A villanyautók piacán olcsóságával akar hódítani a Dacia Spring Electric, miközben duplájára drágul, mire Kínából eljut hozzánk. A Renault-Nissan Szövetség globális szerepvállalásának köszönhetjük a román autómárka flottafogyasztását az LPG-üzemű modellek mellett megmenteni hivatott miniautót, amelynek ára állami támogatás előtt 6,5 illetve 6,9 millió Ft annak függvényében, melyik felszereltséggel választjuk. A hosszú szállítási út miatt minimális a variációk száma, a fényezésen kívül (130 000 Ft) pótkereket (50 000 Ft – a Comfort Plusnál széria) és Type 2-es töltőkábelt (100 000 Ft), illetve a magas felszereltségnél CCS Combo töltőkábelt fogadó csatlakozót (180 000 Ft) lehet választani. Az eltérést a külső-belső díszek színe (kék vagy narancs), az érintőképernyős fejegység és a kárpit jelenti.

A magyar forgalmazó által próbára adott példány egy autómegosztós kivitel volt, amely könnyen takarítható műbőr kárpitjával és eltérő kialakítású ajtózáraival különbözött a normál változattól, no és Type 2-es töltőkábelt adtak hozzá az egyébként Magyarországon szériában adott 240 voltos helyett.

A vízszintesen osztott fényszóróval friss a megjelenés, a szabadidő-autós trükköt már korábban elsütötte ebben a kategóriában a Suzuki Ignis, azaz magas az építés, így a kerékjáratok kevesebb helyet rabolnak a belső térből. Nem olyan tágas a belső, mint az említett lágyhibrid vetélytársnál, de 4 átlagos termetű ember elfér – mindössze a 255 kg-os terhelhetőség lehet korlát. Nehéz viszont a megfelelő vezetési pozíció megtalálása, mert nem állítható az ülésmagasság, és a kormány helyzete is rögzített. A felszereltségi listán érdekes módon megemlítik a vezetőülés magasságállításának hiányát, ezenkívül még azzal a furcsasággal lehet találkozni a weboldalon, hogy nem csak a klímaberendezést adják alapáron, de külön megemlítik a klímagázt is. Az ülőlap viszonylag magasan van a padlóhoz képest, a kormány alacsonyan, én az 1,9 méteres magasságommal széles terpeszben tudtam csak beülni a volán mögé. Problémát az első ülések között a padlón elhelyezett tároló jelent, amelynek éles pereme nyomta a jobb lábamat. De előnyöm is származott a termetemből, a második sorban az ajtókárpitokon lévő ablakemelő-kapcsolót – széria a 4 elektromos ablakemelő, de a vezetőajtóról csak az elsők vezérelhetők – a vezetőülésből úgy értem el egy kis nyújtózkodással, hogy ki sem kellett kapcsolnom az övet.

Az első kerekeket hajtó villanymotor 44 lóerős csúcsteljesítményét nem szabad lebecsülni, mert 125 Nm-es maximális nyomaték tartozik hozzá, városban a forgalom ritmusát még úgy is lehet tartani, hogy ECO-módba kapcsolunk, ekkor az elektronika 31 lóerőre veszi vissza a teljesítményt. Nagyjából országúti tempóig képes könnyedén növelni az iramot a kis Dacia, előzésekre ne nagyon gondoljunk, gyorsforgalmi utakon és autópályán már szenved. Papíron 125 km/órás végsebességet tud a Spring, óra szerint 130 km/óra a maximum, a sebesség további növelésétől hibajelzéssel és teknős-visszajelző lámpával próbálja elvenni az ember kedvét az elektronika – teljesítménycsökkenés nincs, és a hibajelzés is eltűnik, amint visszaveszi az ember óra szerint 130 km/órára a tempót. Ha nem nagyon forszírozzuk, a kamionok tempóját lehet tartani, és ez az egyik titka a viszonylag jó hatótávolságnak. A 27,4 kWh kapacitású teleppel 230 km-t ígérnek, amit különösebb odafigyelés nélkül elérhetünk. Egyszerű konnektorról 8:28-13:32 óra közötti töltési időt ígérnek, legfeljebb 30 kW-os teljesítménnyel végezhető a villámtöltés.

Dacia Spring Electric 45

Állandó mágneses szinkronmotor

Max. teljesítmény: 33 kW (44 LE)

Max. forgatónyomaték: 125 Nm

Hossz./szél./mag.: 3734/1579/1516 mm

Tengelytáv: 2423 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1385/1365 mm

Fordulókör: 9,5 m

Saját tömeg/teherbírás: 1045/255 kg

Csomagtér: 270-1100 l (pótkerékkel)

Akkumulátorkapacitás: 27,4 kWh

Gyorsulás 0-100 km/h: 19,1 s

Max. sebesség: 125 km/h

Átlagfogyasztás (WLTP): 13,9 kWh/100 km

A modell alapára: 6 499 000 Ft