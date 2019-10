Hirdetés

Az új járműjelleg már 32 éve született: a kombi praktikumát egy vérbeli sportlimuzinba oltó BMW 3-as Touring, amelyből eddig 1,7 millió talált gazdára, a mostanáig futó ötödik generációból félmillió kelt el. A 3-as összesített értékesítésének negyedét adja, nyugodtan mondható autótörténeti jelentőségű típusnak. A Münchenben készülő hatodik nemzedék világpolgár lesz: Európában, Japánban, Dél- Koreában, Tajvanon, Hongkongban, Ausztráliában és Új-Zélandon forgalmazzák. Piaci bevezetése szeptember végén indul.

A prémiumkategóriában éles a verseny és magasak az elvárások, bele is adtak mindent a fejlesztésbe. Dizájnját háromdimenziós felületek és éles karaktervonalak jellemzik, légellenállási alaktényezője 0,27. A karosszéria merevsége 25-50%-kal nőtt, a súlyelosztás egyforma az első és a hátsó tengelyen. A tengelytáv 41 milliméteres megnyújtása a hátsó lábtér és a csomagkapacitás javára válik. Nőtt a nyomtáv is, még szélesebb terpeszben áll az úton az autó. Valamennyi lámpa szériában LED-es, de opcióként a BMW lézervilágítása is kapható – vakításmentes 530 méternyi hatótávval! Az automatikusan felnyíló csomagtér-ajtó, illetve annak külön nyitható üvege, 500-1510 literes teret tár fel. Kihasználhatóságát 40:20:40 arányban osztott hátsó üléstámla javítja. Külön hely fogadja a poggyászrolót és a biztonsági hálót. A szegmensben egyedülállóan gumiborítású padlósínek (opciós) akadályozzák meg a poggyász csúszkálását. Az utastér berendezése, a felületképzés és a minőségi hatás fokozott igényeket elégít ki. Hátul három gyermekülés fér el, közülük kettő rögzíthető ISOFIX-rendszerrel.

Egy BMW szíve-lelke természetesen a hajtómű. Alapból a hátsó kerekek hajtanak, az xDrive kivitelekben pedig mind a négy. Háromféle benzines és ugyanennyi dízelmotor közül lehet választani. A menetdinamika csúcsát az M340i xDrive 374 lóerős, sorhatos benzinese nyújtja, 7,5 literes kombinált fogyasztással. Alá sorol be két négyhengeres: a 320i (184 LE, 6,3–5,8 l/100 km) és a 330i (258 LE, 6,4–6,0 l/100 km). A dízelek közül a hathengeres, 265 lovas 330d (5,5–5,2 l/100 km) mellett kapható ennek összkerékhajtású verziója is (5,6–5,4 l/100 km). A két négyhengeres gázolajos, a 318d és a 320d idevágó adatai: 150 LE, 4,9–4,5 l/100 km, illetve 190 LE, 4,8–4,6 l/100 km. A négyhengeres dízelekhez hatfokozatú manuális sebességváltó jár, a nyolcfokozatú Steptronic opciós. Összkerékhajtás elérhető a 330i (6,6–6,3 l/100 km) és a 320d (4,9–4,6 l/100 km) modellekhez is. Valamennyi motorizáció megfelel az Euro 6d-TEMP emissziós szabványnak.

Az elődjénél még élénkebb viselkedés, precízebb reagálás és hosszú úton is elsőrangú komfort a kiváló futómű érdeme. Széria a berugózás mértékétől függően változó lengéscsillapítás, amely úthibákon és gyorsan vett kanyarban egyaránt kiküszöböli a karosszéria zavaró mozgásait. A 10 milliméterrel leültetett M sportfutómű mellett kapható az adaptív M futómű, elektronikusan szabályozott csillapítással. E kettőhöz változó áttételű sportkormánymű tartozik. Az igényesebb vevő választhat négydugattyús első féket és M Sport differenciált, amely az M340i xDrive alapfelszerelése. Négyféle kivitel készül, nevük Advantage, Sport Line, Luxury Line és M Sport. Exkluzív kormánykerekek és dekorációk, Vernasca és a BMW Individual Merino bőrkárpitja, Sensatec műszerfal kelleti magát, de az egész műszerfal is kérhető bőrborítással. Van panoráma-üvegtető, háromzónás klímaautomata, állóhelyi fűtés, Harman Kardon Surround hangrendszer, hangulatvilágítás és indukciós telefontöltés. Széria a szélvédő akusztikus üvege, és felárért ugyanilyenek lehetnek az oldalablakok is. Az ösztönszerű, magától adódó használatot a BMW új 7.0 operációs rendszerének kijelzői és kezelőszervei szolgálják. Az opciós Live Cockpit Professional vezetőhely helyzetfüggő és személyre szabható kijelzései 12,3 colos műszerfelületen és 10,25 colos vezérlőképernyőn láthatók. Akaratát érintőfelületeken, a forgó-nyomó iDrive Controlleren és a volán gombjain keresztül, továbbá gesztusaival és szóbeli utasításokkal érvényesítheti a vezető. Láthatatlanul vele utazik az intelligens személyi asszisztens, amely a „Hej, BMW“ szavakkal szólítható meg. Elmagyarázza, hogyan működik a távfényasszisztens, megmondja, rendben van-e az olajszint, felvilágosít, hogy milyen jelzőlámpa gyulladt ki éppen. Frissítések után egyre több funkciót lehet majd rábízni.

Az innovatív asszisztensrendszerek már az autonóm gépkocsi felé mutatnak. A sebességszabályozó jelzi az előzési tilalmat, az autó pedig nemcsak a gyalogosokat ismeri fel, hanem a kerékpárosokat is. A Driving Assistant Professional felügyel valamennyi kormányzási és nyomvezetési funkciót, kivédi az oldalütközéseket, és segít akadályokat kikerülni. Mindehhez új grafikájú vetített kijelzés társul.

Az új 3-as kombi menetpróbáját változatos, dimbes-dombos bajor vidéken rendezték, ahol sok a lakott település és a záróvonal. Szép táj, de gyors autózásra nem ideális. Nekünk viszont sietni kellett, hogy elérjük a hazafelé induló repülőt. Ezzel a kocsival lehet is! Az erősebb dízelt kaptuk kézbe, és azt a valódi örömautózást adta, amelyet egy BMW-től elvár az ember. Ragad az úthoz, remek partner egy-egy húzósan vett kanyarban, olyan előzéseket lehet bevállalni és tökéletes kontroll alatt végrehajtani, amilyeneket amúgy meg sem kísérel az ember. A sokféle modern funkciót persze nem volt mód kipróbálni, hiszen azok használatát meg kell tanulni, be kell gyakorolni, így csak sejthetem, hogy azok kihasználásával milyen mélyrepülésben lehetett volna részünk. Akármilyen drága ez az autó, minden eurócentért ad valamit.