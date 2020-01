Hirdetés

Csak azt követően szembeötlő a Toyota C-HR formájának változása, hogy beindítják az autót. Eddig a fényszóróban alul világított a furán megtört menetfény, mostantól kezdve pedig felül van az egyenes lámpa, ami egyébként irányjelzőként is villog. Nem kell aggódni, a futófényes irányjelző is megvan, épp csak hátul világít. Csupán második ránézésre tűnik fel, hogy teljesen új az első lökhárító, amelynél a karosszéria színére fényezik az alsó rudat, és fekete a rendszámtáblát is tartó összekötő; a ködfényszórók innen a szélső, függőleges szellőzőnyílásba vándoroltak át. Az utastérben finomítottak a műanyagok mintázatán, az ajtókon a gyakran érintett felület párnázott lett, az első ülések lapja jobban megformált párnázást kapott, miközben a támlát karcsúsították. A kabin legnagyobb újdonságát a mindenféle okostelefon-kapcsolódási lehetőséget és internet-hozzáférést is nyújtó fejegység jelenti. Arra majd nem árt odafigyelni, hogy a beépített modem csak a telepített alkalmazások internetforgalmát végzi, az esetleges – az első három évben félévente ingyen járó – térképfrissítéshez szükséges adatforgalmat a párosított okostelefon kontójára végzi a rendszer. A myT alkalmazás újdonsága a hibrid rendszerben rejlő megtakarítási potenciál maximalizálását szolgáló edző funkció, amely a tapasztalatok alapján ad tippeket arra, hogyan tud folyamatosabb és gazdaságosabb vezetést megvalósítani az ember.

Vagy éppen gyorsabbat, hiszen a modellfrissítés nagy offenzívája, hogy felfelé bővítették a választékot a 2,0 literes benzinmotort használó hibrid rendszerrel. Az eddigi 1,2 literes turbó és 1,8 literes hibrid továbbra is elérhető, azonban a vásárlói visszajelzéseknek megfelelően nagyobb teljesítményű hajtást is elérhetővé tettek – Európában. Észak-Amerikában továbbra is csak 2,0 literes szívómotorral (148 LE) adják a típust, Ázsiában marad az 1,2-es turbó és az 1,8 hibrid, illetve Kínában hamarosan elérhető lesz akkumulátoros-elektromos változat is. Büszkék arra a mérnökök, hogy a gyengébb hibrid rendszerhez képest 50%-kal növelték a teljesítményt, miközben a fogyasztás csak 10%-ot emelkedett. Ez nagyban köszönhető a hosszú löketű, Atkinson-ciklus alapján működő 2,0 literes benzinmotornak, ami 41%-os termikus hatásfokával a legjobb benzinesek közé tartozik. A 152 lóerős belső égésű motor munkáját egy 109 lóerős és 202 Nm nyomatékú villanymotor segíti, ami akár 120 km/órás elektromos csúcssebességet is elérhetővé tesz, a korábbinál kisebb és könnyebb a teljesítményelektronika.

A menetpróbán is ezt vezethettük, az újdonság varázsa mellett azért, mert ehhez új futóműhangolást is készítettek. A vezetési élmény növeléséből a nagy motorerő és a jobb motorhang megvan, a dinamikusabb viselkedést már nem tudtam megtapasztalni az esőtől nedves, vagy épp jégeső miatt csúszós utakon. Olyan etapok is voltak, ahol az ablaktörlő a leggyorsabb fokozaton sem tudta tisztán tartani a szélvédőt a felhőszakadásban. Noha a TNGA-alap alkalmas lenne elektromos hátsó tengely fogadására, a Toyota felmérése szerint nincs igény ilyesmire (mármint a hibrideknél, az 1,2-es turbómotorhoz továbbra is kérhető összkerékhajtás). A hálózatról tölthető hibrid hajtásra rákérdezve az volt a válasz, hogy évente egy ilyen típust dobnak piacra, a Prius után a soron következő típus a RAV4 Plug-In lesz, az azt követőről még nem nyilatkoznak…

Abszolút értelemben ugyan nőttek egy kicsit az árak, de ezt leginkább a gazdagabb felszereltség indokolja. Aki még idén megrendeli a Toyota C-HR-t, bevezetési kedvezményt és ajándék téli gumigarnitúrát is kap – az 1,2-es turbó alapára 7 280 000 Ft, az 1.8 Hybridért legalább 8 410 000 Ft-ot kell fizetni –, a forgalmazó jelzése szerint januártól új árlistát adnak majd ki.

Toyota C-HR 2.0 Hybrid

Összlökettérfogat: 1987 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16

BENZINMOTOR

Max. teljesítmény: 112 kW/152 LE 6000/perc

Max. forgatónyomaték: 190 Nm 4400-5200/perc

VILLANYMOTOR

Max. teljesítmény: 80 kW/109 LE

Max. forgatónyomaték: 202 Nm

HIBRIDRENDSZER

Max. teljesítmény: 135 kW/184 LE 6000/perc

Hossz./szél./mag.: 4390/1795/1565 mm

Tengelytáv: 2640 mm

Saját tömeg/teherbírás: 1485/445 kg

Csomagtér: 358 l

Üzemanyagtank: 43 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 8,2 s

Max. sebesség: 180 km/h

Átlagfogyasztás: 5,3-5,4 l/100 km

CO2-kibocsátás: 118-120 g/km

Alapár: 9 550 000 Ft