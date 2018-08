Hirdetés

Új névvel – eltűnt az aposztróf – és minden eddiginél sportosabb megjelenéssel folytatja a harcot a vásárlókért a Kia Ceed. Minderre a legjobb példa, hogy itt az alapmegjelenést lehet látni, az elődnél GT Line-ként futó változat sem volt olyan látványos megjelenésű, mint most a hétköznapi kivitel! Meredeken emelkedő helyett vízszintes az övvonal, változatlan hossz és tengelytávolság mellett kisebb az első túlnyúlás, az A-oszlop alsó pontja 68 mm-rel került hátrébb. Tele van egyenes karaktervonalakkal a karosszéria, amitől szélesebbnek és laposabbnak látszik, a tigrisorr hűtőrács alatt, az első-alsó légbeömlőben fényes fekete „szemfogak” találhatók. A korábbi jégkocka stílusú menetfény nem tűnt el, a ködlámpafészekből a fényszóróba költözött – hasonló megoldást eddig csak a Porsche használt. Hátul a lökhárítóból a csomagtérfedélre vándorolt a rendszámtábla, így már jutott hely egy diffúzorutánzatnak…

A technikát is a sportos viselkedésnek rendelték alá, a karosszériához a korábbi 27,2 helyett már 50,7%-ban használnak nagyszilárdságú acélt. Az első futóműnél a legfontosabb az volt, hogy a vezető lineáris erőfelépüléssel találkozzon, amikor tekeri a kormányt, ezért az elektromos kormányszervo finomítása mellett a geometriát is módosították Újak a szilentek, a rugók, a lengéscsillapítók működésének finomítása érdekében pedig új szelepeket terveztek a mérnökök, amelyek gyorsabban reagálnak a korábbinál. A finomhangolást a németországi Eifel hegység útjain, brit másodrendű utakon (rosszabb aszfaltminőség, mint Németországban) és a Nürburgringen végezték, bár hangsúlyozták, hogy utóbbi esetben inkább a tartósságot vizsgálták. A fejlesztőközpontban kialakított új próbapadon a felfüggesztést immár autótól függetlenül is tesztelni tudták, ami az apró változtatások hatásainak megtapasztalását könnyítette, például egy más keverékű gumiból készített szilent hatását rögtön meg tudták mérni a fejlesztők, nem kellett először autót szerelni, majd az álcázott prototípust kiküldeni az utcára. Alapvetően lágyabb lett a felfüggesztés hangolása, de az új geometriának és abroncsoknak köszönhetően ezzel párhuzamosan az úttartás is javult.

Belül otthonosabb környezetet akartak teremteni, a műszerfal erőteljes vízszintes tagolása a térérzetre van jótékony hatással. Ez egyébként nem formai játszadozás, a centik alapján kategóriájának egyik legtágasabb utasterével rendelkezik a Kia Ceed. Az ötajtósnál a csomagtér 395 literes, amelynél egyedül a Peugeot 308-as nyújt többet, de annál közel sincs ekkora lábhely a második sorban. Csak említés szintjén tértek ki a kombira, amelynek alaphelyzetben (kalaptartóig pakolva) 625 literes a raktere, ami szintén a szegmens élvonalába emeli – annál 95 mm-rel nyújtották meg a hátsó túlnyúlást. De nem csak a sok hely örvendetes, kezd visszaszorulni a fényes fekete betétek aránya, a műszerfal közepére bökött – 7 vagy 8 colos képátlójú – érintőképernyőnél jórészt ezüst-, vagy selymes fényű krómbetétet találunk. Rengeteg vezetőtámogató rendszer választható a Ceedhez, ezek közül az aktív kormányzásra képes sávtartó segédet emelték ki a gyáriak, de például a távolságtartó tempomat már megállásig lassít, a gyalogosfelismerős koccanásgátló pedig a vészfékezés előtti pillanatban a kormány rezegtetésével riasztja a vezetőt. Jövőre lesz elérhető a teljesen digitális műszeregység az autóhoz.

Háromtagú a motorválaszték, az 1,4-es, 120 lóerős szívómotor és a 120 lóerős 1,0 literes az elődből származik, az 1,4-es turbó (140 LE) és az 1,6-os dízel (115 vagy 136 LE) új fejlesztésű. A két utóbbihoz lehet hétfokozatú, duplakuplungos váltót kérni a hatfokozatú, kézi kapcsolású helyett. A menetpróbán a 140 lóerős benzinessel kezdtem az ismerkedést, ami úgy 1700-as fordulatnál kezd magára találni. Érdekes, hogy a következőként próbált 1,0 literes turbós már 1500-tól húz, azaz kicsit jobban terhelhető alacsony fordulaton. A kézi kapcsolású váltó mindkét esetben kis erővel mozgatható, de akadozik a kar. Az erősebb dízelt a duplakuplungos váltóval vezethettem Utóbbiról elmondható, hogy észrevétlenül dolgozik, de a fordulatszámmérőből azért látni, hogy borzasztóan sokat kapcsol annak érdekében, hogy mindig minimalizálja a motorfordulatot.

Ahogy eddig, úgy ezután is lesz majd különösen takarékos Eco kivitel, amelynél aktív zsalus légbeömlő javítja a légellenállást, jövőre pedig lágy-hibrid hajtás is elérhetővé válik a duplakuplungosokhoz. Ennél egy 14 LE/55 Nm teljesítményű indítógenerátor könnyíti a belső égésű motor munkáját gyorsításkor, illetve egy külön lítium-ion akkumulátorba termel vissza energiát a rendszer. A kifejezetten az autóhoz fejlesztett feláras Michelin Pilot Sport 4-es abroncsokkal nagyon jól fordult a Ceed, miközben az úthibákon is jól lépett át annak köszönhetően, hogy a felfüggesztést lágyabbra hangolták.

Szeptemberben érkezik Magyarországra a Ceed harmadik generációja, az ötajtóst egy hónap késéssel követi majd a kombi. A vételárakat illetően momentán annyi ismert, hogy az alapkivitelért 4,7 milliót kérnek majd, és hogy nagyjából 300 000 Ft-os drágulásra kell számítani. Még idén bemutatkozik majd a harmadik karosszériaváltozat, a pro_ceed tanulmány által megelőlegezett shooting brake.