ismerős, három digitális kijelzőből álló elrendezés, a szoborszépségű, retrós kormány, illetve a gombokkal helyettesített váltókar pont annyira különleges, hogy a jövő autójában érezzük magunkat, de ne zavarodjunk össze a sok újdonságtól. Igaz, a három különböző menü logikáját és kezelését meg kell tanulni, de a számtalan funkció és beállítási lehetőség kárpótol ezért. A helykínálat bőséges, az ülései sokféleképpen személyre szabhatók, de a vezetési pozíció csak emlékeztet a német sportlimuzinok ideális beállítására. Nagy üvegteteje csak sötétített, nem árnyékolható, ami nem valami praktikus az utastér átmelegedése, majd energiaigényes lehűtése szempontjából. A kilátás korlátozott, bár sokat segítenek a kamerák. Néha lelassul az adatátvitel, és szaggatottá válik például a tolatókamera képe, ahogy a fedélzeti rendszer is hajlamos a kihagyásra. A tesztprogram során többször is előfordult, hogy elindulás után a multimédiás rendszer és a szellőzés kijelzői is sötétek maradtak. Becsületére váljon, hogy a rendszer magától újraindult és beavatkozás nélkül perceken belül már működött. A vezetési élményt tekintve kicsi a különbség egy robbanómotoros autóhoz képest, a masszív felépítés és a nagyautós viselkedés eltereli a figyelmet arról, hogy a csend nem a belső égésű motor kifinomultságának, hanem a hiányának köszönhető.

Leginkább a steril működés, valamint a szintetikus kormányérzet árulkodó, a hatékony energia-visszanyerésre képes fékrendszer is villanyautókra jellemzően gyengének tűnik az első kilométereken. Méretéhez és tömegéhez képest viszont Jaguarhoz méltón kezelhető, azonban éppen a mérete és tömege miatt nem ideális villanyautó. Ha nem is ez a konstrukció forradalmasítja a piacot, a jelenlegi trendnek maximálisan megfelel, újdonsült kategóriájában az ára sem túlzó, ami már önmagában is lökést adhat a villanyautók elterjedésének.

TETSZETT

• általános minőség

• praktikus felépítés

• teljesítmény

NEM TETSZETT

• feszes futómű

• nagy tömeg

ÖSSZEGZÉS

Villanyautóként hívja fel magára a figyelmet, miközben luxuscikk és funkcionális használati tárgy is az I-Pace, amely alkalmas arra, hogy a potenciális vevőkörnek meghozza a kedvét az elektromos autókhoz, és egy új szegmensben szerezzen a márkának piaci részesedést.

Jaguar I-Pace EV400 AWD

Maximális teljesítmény: 294 kW/400 LE

Maximális forgatónyomaték: 696 Nm

Hosszúság/szélesség/magasság: 4682/2011/1565 mm

Tengelytáv: 2990 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1627/1647 mm

Fordulókör: 11,9 m

Saját tömeg/teherbírás: 2208/462 kg

Csomagtér: 656-1453 l

Akkumulátor kapacitás: 90 kWh

Gyorsulás 0-100 km/h: 4,8 s

Max. sebesség: 200 km/h

Szabványos átlagfogyasztás: 24,8-22 kWh/100 km

Hatótáv: 470 km

A modell alapára: 27 126 000 Ft