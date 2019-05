Hirdetés

Kevés autómárka tudta megőrizni önazonosságát, a Porsche azonban még úgy is tud példát mutatni riválisainak, hogy maga is engedett a trendeknek, hisz szabadidő-autókkal bővítette az évtizedek alatt kikristályosodott kínálatát. Bár nem vitás, hogy a Cayenne nélkül talán már az ikonnak számító sportmodellekről is csak múltidőben beszélhetnénk, ahhoz, hogy a vásárlók tömegesen fizessenek be a családi Porschékra, a stuttgartiak minden tudására szükség volt. Mert hiába meggyőző a Macan műszaki alapjait adó Audi Q5-ös, nem kerülhet Porsche logó egyetlen négykerekűre sem anélkül, hogy a németek a saját szájuk íze szerint át ne alakítanának benne csaknem mindent. Ezúttal a saját munkájukhoz nyúltak hozzá, a kisebbik SUV bemutatása óta négy év telt el, amit nem hagyhattak modernizálás nélkül. Már megszokhattuk, hogy a változtatások rendszerint a jó irányba terelik a márka autóit, nincs ez másként most sem.

A külső módosítások anélkül teszik vagányabbá a Macant, hogy feltűnő lenne a különbség. Az alapáron kínált LED-es fényszóró és az autót optikailag szélesebbnek mutató, áttervezett lökhárító minden agresszivitás nélkül árulkodik a képességeiről. A hátsó, szintén LED-es lámpa a családi arculat jegyében az új Panamera és 911-es stílusát örökölte. A háromdimenziós lámpatest végigfut a hátfalon, de az említett típusokéhoz képest is egyedi arányokat kapott. Az impresszív világítótestben az oldalanként négy csíkból álló féklámpa az új keletű márkavédjegyek egyike, de szokás szerint a múltból is merítettek a hangulatos, akár 21 colos méretben is elérhető, 80-as évekbeli, fekete Fuchs felnire emlékeztető kerékkel. A két különböző méretű gumival felszerelt garnitúra sportautós védjegy, a Porsche nem titkolja, a Macant is ebbe a kategóriába sorolja.

A látványon túl a kényelmesebb futás és a még jobb vezethetőség kedvéért ennek jegyében hangolták át a futóművét, amely segít kihasználni az intelligens összkerékhajtás (Porsche Traction Management) előnyeit. Ma is hamisítatlan hangulatát nem öncélú, retrós elemekkel, hanem az ismert megoldások ügyes evolúciójával őrizték meg. Utasterében továbbra is a klasszikus elrendezés fogad, és annak ellenére igazi, analóg világból származó autó benyomását kelti, hogy a belső tér megújulása a multimédiás és kommunikációs eszközök fejlődéséről szól.

A központi kijelző 7,2-ről 10,9 colosra nőtt, az eredetileg kétoldalt elhelyezett szellőzők alulra kerültek, a full HD felbontású képernyő így is szépen illeszkedik a középkonzolba. A legújabb trendnek ellentmondva a váltókonzolt valódi gombtenger borítja, a gyújtáskapcsolót a hagyomány szerint bal oldalon találjuk, és a modern kulcs elfordításával indíthatjuk be. Hiába vadonatúj a kormánykerék, az új stíluselemek sem bontják meg az utastér egységét. Szimpatikus, hogy a Porsche a saját útját járja! Bár sokan gyártanak pazar autóbelsőket, Stuttgartban kínosan ügyelnek a minőségre, hogy az Audiban felsorakoztatott látványelemek hiányában is kifogástalan legyen az összhatás. A kormányon csillogó jelvénytől a műszerek grafikáján át a gombok és kapcsolók kattanásáig mindenről az alázattal elvégzett mérnöki munka ugrik be.

A belépőmodellt továbbra is a 2,0 literes, 245 lóerős, turbós négyhengeres hajtja. Az Audi-féle blokkon annyi változott, hogy optimalizálták az égéstér geometriáját, és részecskeszűrővel szerelték fel. Ami azt illeti, kissé ingerszegény családi autónak mutatja magát vele a Macan, hiszen hangját alig hallani, csak szerpentinen derül ki, mire képes a finomhangolt futómű és a precíz kormányzás. Ennyi játékosság megfelelő egy belépőmodell számára, a maradandó élményhez viszont szükség van a Macan S tudására. Az új, 3,0 literes V6-os 340 helyett 354 lóerőt, 460 helyett 480 Nm nyomatékot produkál. A hengersorok közé beépített, kettős megfúvású turbófeltöltővel gyors teljesítményleadást garantál. A sportos hangélmény miatt hamar belopja magát a szívünkbe. A feláras Sport Chrono csomaggal 5,1 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órás tempóra, a bármikor használható rajtautomatikával ezt ülésbe lapító gyorsulás kíséretében élhetjük át. A szintszabályzós légrugózás fenségesen lép át az úthibákon, miközben kitartóan ragasztja az úthoz az 1,8 tonnánál is nagyobb tömegét kiválóan titkoló szabadidő-autót.

Mindegy, hogy a forgalom tempóját követjük, vagy megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a lehetőségekből, a Macan S-ben is megtaláljuk azt a mosolyfaktort, ami néhány óra együtt töltött idő után erős birtoklási vággyá alakul át. Városban és autópályán járva sem csalódunk a duplakuplungos váltó gyorsaságában és a fékek teljesítményében, ahogy a rugózási komfort és a kormány élénk visszajelzései is egyértelművé teszik, hogy a Porsche egy másik ligában játszik…