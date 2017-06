Aki vezette már a BMW 1200-as, vagy akár a KTM 1300-as on-off modelljeit, az tudja, hogy ezek a típusok nemcsak döbbenetes műszaki színvonalú, hanem roppant erős, szinte túlmotorizált gépek. Lehet azonban akármilyen futómű alattuk, a tömeggel terepen harcolni kell, ezért aki tényleg szeret letévedni a műútról, az biztosan jobban jár egy 800 cm3-es modellel.

A BMW 800-asa alig két mázsát nyom, 230 mm-es rugóútja pedig hosszabb, mint akármelyik 1200-asé. Lehet, hogy egy többnapos túrára nem annyira alkalmas a keskeny nyereg miatt, mint a nagytestvér, és nem lép olyat, hogy kiszalad a vér a vezető fejéből, de amilyen ügyesen és könnyedén manőverezhető rossz körülmények között, az tényleg elismerésre méltó. Az elektromos állítású ESA első futómű (nem Telelever, hanem fordított villa) mellett a nyereg alá helyezett tank is fontos szerepet játszik abban, hogy stabil és könnyen dönthető gépről van szó. 21 colos első felnijével a városi kalandoktól sem ijed meg, a padkaszegélyek a nem létező akadályok közé tartoznak. A kikapcsolható ABS és a „terep” menetprogram mutatja, hogy komolyan vette a feladatot a BMW, egyedül az zavaró, hogy alapjáraton gyengének érződik a 798 cm3-es egység, a kuplunggal többet kell ügyeskedni a kelleténél. Érdekes, hogy amint elhagyja a fordulatszámmérő a legalsó zónát, nagyon energikus lesz a blokk, és jellegzetes, de egyáltalán nem zavaró vibráció kíséretében kezd húzni. Sorkettes létére ráadásul a hangja is rendben van, szóval ezt a feladatot is megoldották. Ami finomhangolásra szorulna, az a kipörgésgátló, ugyanis annyira durván avatkozik be, ami már zavaró. Száraz körülmények között is beleszól a vezető dolgába, ami egy 85 lóerős motornál egyáltalán nem indokolt – profiknak jól jöhet, hogy deaktiválható. Az F 800 GS fékei ugyanakkor a motor legmeggyőzőbb részegységeihez tartoznak: ha nem tudnánk, hogy terepmotorról van szó, simán azt mondanánk, hogy egy csúcskategóriás nakeddel van dolgunk. Egy ujj is elegendő a fékezéshez, a dupla, 300 mm-es első tárcsák nagyon hatásosan lassítanak.

Nem a szépsége, sokkal inkább a funkcionalitása miatt megnyerő az F 800 GS, melynek legfőbb kihívója a Triumph Tiger 800-as. A sorhármas blokkal büszkélkedő ellenfél ugyan közel félmillió Ft-tal olcsóbb, de itt úgysem az a pár százezer forint, hanem inkább a márkapreferencia a döntő.

Tetszett

• manőverezhetőség

• nyomaték középtartományban

• minőségi benyomás

• terepképességek

Nem tetszett

• túlságosan éber kipörgésgátló

• alapjárati gyengélkedés

• keskeny nyereg

Összegzés

Univerzális motor az F 800 GS, de terepen vagy a hétköznapi ingázásban jobban helytáll, mint hosszú utakon. A márkától megszokott igényesség minden részletéről árulkodik.

BMW F 800 GS

Lökettérfogat: 798 cm3

Hengerek/szelepek: S2/8

Max. teljesítmény: 63 kW (85 LE) 7500/perc

Max. nyomaték: 83 Nm 5750/perc

Sebességváltó: hatfokozatú

Tengelytáv: 1578 mm

Ülésmagasság: 880 mm

Üzemanyagtank: 16 l

Fék elöl/hátul: 2 x 300/265 mm tárcsa

Gumi elöl/hátul: 90/90 R21/150/70 R17

Menetkész tömeg: 198 kg

Gyorsulás 0-100 km/h: 4,1 s

Teszfogyasztás: 5,0 l/100 km

Alapár: 3 881 300 Ft

