Túl régóta várt már a piac a teljesen új ezresre ahhoz, hogy a Suzuki csak egy frissítéssel el tudta volna intézni a modellváltást. Nyolc évről van szó, ami az utcai superbike-ok között nagyon hosszú idő. Ennyi pont elég volt ahhoz a konkurenciának, hogy elhúzzanak a legendás GSX-R1000-es mellett, amely szerintem egészen mostanáig az utolsó „analóg” ezres sportgép volt.

Az új generáció ezzel szemben már követi azt a vonalat, amit 2009-2010 környékén a BMW, a Ducati és az Aprilia jelölt ki: tömjük tele a motort elektronikával, különben nem lesz ember, aki ki tudná motorozni a 190-200 lóerős csúcsteljesítményt! A Suzuki is beállt tehát a sorba. De az, hogy a hamamatsuiak késve jelentkeznek egy-egy újítással, az általában pont azt eredményezi, hogy nehéz belekötni a végeredménybe. Egészen pontosan az elektronikára gondolok. A tíz fokozatban állítható kipörgésgátló az egyik legjobb, ha nem a legjobb, amit ma utcai motor felvonultat. Olyan természetesen avatkozik be, hogy a vezető csak a műszerfalon lévő ikon villogásából tudja: itt most sok volt a gáz és kevés a tapadás. Kell is a kipörgésgátló, ugyanis minden idők legerősebb Gixxere az új 1000-es. A 202 lóerő nem a véletlen műve, gyakorlatilag a blokkon eszközölt változtatásokról külön könyvet lehetne írni. Az immáron változó szelepvezérlésű sornégyes erőforráshoz vadonatúj kovácsolt dugattyúkat és fojtószelepházakat terveztek, sőt, még a lökethosszt is csökkentették. De a lényeg úgyis az, mit tud a gyakorlatban!

Ha engem kérdeznek, az utcai sornégyesek között nehéz olyan modellt találni, amelyiknek ennyire mérges lenne a hangja. Pedig amikor elindulunk, rögtön feltűnik, hogy mennyire finoman veszi a gázt, ha nem húzzuk neki, tényleg igazi kezesbárány. Amikor viszont elkezdjük fokozni a tempót, kijön a vadállat a 202 lóerős blokkból. Az első igazi kigyorsításnál összerándult gyomorral figyeli az ember, ahogy a váltófény jelzése mellett a motor eléri a 14 500-as (!) fordulatszámhatárt. Ez bizony már nem a korábbi 160-170 lóerős sportmotorgeneráció szintje, a nyers erő döbbenetes, az igazat megvallva pedig profik kivételével kimotorozhatatlan. Egy-egy egyenes szakaszt mintha térugrással tennénk meg, egyedül a féktávok hozzák vissza a valóságba a vezetőt, egyszerűen iszonyatos a tempó. A Brembo rendszernek meg bármennyire is komoly a fékhatása, az adagolhatóság nem különösebben élvonalbeli. Lehet, hogy nem kellett volna elspórolni a fém fékcsöveket? Mindenesetre tény, hogy sokkal könnyebb gyorsan menni az újdonsággal, mint a korábbival és ez nem csak a megmentő elektronika számlájára írható. Kompaktabbnak érződik az egész, keskenyebb a váz, és a futómű is hegyesebb. Ennek ellenére az a döbbenet, hogy sportmotor létére egészen kényelmes, a csukló nem kap olyan terhelést, hogy elmenne a kedvünk akár egy városi motorozástól. Ha viszont egyvalamit kellene kiemelni, az a nagy sebességű stabilitás. A kanyartempó észvesztő, és ha netán korrigálni kellene, természetesen és villámgyorsan válaszol a vezető parancsára.

Összességében egy GSX-R 1000-essel menni olyan, mintha egy akciófilmbe csöppentünk volna, az erő komoly önuralmat kíván. A formátlan kipufogót vagy a zártszelvény segédvázat nehéz megbocsátani, de bármennyire is furcsán hangzik, a 4 999 000 Ft-os ár a kategória egyik jutányos vételévé teszi a modellt.

Tetszett

• brutális teljesítmény

• stabilitás

• elektronikai arzenál

• ergonómia

Nem tetszett

• kipufogó kialakítása

• műszerfal leolvashatósága

• néhány elnagyolt részlet

Összegzés

Azt nem mondhatjuk, hogy a Suzuki átírja a szegmens erőviszonyait, ahhoz egyszerűen túl jó a konkurencia. Viszont a fejlődés minden szempontból hatalmas, arról nem is beszélve, hogy az ár-érték arány tekintetében egyértelműen a kategória első helyén cövekelt le a jövevény.

Suzuki GSX-R 1000

Lökettérfogat: 999 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16

Max. teljesítmény: 149 kW (202 LE) 13 200/perc

Max. nyomaték: 117 Nm 10 800/min

Sebességváltó: hatfokozatú

Hossz./szél./mag.: 2075/705/1145 mm

Tengelytáv: 1420 mm

Ülésmagasság: 825 mm

Üzemanyagtank: 16 l

Gumi elöl/hátul: 120/70 R17/190/55 R17

Menetkész tömeg: 202 kg

Tesztfogyasztás: 6,7 l/100 km

Alapár: 4 999 000 Ft

