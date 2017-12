Nem vitás, hogy az idei év egyik legnagyobb autóipari híre a GM–Opel válás és a PSA–Opel házasság. A márka crossover-kínálatának csúcsára érkező Grandland X azonban még nem a tulajdonosváltás, hanem a 2012-es együttműködési megállapodás eredménye. Az Opelnél már hagyomány, hogy terepen is bevethető modelljeit koprodukcióban tervezi, nem is olyan meglepő, hogy az egyre többféle szabadidő-autóra vágyó vevők igényeit külső segítséggel elégíti ki. A 3008-as műszaki alapjaira épülő Grandland X az eddigi gyakorlattal ellentétben egyedi külsőt és belsőt kapott, egyáltalán nem olyan, mintha más tollával ékeskedne.

Ahogy már megszokhattuk, látványos formatervet kapott, élőben jobban is mutat, mint képeken. Szépek a dupla LED-es csíkról felismerhető lámpák, markánsak az oldalsó domborítások. A cápauszonyra hasonlító C-oszlop mellett a hátsó kialakítás is látványos, bár a formabontó eredeti mellett hétköznapinak tűnik, hasonlóan a friss Opel-stílusban berendezett utastérhez.

A 3008-as futurisztikus belsejétől ugyan elmarad az új Astránál bevezetett elrendezés, nem is látványával, hanem tágasságával és funkcionalitásával felel meg a vevőkör elvárásainak. A belső szélesség, az általános térérzet és az alapesetben is nagy csomagtartó kárpótol a digitális műszeregység és a nyitható üvegtető hiányáért. Miközben a számlap az Opelekből, a menürendszer a Peugeot-kból és Citroënekből ismerős, akárcsak a motorindító gomb, vagy az ablakemelő és a tükörállító gombjai.

A hangulat ettől függetlenül egyértelműen opeles, ami az egészséges tartást garantáló AGR-üléseknek és a különben jó anyagválasztásnak is köszönhető. A korrekt összeszerelési minőség már a sochaux-i gyártósor érdeme, hiszen ott készül a Grandland X, ahol testvére, a 2017-es Év Autója. A franciák a tömegcsökkentésben is jeleskedtek, a Grandland X 1350 kilójával a kisebb Mokka X-nél is könnyebb. Ezt a fontos különbséget nagyszilárdságú acél használatával és az összkerékhajtás kihagyásával érték el. Hogy laza vagy csúszós úton is boldoguljon, szintén a Peugeot–Citroën-féle, itt IntelliGrip néven futó menetstabilizálóra bízták. A sofőr egy forgókapcsolóval választhatja ki a felületet, áthangolva az ESP beállításait. Ezzel nagyjából le is fedték a leendő tulajdonosok igényeit, a Grandland X feszes futóműhangolása is arra utal, hogy az Astra és a Zafira alternatívájaként kínált crossover csak magasabb építésével és határozottabb kiállásával képvisel más irányt.

A kanyarokban is stabil autó rossz minőségű úton sem válik kényelmetlenné, kezelhetősége a már megszokott átmenet a semlegesen könnyű és a németesen precíz között. Ugyan az új Peugeot-k is hasonlóak, vezetés közben garantáltan nem jut eszünkbe, hogy az oroszlános technika dolgozik a lemezek alatt. Pedig egyik hajtáslánca sem saját, a 1,2 literes benzines és az 1,6 literes dízelmotor is a PSA-konszerné. Érthető, hogy költséghatékony ezekkel a motorokkal gyártani, és ez egyáltalán nem probléma.

A könnyű Grandland X-et városban és autópályán is könnyedén, dinamikusan mozgatja a háromhengeres, turbós benzines, hiszen 130 lóerő akkor sem kevés, ha ilyen kicsi a lökettérfogat és a hengerszám. A menetpróbán a hatfokozatú kézi váltóval vezettük, de automatikus váltó is kérhető hozzá, hasonlóan a 120 lóerős, 1,6 literes dízelhez, amely 230 helyett 300 Nm nyomatékkal járul hozzá a lendületes autózáshoz. Egyelőre be kell érni ezzel a kettő, illetve négy változattal, szerencsére lefedik a mai igényeket. A rend kedvéért a 180 lóerős, 2,0 literes dízel is érkezik nyolcfokozatú váltóval, a trend kedvéért pedig konnektoros hibrid is lesz a hátsó tengelyt hajtó villanymotorral, tehát virtuális összkerékhajtással. Ma már természetes a tucatnyi vezetőtámogató extra, ebből az Opel sokfélét kínál, a táblák mellett már a gyalogosokat is felismeri, két kamerával 360 fokos képet ad és parkolni is segít. A fontos extrák már a 750 000 Ft-os kedvezménnyel 5 750 000 Ft-tól elvihető alapmodellben is benne vannak, és a komfortszintet, valamint a biztonságot is javító kütyükért sem kell mélyen a zsebbe nyúlni. Jelenleg ez a legerősebb csomag az Opel katalógusában, nagy jövőt jósolunk neki, mert francia származása ellenére klasszikus német értékeket csillogtat.