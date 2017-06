Nem vitás, hogy egy jól sikerült autó utódjának fejlesztése nagyobb fejtörést okoz a gyártónak, mint egy forradalmi újdonság bevezetése. Az Insigniával szerencséje volt az Opelnek, hiszen a Vectra után hibáival együtt is tudott nagyot mutatni, ezek a hibák pedig alkalmasak voltak arra, hogy helyrehozzák őket a modellváltásnál.

Az egyik legfontosabb probléma a nagy tömeg volt, azon egy új vázszerkezettel és nagyszilárdságú acéllal segítettek, az ötajtós 175, a kombi 200 kilóval lett könnyebb elődjénél, miközben 9%-kal jobb a torziós merevsége és nőtt is mindkét karosszéria. 9,2 centivel nagyobb lett a tengelytáv, 5,5 centivel hosszabb a Grand Sport névre hallgató ötajtós. Hozzá 7 mm-rel szélesebb, viszont 2,9 centivel alacsonyabb is. Ez akár rossz hatással is lehetett volna a fejtérre, de a sportosabb üléspozíció miatt 3 centivel alacsonyabbra építették be az első üléseket, a hátsókat pedig 2,3 centivel, ami 8 mm-es bővülést jelent. S ez volt a másik nagyobb hiányosság, a szűkös második sor, ezzel nem csak méricskélve, hanem érzésre is sokkal tágasabb lett, akárcsak a méretes ajtón keresztül, nagy nyíláson át pakolható csomagtartó, amely a négyajtós megszűnésével alapfelszerelés lett.

Bár a Sports Tourert még nem vezethettük, a sajtótájékoztatón ott volt, kiderült, hogy a vaskos hátsó ajtónak és a szűkre szabott raktérnek is búcsút mondtak. Amit viszont nagy értékként átmentettek, sőt, még tovább csiszoltak, az a formaterv. Most az Insignia az egyik legharmonikusabb autó a piacon, letisztult formaterve sportos és elegáns, a korábbinál szögletesebb vonalai alkalmassá teszik arra, hogy a kínálatból 2003 óta hiányzó Omegát is pótolja, sőt az Opel a 60-as, 70-es évek nagyautóival von párhuzamot. Ezt mi is megtehetjük a kategória jelenlegi tagjaival, a képek alapján a Mazda vonásai, élőben a Volvo stílusa jut róla eszünkbe, de a Citroën C5-öst vagy a Ford Mondeót is beleláthatjuk. Ez nem jelenti azt, hogy bármelyikre is feltűnően hasonlítana, sőt, egyértelműen Insignia maradt. A cégautó-vásárlók körében mindig is népszerű típusnak ennyi elég is lesz a további sikerekhez. Az elődből átülő tulajdonosok otthonosan érzik majd magukat benne, mert autózás közben kísértetiesen hasonló.

Az Astrától örökölt belső sajnos nem olyan ütős, mint a formaterv, kétszínű utastér esetén sem mutat nagyot. Ergonomikus, praktikus és egyszerűbb a középkonzolba szépen integrált, (feláras) 8 colos kijelzővel, a kevesebb gombbal, de anyagai és formái ma már átlagosnak számítanak. Sportülései nem csak fűthetők, szellőztethetők is, AGR-tanúsítványuk pedig egészséges testtartást ígér. A műszerfal most is körülöleli a sofőrt, de sokkal jobb a helykihasználás, kisebb és vékonyabb a kormány, emiatt jobb kézben tartani. Az első, ami vezetés közben feltűnik, a kisebb tömeg. Már az első gázadásra is úgy indul meg, ahogy az elődje soha, ez a dinamikus és könnyed mozgás nagy újdonság. Ha hozzávesszük a kormány mögött is érezhetően nagy méreteket, kezdjük érezni, hogy egy vezetőbarát autóval van dolgunk, a fejlesztők szerint ugyanis ez az új Insignia egyik vonzereje. Valójában inkább a GT-műfajban van létjogosultsága. Az új, 1,5-ös, szentgotthárdi turbós benzines 140 vagy 165 lóerővel, 250 Nm nyomatékkal alapmotorként beválik, ha sok izgalmat nem is ígér, jó partner higgadt autózáshoz, hatfokozatú automatikus váltó csak az erősebbikhez kérhető. A jelenlegi csúcsot képviselő, 2,0 literes, 260 lóerős hajtáslánc csak az új, 8 fokozatú szerkezettel készül, a hátsó kerekeknél oldalankénti nyomatékvektor-szabályozásra képes, adaptív összkerékhajtás is a csomag része, mellyel akár hátsókerekes viselkedésre is rá lehet venni az újdonságot.

A dízelkínálat is kéttagú, többféle teljesítményszinttel, a kicsi 1,6-os 110 vagy 136, a nagy 2,0 literes 170 vagy 210 lóerős. A frankfurti bemutatón kézi váltóval vezettük a 170 lóerős kivitelt, melyben a futóműre, a kormányzásra és a gázreakcióra is ható FlexRide rendszer is benne volt. Nem kérdés, hogy ebben a konfigurációban ideális választás az autó, itt jó arányban van meg a szükséges teljesítmény, és valóban választhatunk, hogy kényelmes vagy sportos legyen a karaktere. Semleges viselkedése nagy előny, ha figyelembe vesszük a célcsoport igényeit, hátul öt lengőkaros futóműve magabiztos, rugózási komfortja megfelelő. Ami az igényeket illeti, igyekeznek mindenki kedvére tenni az Opel Exclusive szolgáltatással, amely nem csak extra felni-, kárpit- és színválasztékot, hanem saját konfigurációkat is lehetővé tesz, akár egy fotóról vagy a komplett színskáláról is ízlésünk szerint választhatjuk ki Insigniánk színét. Mi a legszimpatikusabb az új modellben? Hogy már nem akarnak prémiumautót faragni belőle, kitartanak a tömegmodell státusz és a jó árak mellett. Azt is kiszámolták, hogy azonos felszereltséggel a német prémiumhármas tagjai 30-40%-kal kerülnek többe. Listaáron 7 660 000 Ft-tól indul az ötajtós, a kombi felára 200 000 Ft, a bevezetéskor azonban 1,2 millió Ft-tal olcsóban elvihető mindegyik konfiguráció. Ezt nevezzük Opelnek!

Az Autó-Motor ott van a Facebookon is! Klikkelj ide, és lájkolj minket a legérdekesebb hírekért és a lappal kapcsolatos friss infókért!