A Hyundai motorsport-szereplésének egyenes következménye, hogy a versenypályákon szerzett tapasztalatokat és hírnevet a közúton is kamatoztatni akarja. Ebből a célból hívták életre az N almárkát, amelynek első terméke a kifejezetten Európának készített i30 N ötajtós változata. Észak-Amerikában az aszimmetrikus karosszériás Veloster kupéban dobják piacra ezt a hajtást, és a második körben Fastback felépítménnyel is elérhető lesz. A vetélytársaktól elcsábított vezetők és mérnökök vadították meg azt a csomagot, ami egyébként a márka egyéb autóiban elérhető komponensekből áll össze.

A kompakt forró ferdehátúak között nem kiemelkedő a 2,0 literes turbómotor teljesítménye, de a 250 vagy 275 lóerős teljesítményhez tartozó 353 Nm-es nyomaték széles tartományban a vezető rendelkezésére áll, egy-egy előzéshez tehát nem kell rögtön a váltóhoz nyúlni. Előbbi az alapváltozat teljesítménye, utóbbi a Performance csomaghoz (750 000 Ft) jár, a tesztautó utóbbi volt. Nem a +25 lóerő a lényeg, hanem az elektronikusan vezérelt zárású differenciálmű, a nagyobb fékek, kerekek (19 colos felni 235/35-ös abroncsokkal), amelyek mind a teljesítmény talajra vitelét javítják, no és itt van még a zenei aláfestést garantáló pillangószelepes kipufogó.

Apró makula volt a tesztprogramban, hogy mi már téli abronccsal kaptuk meg az i30 N-t, ami 20 °C feletti nappali hőmérséklet mellett rosszul tapadt. A 0-100 km/órás gyorsulás inkább füstbe ment, mint előre, és N-módban egy-egy komolyabb gázadásra is csak kipörgő kerék volt a válasz gyorsulás helyett. Azt azonban érezni lehetett, hogy többre hivatott ez az autó, pontosan irányítható, jól adagolhatók és hatásosan lassítanak a fékek, és ahogy az a forró ferdehátúak között lenni szokott, könnyen táncba vihető a hátsó tengely. Külön gombot kapott a kormányon az N-mód, amikor engedékenyebb lesz az elektronika, érzékenyebb a gázpedál és hangosabbra kapcsol a kipufogó – legalább valami képes elnyomni a téli abroncsok gördülési zaját… –, de sajnos a felfüggesztés is bekeményít. Utóbbi már túl sok a magyar utakon, ha ugyanis nem tükörsima az aszfalt, nagyon ráz az autó, kanyarban pedig még az ívről is lepattog. Normál módban egyébként a körülményekhez, vagyis a peres abroncsokhoz képest egész jó a rugózás; a 25 ezer kilométerénél járó tesztautó meglepően egyben volt, semmi nyikorgás nem hallatszott, ami dicséretre méltó teljesítmény egy ilyen, feszes hangolású, rövid idő alatt sokak által nyüstölt kompakttól. A váltó is jól átvészelte a megpróbáltatásokat, pontosan megvezetett, rövid utakon jár a kar, az egyik legjobb része az autónak. Nem tetszett, hogy a vezeték nélküli töltő (35 000 Ft) egyfelől nem tartja megfelelően a készüléket, másfelől használata lefagyasztotta a telefont. Ezzel ellentétben az első kagylóülések igenis szorosan tartják a testet. Az ülőlap kemény oldaltámaszai a hozzám hasonló alkatú embereknek fájdalmassá teszik a több száz km-es túrákat, de a vetélytársaktól eltérően kellően alacsonyra építették be ezeket, ami piros pontot érdemel.

A piacnak meglehetősen kicsi, de annál nagyobb hírértékkel bíró szegmensében, a kompakt forró ferdehátúak között átlagos a Hyundai i30 N ára, mind a bázis, mind pedig a 275 lóerős Performance modellé. A 9,0 literes tesztfogyasztás elfogadható, azonban ennek ellenére gyakran kell tankolni járni, amikor már csak 60-80 km körüli hatótávot jelzett az elektronika, alig 32-35 litert lehetett beletölteni az 50 literes tartályba.

TETSZETT

• vezethetőség

• sportos hangulat

• hétköznapi használhatóság

NEM TETSZETT

• szoros kagylóülés

• téli abroncs

• gyakran kell tankolni

Összegzés

Gombnyomásra lesz csak kőkemény sportos autó a Performance csomagos i30 N, ami egyébként egész civilizált a hétköznapok során is. Téli abronccsal jelentősen csökken az élményfaktor, de hát ez elmondható az összes nagy teljesítményű, elsőkerék-hajtású autóról.

Hyundai i30 N Performance

Összlökettérfogat: 1998 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

Max. teljesítmény: 202 kW (275 LE) 6000/perc

Max. nyomaték: 353 Nm 1500-4000/perc

Hossz./szél./mag.: 4335/1795/1451 mm

Tengelytáv: 2650 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1557/1566 mm

Fordulókör: 11,6 m

Tömeg/teherbírás: 1509/441 kg

Csomagtér: 395/1301 l

Üzemanyagtank: 50 l

0-100 km/h: 6,1 s

Max. sebesség: 250 km/h

Fogyasztás (város/országút/vegyes): 12,2/7,0/8,1 l/100 km

Tesztfogyasztás: 9 l/100 km

CO2-kibocsátás: 278 g/km

A modell alapára: 8 499 000 Ft (i30 N, 250 LE)

A tesztelt verzió ára: 9 249 000 Ft