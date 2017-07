Nagy visszhanggal lépett újra az európai piacra a Lada. Ebben a márkabarát magyar piac volt a segítségére, ahol elsőként lehetett újra megvásárolni a megújult kínálatot, 2015 decembere óta több autót adtak át, mint amennyit terveztek. Az első forgalomba helyezett újkori Lada, egy Kalina kombi hosszú távú teszten járt nálunk, de a Granta és a 4×4 néven futó Niva is megmutatta, mire képes a mai viszonyok között. Előnyeik és gyengéik is nyilvánvalók voltak, ahogy az is, hogy az oroszok nagy dobásra készülnek a már Renault-alapokra épülő Vestával.

Az elsőként 2014-ben látott új modelltől sokat várt a piac, és láthatóan a Lada is nagyon igyekezett bizonyítani rátermettségét. Ugyanis a Vesta a Daciánál is használt padlólemez ellenére még mindig nem egyenlő egy hasonló francia autóval, egyértelműen orosz termék. A nyugati segítség persze legalább annyira meghatározó, mint az 1970-es ősmodell esetében. Steve Mattin formaterve a Kalinához hasonlóan csinos, sőt, olyan modern és aktuális, hogy a matricák nélkül feltűnésmentesen lehet autózni vele, úgy beleolvad a forgalomba. Az orrát karakteressé teszi a krómozott x motívum, az oldalán megosztó a dupla domborítás, a háta pedig kifejezetten formás, a rövid csomagtérfedél és a döntött ablak kupés hatású. Arányos a forma, az sem rontja el, hogy jó Lada-szokás szerint nagy a hasmagassága és hosszúak a rugóútjai. Sem a lökhárítókat, sem az ajtókat nem védi semmi, a külső tükröket viszont nem lehet csak úgy letörni, egy rugós mechanizmus akkor is a helyén tartja a házat, ha rossz irányba feszítik. Nem zárható a tanksapka, a csomagtartó viszont már nem csak belülről gombbal és kívülről kulccsal, hanem távirányítóról is nyitható. A 480 literes raktér hasznos és haszontalan egyszerre, mert bár sok benne a hely, a nyílás alakja miatt nehezen hozzáférhető. Szokatlanul puha kárpit és bumfordi rugó került bele, viszont van fogantyú és a fedél is puhán csukódik. Finoman működnek az ajtók is, az ajtóhatárolók azonban hasonlóan gyengék, mint a Grantában és a Kalinában.

Beülve a külső méretekkel arányosan tágas utasteret látunk, nagy a helykínálat, elöl nem érnek össze a vállak, hátul elférnek a lábak, csak a fejteret szabták egy kissé szűkösre. Az ülések formázottak, méretesek és szép a kárpitozásuk. Textilből nem jutott az ajtókra, a burkolat kidolgozása mégis túlmutat a közvetlen elődökön. Hiába készült kemény műanyagból, jobb minőségi benyomást tesz a műszerfal is. Ezüstös betétből kevesebb van, az is matt, a díszbetét viszont olcsósága ellenére vidám és tényleg feldobja a szürke belsőt. Eltűnt a kocka Lada belső tükre és a Samara kézifékkarja, a keményen kattanó bajuszkapcsolókat is a Renault/Dacia-félére cserélték, kár, hogy az éles peremű ablakemelőket megtartották. Sokféle stílusú kezelőszerv található odabent, a kormány mérete és fogása is ideális, anyaga azonban a műanyagiipar szégyene, gumis felületén sorják éktelenkednek. Ennél fontosabb, hogy végre kétféleképpen is állítható, így az emelhető üléssel együtt sokkal könnyebb megtalálni az ideális üléspozíciót. A viszonylag nagy üvegfelületek és a rövid műszerfal jó kilátást biztosítanak, amit csak a vaskos A-oszlop nehezít, különben jó az ergonómia.

A már ismert 16 szelepes, 1,6-os benzinmotor 105 lóerővel kerül az európai piacra, ami az 1,2 tonnát alig meghaladó önsúlynak hála élénken mozgatja a Vestát, csak akkor érezzük lomhának, ha a kistestvérével hasonlítjuk össze. Régimódi karakterű, már alulról húz a Lada blokk, 2000-es fordulattól bátran terhelhető, és a hangja is barátságos. Alapjáraton alig hallani, a gyorsítással arányosan erősödik fel, csak sztrádatempónál kezd feltűnni, városban és országúton még csendesen teszi a dolgát. Már nem ad zavaró hangot a váltó egyik előremeneti fokozatban sem, azonban egy hatodikra nagy szükség lenne, akkor nem forogna 90-nél 2300-at és 130-nál 3500-at a főtengely. Az segítene a fogyasztáson is, amely a teszthét alatt csupán 0,3 literrel jött ki többre, mint a Kalina féléves átlaga, mégsem számít különösebben kedvező értéknek. Persze a magas építés nem használ az aerodinamikának, annál inkább a rugózási komfortnak. Feszesebb futóműhangolás mellett is kiválóan csillapítja az úthibákat. Élénkebben reagál a kormánymozdulatokra és jobban tapad a tempós kanyarokban. Itthon éppen erre van szükség, a fekvőrendőrök sem hozzák zavarba. Hangos gördülési zaja már ahhoz az általános olcsóságérzethez tartozik, amely a legnagyobb hibák kijavítása és a tapintható fejlődés ellenére is jellemző a Vestára. Tíz évvel ezelőtt jobban beleillett volna a kompaktkínálatba, ami nem jelenti azt, hogy 2 999 000 Ft-os alapárával nem lenne életképes, hiszen alig van valódi ellenfele a piacon. Bár légkondi csak a 3 499 000 Ft-os Comfort felszereltségtől jár, ennyiért már felszerelik a fontosabb extrákkal, úgy pedig már csak egy lényegi tétel, a 39 900 Ft-os, 3-ról 5 évre kiterjesztett garancia marad az árlistán.

Tetszett

• formaterv

• praktikum

• alapár

Nem tetszett

• akadós váltó

Összegzés

Megérte várni rá, a Vesta kijavította az újkori Ladák összes említésre méltó hibáját. Erősségei a hazai viszonyok között életképessé teszik, gyengéivel pedig a kategória legolcsóbb tagjaként együtt lehet élni.

Lada Vesta Sedan 1.6

Összlökettérfogat: 1596 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16

Max. teljesítmény: 78 kW (105 LE) 5800/perc

Max. forgatónyomaték: 148 Nm 4200/perc

Hossz./szél./mag.: 4410/1764/1497 mm

Tengelytáv: 2635 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1510/1510 mm

Fordulókör: n.a.

Saját tömeg/teherbírás: 1250/400 kg

Csomagtér: 480 l

Üzemanyagtank: 55 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 11,2 s

Max. sebesség: 180 km/h

Város/országút/vegyes: 8,0/5,0/6,1 l/100 km

Tesztfogyasztás: 7,6 l/100 km

CO2-kibocsátás: 138 g/km

A tesztelt verzió ára: 2 999 000 Ft

