Elismerésre méltó pályát járt be a Kia, hiszen nem csak felzárkóztak a nagyobb márkákhoz, rájuk is licitáltak, újabban pedig azon törik a fejüket, hogyan szerezhetnek elsőséget azon a piacon, ahol ezek a cégek behozhatatlannak tűnő előnyt szereztek: Európában. Sikerüket a helyi gyártás mellett a helyi fejlesztéssel alapozták meg, jelenleg a Kiák (és Hyundaiok) sok európai márka modelljeinél is európaibbak. Ebbe a sorba áll be az XCeed, amely az SUV-k dömpingjében is tud újat mutatni.

Első ránézésre nem több egy megemelt, műanyag díszítőelemekkel feldobott Ceednél, a Kia azonban a nehezebb utat választotta, és a tapasztalatok alapján egy újszerű koncepciót dolgozott ki. A CUV, vagyis kompakt crossover kategóriában induló negyedik Ceed-variáns a szabadidő-autók és a kompaktok előnyeit egyesíti. Ehhez a formatervezésért felelős Gregory Guillaume és csapata teljesen egyedi külsőt álmodott, egy alkatrész, az első ajtó kivételével az XCeed minden vonala különbözik a modellcsalád többi tagjáétól. Nem csak különbözik, mutatósabb is náluk, ami a minden eddigi Kiánál igényesebb, szoborszerű kidolgozásnak köszönhető. Arányos a forma, letisztultak a vonalak, harmonikus az összkép. Ezt a külsőt bármelyik világmárka megirigyelné! A műanyag elemek jól illenek a kidolgozott részletek közé, akárcsak az ezüst tetősín vagy a lökhárító fémhatású betétje. Ez a néhány dizájnelem gondoskodik róla, hogy az XCeedet crossoverként azonosítsuk, ennél azonban tovább mentek a tervezésnél.

A tengelytáv érintetlen maradt, az első túlnyúlás 25, a hátsó 60 mm-rel bővült. Hosszabb a motorháztető és laposabb szögben áll a csomagtartó ajtaja, ami kupészerű vonalvezetést eredményez, miközben a fejtér változatlan maradt, és a raktér is 31 literrel nagyobb. Az ötajtósnál 85 mm-rel hosszabb, 26 mm-rel szélesebb, illetve 43 mm-rel magasabb XCeed a Sportage-hez hasonlóan tágas, miközben vezethetősége az ötajtós Ceedére hasonlít. Hasmagassága 16 colos felnivel 174, 18 colossal 184 mm, ami 42 mm-es emelést jelent. Ennyivel került magasabbra a sofőr csípőpontja, tehát jobb a kilátás a vezetőülésből, mégsem olyan nagy a homlokfelület, mint a Sportage esetében, sőt, a futómű hangolása is a vezető kedvére tesz. Utóbbira nagy figyelmet fordítottak a változatos európai helyszíneken (Németország, Spanyolország, Svédország és Nagy-Britannia) végzett próbák során. A Ceedek között egyedülálló megoldásként az első lengéscsillapítók olajában egy kis gumiütköző progresszív módon csökkenti a nagyobb ütések hatását. Változtattak a rugókon is, elöl 7, hátul 4%-kal lágyabbak, és a hátsó futómű segédkereténél is új csillapítóelemeket alkalmaztak, hogy mérsékeljék a zajt és a vibrációkat. Hozzányúltak a kormányzáshoz is, itt a szervorásegítés mértékén és vezérlőszoftverén változtattak, természetesen a vezető még személyre is szabhatja az autó viselkedését a Drive Mode Select segítségével.

Ugyanezzel az alapossággal alakították ki a belsőt is. Kiváló minőségű anyagokat használtak, figyeltek a részletekre, a középkonzolra szélesvásznú, 10,25 colos képernyőt helyeztek. A műszereket 12,3 colos kijelzővel helyettesítették, majd telezsúfolták a ma már elengedhetetlen extrákkal, mint például a 2-es szintű önvezetéshez szükséges aktív biztonsági eszközök és a modern multimédiás alkalmazások. Utóbbiak között aktív forgalomfigyelés és időjárás-információk is szerepelnek, ezek a térkép frissítésével együtt a továbbra is kiemelkedő, 7 év (vagy 150 000 km) garancia ideje alatt ingyenesen járnak.

Nemcsak digitális, hanem műszaki oldalról is jól felkészült modell az XCeed, orrába a háromféle turbós benzines (1.0, 1.4 és 1.6 T-GDi) és a Kiánál valaha készült legtisztább üzemű, leghatékonyabb dízelmotor (1.6, 115 vagy 136 LE) mellett jövőre 48 voltos lágy, valamint konnektoros hibrid változat is csatlakozik a kínálathoz. A nemzetközi bemutatón autópályán, országúton és szűk, városi utcákon is kipróbálhattuk a sokoldalú újdonságot. Utastere tágas, komfortos és ergonomikus, könnyű megtalálni az ideális üléshelyzetet. E téren a Kia a legjobbak közé tartozik, de az általános minőség terén is bérelt helye van a dobogósok között. Vezetni elsősorban stresszmentes, könnyen irányítható és agilisan mozog, mintha sokkal könnyebb lenne, mint amiről műszaki adatai árulkodnak. Az 1,4 literes, 140 lóerős turbós benzinessel, hétfokozatú, duplakuplungos váltóval kifejezetten dinamikus, egyenletesen gyorsul, és még a tempósan vett kanyarokban is semlegesen viselkedik. Futóműve pontosan követi a kormány mozgását, csak a durva úthibákon ráz, gördülési zaja minimális, a jól hangszigetelt belsőben a motor hangját sem lehet hallani. Szimpatikus az XCeed koncepciója, jó irányba mozdítja el a rendületlenül fejlődő kategóriát, hiszen a sok esetben pazarló felépítésnek csak a hasznos elemeit tartotta meg.