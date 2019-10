Hirdetés

Bármilyen ütemben nőnek a szabadidő-autók eladásai, a márka számára a Golf és a Passat örök kabala marad, hiszen a 70-es években ezek a típusok lendítették át a céget a válságos időszakon. Ahogy akkoriban, úgy manapság is ezek biztosítják a Volkswagen helyét a céges flottákban, Passatból már több mint 30 milliót adtak el világszerte. Hogy mit hoz a jövő, arról egyelőre csak találgatni lehet, ugyanis a Passat gyártását az elektromos modellek érkezése miatt elköltöztetik Emdenből, erre azonban még a modellciklus végéig várni kell, a hátralévő években pedig egy minden eddiginél felkészültebb középkategóriást kínálnak majd.

Kívülről alig észrevehetően újult meg, megváltoztatták a lökhárítókat és a hűtőrácsot, újak a LED-es lámpák, és hátul a típusjelzést az aktuális divat szerint középre tették. A feliratnak odabent is fontos szerep jutott, hiszen az analóg óra helyére, a vészvillogó kapcsolója fölé került. Hogy továbbra is a kategória etalonja legyen, a külsőhöz hasonlóan új színekkel és anyagokkal is megújították a korábban is kiemelkedő minőségű utasteret. Kicserélték az ajtókárpitot, ezzel együtt a középkonzol kialakítása és a kormány is megváltozott. Utóbbi kapacitív felülettel jár a vezetőtámogató asszisztensrendszerek aktív használóinak kedvében, ugyanis többé nem kell megmozdítani a kormányt ahhoz, hogy a rendszer érzékelje a felügyeletünket, elég lesz rajta tartani a kezünket.

A Travel Assist segítségével a márka kínálatában elsőként elérhető a félig önvezető üzemmód a teljes sebességtartományban (0 és 210 km/órás tempó között). A megújult Passat sávtartó automatikája felfestés híján az út szélét is felismeri, akárcsak az aktuális sebességkorlátozásokat, melyeknek megfelelően beállítja a tempomatot, ráadásként a navigáció adatai alapján előre felkészül a kanyarokra és a körforgalmakra, képes megállni és elindulni a dugóban, illetve szükség esetén segít a kikerülési manőverben.

Átalakították a felszereltségi szinteket is, az alapmodell mostantól Passat néven fut, a közepes Business, a csúcs Elegance néven szerepel majd a katalógusban, de a konfiguráció során elindulhatunk több különböző irányba is. A sportos stílust az R-Line változat képviseli. A 2000 példányban készülő R-Line Edition csak a legerősebb benzines és dízelmotorral, különleges, holdkőszürkében készül. Továbbra is a kínálatban marad az önálló modellként kezelt, terepre szánt Alltrack, illetve a városban is ideális, hibrid hajtású GTE változat. Az új szín- és felniválaszték tovább növelheti a széria népszerűségét, amikor szeptemberben a szalonokba kerül.

Motorválaszték

A Volkswagen annak ellenére is fordít energiát a dízelmotorok továbbfejlesztésére, hogy az elmúlt években óriási összegeket különített el villanyautó-programjára. A 2.0 TDI Evo motor a Passatban mutatkozik be. A 150 lóerős gázolajos a 2,0 literes termodinamikai előnyeit az 1,6 literes alacsony belső súrlódásával kombinálja. Könnyebb főtengelyt, acéldugattyúkat, új dugattyúgyűrűket, valamint hajtókarokat alkalmaztak. Optimalizálták a szelepek és a turbó működését, megváltoztatták az olajpumpát, ezenkívül kétkörös hűtést (blokk és hengerfej) kapott. A hatfokozatú kézi és hétfokozatú DSG-váltóval is kombinálható motor legnagyobb teljesítményét 3250-es és 4200-as fordulat között adja le, 340 Nm csúcsnyomatéka 1600 és 3000 között áll rendelkezésre. Az SCR-katalizátor mellett – ahogy a kínálat többi tagját is – részecskeszűrővel látják el.

A belépő dízelmotor továbbra is a 120 lóerős 1.6 TDI, mellette a 190 és a 240 lóerős 2.0 TDI is választható lesz. A benzineskínálat háromtagú, a 150 lóerős 1.5 TSI-n kívül egy 190 és egy 272 lóerős turbómotor szerepel majd az árlistában a hibrid GTE-vel együtt. Ami mindegyik hajtásláncban közös, hogy maradéktalanul teljesítik az Euro 6d-Temp környezetvédelmi előírást. A részletes műszaki adatokat a forgalmazás kezdetén publikálják.

Passat GTE

A konnektoros hibrid legnagyobb előnye, hogy a városi használatra elegendő hatótáv mellett továbbra is rendelkezésre áll a benzinmotor, így hosszabb utazásra is bármikor használható. A megújult GTE akkumulátora 31%-kal több energiát képes tárolni, így 13 kWh kapacitású, a WLTP mérési módszer alapján a négyajtós 56, a kombi 55 kilométer megtételére képes, ami 20 kilométeres növekedést jelent a kifutó modellhez képest. A benzinmotor továbbra is a 156 lóerős 1.4 TSI. A gyáriak szerint azért nem váltotta le a takarékosabb 1.5 TSI, mert nem egy önálló motorként, hanem rendszerben kell dolgoznia, és erre a célra a jelenlegi motor jobban megfelel. Az elektronikát úgy programozták, hogy alapesetben villanyautóként működjön, így városban akár egész nap is autózhatunk helyi károsanyag-kibocsátás nélkül, a benzinmotort megfelelő töltöttségi szint mellett csak nagyobb gázadásnál vagy 130 km/óra felett indítja be.

Hybrid üzemmódban a rendszer önállóan dönti el, hogy melyik motorral hajtja a kerekeket a speciálisan hibridekhez fejlesztett, hatfokozatú, duplakuplungos váltón keresztül, a sportosra hangolt GTE módban mindkettő teljesítményét kihasználja a dinamikus vezethetőséghez. A beépített útvonaltervező segít az energia optimális felhasználásában, ugyanis számításba veszi a lejtőket és emelkedőket, vagy olyan városrészeket, ahova csak E-Mode-ban szabad behajtani, de mi is beállíthatjuk, hogy mennyi áramot használjon el vagy termeljen vissza. A váltófülekkel és a váltókar B állásba kapcsolásával vezetés közben is szabályozhatjuk, hogy a gördülési és a fékezési energiából mennyit termeljen vissza az akkumulátorba, amely nem foglal sok helyet, ugyanis a benzintank helyére, a padló alá építették be. 135 kilót nyom, az otthoni, 2,3 kW-os hálózatról 5,5, 3,6 kW-os fali dobozról 3,5 óra alatt tölthető fel.

Passat Alltrack

Ez a kivitel azoknak szól, akik nemcsak utazásra, hanem szabadidős tevékenységekhez is gyakran bevetik autójukat, de jobban kedvelik a hagyományos felépítést a szabadidő-autós fazonnál. Az Alltrack ideális lakókocsi vontatásához, vagy akár síterepek megközelítéséhez, hiszen állandó összkerékhajtása nehezen járható utakon is magabiztossá teszi. A praktikus kombira épül, műanyag díszítőelemein kívül alsó védőburkolatot, illetve megemelt és megerősített futóművet is kap. A legerősebb, 2,0 literes, 272 lóerős turbós benzinesen kívül a 140 és a 190 lóerős, szintén 2,0 literes dízelmotorral választható, a hétfokozatú DSG-váltó alapáron jár.

A Frankfurt környékén tartott bemutatón sebességkorlátozás nélküli szakaszon is vezethettük az erősebbik dízelt, amely prémiumautókhoz mérhető nívójával elkényezteti a vezetőt, hiszen 200 km/órás tempónál is ugyanolyan csendesen és stabilan fut, mint a hazai sztrádákon megengedett 130 km/óránál. Futóműve továbbra is kiemelkedően kényelmes és stabil, kezelhetősége precíz és kifinomult, ergonómiája a tökéleteshez közelít, miközben már a külseje is elég karakteres ahhoz, hogy vonzza a tekintetet, különösen a képen is látható, új, palackzöld színnel kombinálva.