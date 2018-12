Hirdetés

Szokás gyanakodva nézni a svájci bicskát és a kombinált fogót: ami túl sok mindenre akar jó lenni, semmire sem lesz az igazi. Ezt a nézetet cáfolja meggyőzően az Opel Combo negyedik generációja. A márkavillongások elkerülésére nézzük csak a villámosok egyéb típusaival összehasonlítva: ügyes, könnyen manőverezhető, mint egy Adam, ha kell, hétszemélyes, mint a Zafira, adja a SUV kényelmét és életérzését, mint egy Grandland X, tele van fejlett vezetőtámogató rendszerekkel, mint egy Insignia, bármelyiket helyettesíthetné, és még van egy csomó egyedi előnye. Akár áruszállítóként is lehetne használni, hogy kiváltsa a Combo Cargót. Ha rám hárulna a nehéz döntés, hogy mostantól melyik legyen az egyedüli típus, amelyet gyárthat az Opel, én ezt választanám. Univerzalitása nem véletlen: eleve közösen tervezték a személy- és a teherszállító változatot, az előbbi komfort- és vezethetőségi standardja szerint, és az utóbbi strapabírásával. Nagy előnnyel választották meg 2018 Év Áruszállítójának a modellcsaládot (a Citroën és Peugeot konszerntestvérekkel együtt), és a menetpróba alapján csak helyeselni tudok.

Nézzük csak! Kétségkívül pofás a design, nyoma sincs már a személykocsiból púposított korábbi megoldásoknak, vagy dobozszerű formának. Jó, persze nincs „sportosan elegáns” emelkedő övvonal, ami amúgy nem ér semmit, de van jó magas tető, alatta nagyra nyíló ajtókkal, amelyeken kényelmes a be- és kiszállás, óriási belső térrel, ahol nem szardíniának érzi magát az ember, és 850-2693 literes poggyásztér. Ezt senki sem múlja felül, kategóriaelső. Képzeljük el, hogy kisereglik a házból a család: szülők, nagyszülők, három kisgyerek, meg a kutya, és rengeteg cucc. Ezek mind be akarnak szállni? Igen, a hosszú (XL: 4,75 m) kivitelbe be is szállnak! De még az ötüléses (4,40 m) második sorában is simán elfér két gyerekülés között egy harmadik, vagy a nagyi. Holmijukat a szélvédő feletti padlásra, a tető alatti rakodóba és még sok-sok helyre pakolhatják.

Most persze egyedül vagyok a Budaörs környéki kanyargós, hullámos utakon, de el tudom képzelni, hogy bringát, felfújható kenut vagy egyebeket vinnék az akció helyére, a hosszú tengelytávú változatba, lefektetett első üléstámlával, akár egy szörfdeszka is belefér. A vezetői környezet teljesen személyautós, jó a minőségi hatás, jellegzetes Opel-módra. Jó nagy, magasan kiálló érintőképernyő, szintén magas pozíciójú váltókar, sok minden a volánról kezelhető, semmi sem hiányzik a presztízsautók berendezéséből. Vannak újdonságok is, mint a madártávlati perspektívájú 180 fokos panoráma-tolatókamera, vagy a vetített kijelzés, amely a sebesség mellett a felismert jelzőtáblákat is mutatja. Ez utóbbit már csak azért is nagyra értékeltem, mert jóvá teszi a műszerfal nagy felső síkjának enyhe tükröződését a szélvédőben.

Az 1,2-es benzinest hajtottam elsőként, hatfokozatú manuális váltóval. A legfelső gang csak autópályán kell, a fordulatszám ejtésére, egyébként elég az alsóbb öt, agilisan, fürgén megy ezzel a hajtóművel a Combo Life. Futóműve nagyon tetszett, jól veszi a Gerecse útjainak terepkövető vonalait, partner a sportos stílushoz, anélkül hogy kemény lenne. Nagyon jól eltalálták! Az elektromos szervokormányon azért találtam fejlesztenivalót: kicsit túl határozottan áll be egyenesbe, középállás körül nem segítve a finom korrekciókat. Ez azonban csak nüánsznyi dolog, meg lehet szokni.

Kedvencem természetesen az 1,5 literes, 130 lóerős dízellel és nyolcfokozatú automatával lett az autó. Nyolc fokozat – ezek nem aprózzák! Kezelni tekerőgombbal kell, de váltogatni lehet a volánbillentyűkkel is. Ez a kocsi már nagyon dinamikusan megy, eszembe sem jutott Opel GT-be vágyakozni belőle, hiszen mint tudjuk, minél sportosabb egy kocsi, annál kevésbé sportolhat benne a vezető… Fotószünetre megállva végigpróbálgatom az üléseket. Míg egy presztízslimuzinba úgy hajtogatom be magam, és odabenn csak kígyóemberi ügyességgel tudok levetni egy pulóvert, itt bőségesen van férő- és mozgáshelyem. Jó az ülésmagasság, nem hegyes szögben áll a térd. Óriási ablakokon tekintek ki, van panoráma-tetőablak is az extralistán, így semmi szükség arra, hogy az amúgy nagyon fejlett infotainment- rendszerrel szórakoztassam magam, mint egy lőrésablakú, rossz kilátású divatos kocsiban.

Mennyibe kerül a hétköznapok munkatársa és az ünnepek résztvevője? Az 1,5-ös turbódízel a kipróbált nyolcfokozatú automatával, ötüléses rövid Innovation felszereltséggel 7 170 000 forintos bevezető áron kelleti magát. A háromgyerekes fiatal családok bizonyára nem ezt a változatot preferálják majd, hanem egy szerényebbet, amely azonban éppúgy hozza a típus alapértékeit.

Összegzés

Az Opel Combo Life mindkét tengelytávú és valamennyi hajtóművű változatát józan elvek alapján tervezték józanul gondolkodó vásárlóknak. Családbarát, a mindennapok hű társa, használati értéke felülmúlhatatlan, és még jól is néz ki. Erős a gyanúm, hogy sikerre van ítélve…

Opel Combo Life 1.5 TD AT-8

Összlökettérfogat: 1499 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbódízel

Max. teljesítmény: 96 kW (130 LE) 3750/perc

Max. nyomaték: 300 Nm 1750/perc

Hossz./szél./mag.: 4753/1921/1880 mm

Tengelytáv: 2977 mm

Tömeg/teherbírás: 1430/625 kg

Csomagtér: 850/2693 liter

Üzemanyagtank: 50 liter

0-100 km/h: 11,4 s

Max. sebesség: 184 km/h

Fogyasztás (város/országút/vegyes): 4,6/4,1/4,3 l/100 km

CO2-kibocsátás: 118-113 g/km

Bevezető ár: 7 170 000 Ft