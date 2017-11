Az alany ráadásul egy valódi retró nagyágyú, egy 1990-es évjáratú, 964-es kódon futó Porsche 911-es volt. A DP Motorsport vezetője, Ekkehard Zimmermann hatékony képletet állított fel, amely a következő: -25% tömeg, +30% teljesítmény = 100% élvezet! Hosszú volt az út, amíg összeállt a végeredmény.

A gyári állapotú Carrera 2-est tényleg darabokra szedték, tették ezt egyrészt a könnyítés miatt, másrészt, mert új színt választottak a paripának. Pontosan a „Signal Yellow” nevű sárgát, amely hű a nevéhez, hiszen sehol sem észrevétlen. A színt az autó minden porcikájára felfújták, így az új elemekre is.

Rengeteget változtattak, mindent mellőztek, ami az utazási komfortról szól. Az ajtóburkolatok karbonlapok, de szintúgy karbonból készült az első spoiler. Sok alumíniumot is használtak, az oldalüvegeket pedig bevált könnyítési megoldásként plexilapokkal helyettesítették.

A kocsi alá a KW Clubsport sorozat állítható futóművét építették be, a lengőkarok a SuperPro gyártmányai, míg az állítható első toronycsapágyak az Uniballtól érkeztek. Természetesen a 3800 cm3 hengerűrtartalmú motort sem hagyták gyári állapotában. Schrick vezérműtengelyeket szereltek be, megnövelték a szívószelepek méretét, és M&M sportkipufogó-rendszerre bízták a gázok elvezetését. Így a boxer 329 lóerőt teljesít, pedig a rendszer része két fémhordozós sportkatalizátor is. A váltó ötfokozatú és egybeépítették az önzáró differenciálművel.

Nem tettek le a súlycsökkentésről a felniválasztásnál sem, így kerültek a kocsira a 18 colos OZ Ultraleggera III-as keréktárcsák. Ezekre Michelin Cup II-es gumikat húztak elöl 225/40, hátul 295/30-as méretben. Az utastér is komolyabb lett, becsövezték és Recaro karbon kagylóüléseket helyeztek el benne. A kormány 35 cm átmérőjű Momo, a műszereket karbonpanelbe szerelték, s amit kárpitozni kívántak, azt alcantarával tették.