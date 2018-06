Hirdetés

Többről van szó jelen esetben, mint eltérő befejezés, a Lada Vesta Kombi változatánál az utastérben is vannak eltérések. A két első ülés között könyöklő található, a hátsó támlából is lehajtható egy könyöklő, és itt van még a tolatókamera, amelynél már elmozduló vonalak jelzik, hogy az adott kormányállással merre fog haladni az autó. Kár, hogy maga a fejegység nagyon érzékeny a napfényre, gyakran alig lehet leolvasni a monitoron megjelenő információkat; szerencsére nem spórolták ki a tolatóradart. A minőségérzet nem az igazi, minden elemnek megvan a maga külön mintázata, színe, az összhatás kaotikus. Az érintőképernyős fejegységen belül továbbra se sikerült összehangolni az egyes alkalmazások megjelenését, így a képernyő különféle részén lévő „ház” vagy épp „vissza” gombbal tudunk a főmenübe jutni, a földhivatali térképet (a telken belül lévő ingatlan helyzetét is megjeleníti) használó navigáció képe túlzsúfolt.

Kilincs is van a hátsó ajtón, ezen kívül a távirányítón lévő „csomagtérfedél nyitása” gombbal tudunk hozzáférni a raktérhez. Maga a nyílás nagyméretű, azonban bepakolásnál – különösen a tesztautó effektfényezésénél – vigyázni kell a lökhárítóra. A raktér padlóját filccel borított stabil lapok alkotják, amelyek alatt hungarocell fiók, majd még egy filcszőnyeg, végül a hungarocellbetétbe ágyazott pótkerék következik. Ezen a rétegrenden látszik, hogy nem véletlenül csendesebb a kombi utastere a szedánénál, a kombi 60 kg-os tömeghátránya részben a több hangszigetelő anyagból is adódik, aminek köszönhetően országúton, autópályán csendesebb ez a Vesta. Annyira, hogy hallható a tetősínek fütyülése… Egyébként ugyanazt kapjuk, mint a lépcsős hátú változatnál, tehát egy olyan felfüggesztést, ami különösebb megrázkódtatások nélkül hajt át a kátyúkon, a kényelmes hangolás mellett alulkormányzott viselkedésű. Klasszikus szívómotorként pörgetni kell az 1,6 literes erőforrást, ha haladni akarunk, de jól terhelhető alacsony fordulaton is, a 8,0 literes tesztfogyasztást vegyes használatban sikerült elérni.

Negyedmillió forint a felár a lépcsős hátúhoz képest, azonban a kombi csak a középső, Comfort szinttől választható, ez indokolja az alapárban lévő nagy ugrást. A teszten szereplő Lux változat a maga 4,25 milliós árával is még bőven versenyképes ajánlat, a konkurenciánál szemrebbenés nélkül 1,5-2,0 millióval többet is elkérnek egy hasonló tudású kompakt kombiért. A Fiat Tipo kombi gyengébb, a Dacia Logan MCV pedig kisebb és „vérszegényebb” az orosz versenyzőnél. Aki egyébként aggódik az orosz autó minősége miatt, az nettó 39 900 Ft-ért 5 évre kiterjesztett garanciát is vásárolhat a Vestához.

Tetszett

• csomagtér

• vezethetőség

• helykínálat

Nem tetszett

• minőségérzet

• érintőképernyős fejegység

Összegzés

Mint egy modellfrissítésen átesett autó, úgy viszonyul a lépcsős hátúhoz a kombi Vesta – egyszerűen egy jobban átgondolt, jobban használható konstrukció, ehhez képest a felára minimális. Hasonló tudású vetélytársat csak milliókkal drágábban találni a piacon.

Lada Vesta 1.6 Kombi

Összlökettérfogat: 1596 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16

Max. teljesítmény: 78 kW (105 LE) 5800/perc

Max. forgatónyomaték: 148 Nm 4200/perc

Hossz./szél./mag.: 4410/1764/1508 mm

Tengelytáv: 2635 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1510/1510 mm

Fordulókör: 11,1 m

Saját tömeg/teherbírás: 1235/495 kg

Csomagtér: 480-825 l

Üzemanyagtank: 55 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 12,4 s

Max. sebesség: 174 km/h

Város/országút/vegyes: 9,4/5,5/6,9 l/100 km

Tesztfogyasztás: 8,0 l/100 km

CO2-kibocsátás: 157 g/km

A tesztautó ára: 3 799 000 Ft