Egy letűnt kor utolsó képviselője az Audi kínálatában az R8-as: egyedül ennek van szívómotorja. Nincs turbó vagy kompresszor, helyette lökettérfogatra és fordulatszámra esküszik a Győrben gyártott V10-es. 5,2 literből állítja elő az 540 lóerős teljesítményt 7800-as főtengelyfordulatnál, a leszabályozásra 8700-nál kerül sor! Leírva ez bőséges tartaléknak tűnik a váltásra, a gyakorlatban szempillantásnál is hamarabb szaladunk bele a piros mezőbe. A duplakuplungos váltó folyományaként ez nem jelenti a gyorsulás megszakadását, hiszen a következő áttétel már bevetésre készen vár a pillanatra. Jobb, ha az elektronikára bízzuk a kapcsolást, hiszen a vezetőnek sokkal fontosabb dolgokra kell figyelnie, mint a fordulatszámmérő mutatója. Egyfelől ilyen tempónál már a szélvédő túloldalán is felgyorsulnak a történések, másfelől itt van az a remek motorhang, ami alig pár centire az ember fülétől ordítja a világba az autó közeledését. Nem mintha a sárga-fekete lapos R8 Spydert nehéz lenne észrevenni…

Gasztro-túrára invitált minket az Audi hazai forgalmazója, amelyen azonban nem a kulináris, hanem az autós ínyencfogások voltak a középpontban: Budapestről irány a Balaton-felvidék, majd vissza, gyakori autócserékkel az egyes fogások között. Az első, eseménytelennek ígérkező autópályás szakaszra ideális választásnak tűnt a 190 lóerős dízelmotorral felszerelt vászontetős Audi A5-ös. Még sztrádatempónál is kellemes az utastérben a zaj- és huzatszint, jó erőben van a motor, amivel harmonizál a duplakuplungos váltó. A cserepontnál az új A7-esbe ültem át, a 3,0 literes dízel a maga 286 lóerőjével több mint jó kondiban van. Sok apró változtatást eszközöltek a mérnökök a lépcsős hátú A6-oshoz képest, így noha első pillantásra a két autó kvázi egyforma, érezni az eltérő karaktert. Egy kicsit mélyebbre kell ülni, a sportosabb belső hangulat csak pénztárca kérdése, azonban a nagy csomagtérajtó sokkal praktikusabb és szebb befejezést ad az autónak.

Ezt követően jött számomra a nap csúcspontja, az Audi R8 Spyder. Nekem fél számmal kisebb a kelleténél – értsd a hajam már kilóg a szélvédő mögötti huzatmentes térből – de nem panaszkodtam; utastársamnak a szalmakalapját kellett markolnia, nehogy elrepüljön. Ez az ára annak, hogy közvetlen közelről halljuk a motor üvöltését, amelyet a többi közlekedő legfeljebb addig érzékel, amíg elszáguld mellettük a sárga villám; a hirtelen feltűnő autó hangja sokáig visszhangzik a farmotor miatt. Annak köszönhető mindez, hogy a lemezek alatt egy Lamborghini rejtőzik – az alumínium térváz, a motor és az erőátvitel is a Huracán rokona. Épp csak egy kicsit finomabban működik az egész annak érdekében, hogy ne csak versenypályán, de közúton is otthon érezze magát a gép. Nincs vészes zökkenés úthibán áthajtva, bár a peres abroncsok ismeretében nem érdemes megspórolni a kátyúk kerülgetését, a kezelhetőség és így az autóval való együttélés pofonegyszerű. Az összkerékhajtás miatt elképesztő az álló helyzetből gyorsulás és az elérhető kanyarsebesség; aki ki akarja használni a teljes tudást, annak nem árt nyakizomra gyúrnia, mint az autóversenyzőknek. Mindössze 3,6 másodperc alatt futja meg a 100 km/órát, és ahol legális, akár 318 km/órával is tud száguldani.

Desszertként még az S5-ös kabriót vezettem egy kicsit, és közvetlenül az intenzív R8 Spyder élmény után bizony meglepően visszafogottnak találtam, pedig a napindító dízel A5 kabrióhoz képest ég és föld a különbség. A kipufogómágusok emberes hangot varázsoltak a blokknak, de az mégsem említhető egy lapon a V10-es szívómotorral, amelynek nincs szüksége ilyesfajta trükközésre. Az R8 Spyder önmagában is elvarázsol…

Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro S tronic

Összlökettérfogat: 5204 cm3

Hengerek/szelepek: V10/40

Max. teljesítmény: 397 kW (540 LE) 7800/perc

Max. forgatónyomaték: 540 Nm 6500/perc

Hosszúság/szélesség/magasság: 4426/1940/1244 mm

Tengelytáv: 2650 mm

Saját tömeg/teherbírás: 1720/300 kg

Csomagtér: 112 l

Üzemanyagtank: 80 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 3,6 s

Max. sebesség: 318 km/h

Város/országút/vegyes: 19,4/9,0/12,8 l/100 km

CO2-kibocsátás: 290 g/km

Alapár: 61 350 080 Ft