Valahogy úgy van az ember a Superbbel, mint a vasárnapi ebéddel. Van nála fényűzőbb alternatíva, van nála szerényebb, de senki nem panaszkodik arra, ha az arany középutat kell választania. Nem fog megrökönyödni a pincér, ha a balatoni teraszon üldögélve a tengerből hozott hekk helyett a rántott húst választja az ember, de a sarki kifőzdékben is a kínálat állandó része a vasárnapi hús. Ahogy a magyar gyomor kedvencét is fel lehet dobni a különféle köretekkel, úgy lehet a Škoda márka csúcsmodelljét is fokozni. Ott a Sportline kivitel a sportülésekkel, a krómtól csillogó Laurin&Klément, a tréningruhás Scout, vagy újabban a hálózatról tölthető hibrid iV. Ez mind szép és jó, de az eladások derékhadát azért mégis olyan példányokkal realizálják, mint aktuális tesztautónk.

Nem csak a színválasztás miatt illik rá a szürke jelző, de bizony a modellfrissítést is úgy követték el, hogy alig látni az újdonságot. Segítek: már megérintik a hűtőrácsot a fényszórók, hátul nagy betűkkel írják a Škoda márkanevet a krómcsík fölé. Az utastérben kiemelték ugyan a műszerfal síkjából a központi kijelzőt, de mivel annak mérete nem növekedett, feleslegesnek tűnik ez a lépés. Van ugyan teljesen vetített műszeregység (186 690 Ft) is, de alapból még a jól ismert analóg órákat kapjuk ahol még a színes multifunkciós kijelző is feláras (31 750 Ft). Elfogyott a belső teret készítők bátorsága, még a műszerfal díszének szánt fabetét is unalmas szürke lett… A dolgos hétköznapok során nem csak a vezetőülésben, de a második sorban is fejedelmi körülmények között lehet utazni, az egyik lehetséges felhasználási módra utal az extralistán 80 010 Ft-ért található „Üzleti utas” csomag. Ez egy 230 V-os és két USB-töltőt jelent a könyöklő hátulján, illetve az első ülések fejtámláihoz rögzíthető táblagéptartó karokat – szerintem nagyobb sláger lehet ez a családoknál, ahol a kütyüfüggő gyerekek megnyugtatására szolgálhat.

A 2,0 literes TDI régi ismerős, annyi az újdonság, hogy immár AdBlue-befecskendezéssel üzemelő SCR-katalizátor tisztítja a kipufogógázait. A hétfokozatú duplakuplungos váltót is jó pár éve választhatják már azok, akik nem akarnak a kapcsolgatással vesződni. Ennek megfelelően jól összeszokott párost alkotnak, és attól eltekintve, hogy irányváltáskor kissé nehezen akar megindulni az autó, nem okoz meglepetést. A hátramenet választása után a gázra lépve még előregurul pár centit az autó a lejtős parkolóban, mielőtt hátrálni kezdene; másodikra már automatikusan a féken állva várja az ember az indulás pillanatát. Hasonlóan gyorsan megszokja az ember, hogy előzésnél némi késlekedéssel lódul meg a Superb, mert nagy gázadásra szívesen kapcsol vissza akár több fokozatot is egyszerre a váltó. Elcsendesedett már a dízel, a hosszú áttételezésnek köszönhetően alacsony fordulaton üzemel, a 190 lóerő szép és jó, de felmerül a vezetőben, hogy miért nem elég a mintegy 400 000 Ft-tal olcsóbban adott 150 lóerő? Az alapfutómű kényelmes hangolású, jól veszi az úthibákat, könnyen lép át a fekvőrendőrökön az autó, de tempós kanyarban bizony dől a felépítmény, miközben a kormány visszajelzése elenyésző. Nem is nagyon jön elő a sportos haladás lehetősége, hiszen olyan jól megy neki a kényelmes cirkálás – ha ez problémát jelent, ott a már korábban említett Sportline kivitel. Aki biztosra akar menni, 44 450 Ft-ért kérhet emelt hasmagasságot és alsó védőburkolatot is.

A 190 lóerős Superb 11 803 760 Ft-os alapárral szerepel az árlistában, azonban aki elég kitartóan nézi a konfigurátort, a sok extra közt megbújva rátalálhat a 899 999 Ft-os árkedvezményre is. Ez jelentős megtakarítás, de valójában könnyedén elkölt ennyit az ember az extrákra, főleg, hogy nemcsak aktív, hanem passzív biztonsági extrákat is találunk a listán – ebben az ár- és méretkategóriában manapság furcsának hat ez a garasoskodás. A 7,0 litert alig meghaladó átlagfogyasztás kedvezőnek mondható, hiszen mégiscsak egy 5 méteres karosszériát mozgat a motor.

TETSZETT

• tágas utas- és csomagtér

• kényelmes

• erős motor

NEM TETSZETT

• biztonsági extrák felár ellenében

Összegzés

Alapáron nem sokat érez az ember a modellfrissítés hatásából, de az eddigi erényeit is megtartotta a Škoda nagyautója, szóval még mindig jó ajánlatnak számít. A 190 lóerős TDI előnye a 150 lóerőssel szemben a Németországban megengedett sebességtartományban domborodna ki, tehát ebben az esetben a kevesebb néha több.

Škoda Superb 2.0 TDI 190 DSG SCR

Összlökettérfogat: 1968 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbódízel

Max. teljesítmény: 140 kW/190 LE 3500-4000/perc

Max. nyomaték: 400 Nm 1900-3300/perc

Hossz./szél./mag.: 4869/1864/1469 mm

Tengelytáv: 2841 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1584/1572 mm

Fordulókör: 11,1 m

Tömeg/teherbírás: 1589/648 kg

Csomagtér: 625-1760 l

Üzemanyagtank: 66 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 8,3 s

Max. sebesség: 240 km/h

Átlagfogyasztás: 5,2-6,4 l/100 km

Tesztfogyasztás: 7,5 l/100 km

CO2-kibocsátás: 137-167 g/km

A modell alapára: 9 265 830 Ft (1.5 TSI ACT, 150 LE)

A tesztelt verzió ára: 11 803 760 Ft