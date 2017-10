Amióta a Volkswagen konszern felkarolta a Seatot, véget nem érő folyamattá vált a megfelelő márkaidentitás megtalálása. Bár gyakran váltottak stílust, nem sikerült a Škodához hasonlóan határozott irányra lelni a spanyol leányvállalatnak. Úgy tűnik, a marketingesek nem is erőltetik ezt a dolgot. Az arculat helyett inkább a modellkínálatra összpontosítanak, ami ésszerű lépés, hiszen a vevőknek elég egy latinos hangulatú formaterv, hogy különbözzön a német és a cseh testvérétől. A lényeg, hogy sokféle típusból válogathassanak, a műszaki alapok úgyis adottak. Egy kis támogatás is csodákra képes, a reflektorfénybe állított Seattal csodát tett az Ateca, és hasonlóan nagy sikerre számíthat a kisebb Arona is. Utóbbi az Ibiza szabadidő-autó testvére, a két új típus fejlesztésére összesen 900 millió eurót költöttek, és elsőként itt vetik be az MQB A0 kódjelű padlólemezt. Erre épül majd a konszern összes kisautója és különböző változataik.

Amióta büszkén hirdeti katalán származását, a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektet a stílusra és a megjelenésre a Seat. Bár eddig is neves formatervezőkre bízták, az Ibiza új generációját a márka vezető dizájnere, Alejandro Mesonero-Romanos jegyzi, aki szélesebb, laposabb, így sportosabb formában és az újabban megszokott, látványos részletekben látta a kisautó jövőjét. Radikálisnak nem nevezhető, inkább tudatos evolúció eredménye az új külső, melyet a feltűnő első és hátsó lámpák mellett a jól megválasztott szín dob fel. A tesztautó Mystery-kékje mellett a Desire-piros bemutatószínben mutat a legjobban, ezeken kívül egyelőre alig szerepel élénk árnyalat a kínálatban, pedig a kifutó modellnek ez volt az egyik nagy dobása. Nem mindenkire van egyformán hatással, de összességében csinos az élekkel határolt karosszéria. Kis méretei ellenére érezhetően tágasabb elődjénél, főleg az utastér szélessége feltűnő. Kisautós mérce szerint elöl-hátul megfelelő a helykínálat, van elég láb-, váll- és fejtér. Ahogy a Volkswagennél megszokhattuk, széles skálán állítható az ülés magassága és a kormány távolsága. Pozitív értelemben visszalépés a rövid műszerfal és a keskeny A-oszlop, utoljára a 80-as évek végén, 90-es évek elején voltak ennyire szellősek és adtak ilyen jó kilátást az autóbelsők. Ráadásul a karosszéria merevsége is jobb, mint valaha, az Ibiza már meg is szerezte a maga 5 csillagát az Euro-NCAP töréstesztjén. Mivel praktikus kisautóként és nem divatminiként tartják számon, bő 60 literrel nagyobb lett a csomagtartója is.

Amikor először ülünk be az Ibizába, úgy érezzük, itt minden a legnagyobb rendben van, ami a konszern profizmusát dicséri, ugyanis valóban jó az ergonómia. Hiányosságokat csak akkor találunk, ha alaposabban megnézzük, például a sokat emlegetett minőségérzetet. Csupa sötét, kemény műanyagból áll a műszerfal, még a díszbetét is rideg plasztik. Ez különösen a központi kijelző körül zavaró, ahol elvékonyodnak az anyagok, és érintésre kopogó hangot hallatnak. A második, Style felszereltséghez járó 5 colos képernyő egyébként is furcsa látvány, kár megspórolni a 8 colos kijelző 134 620 Ft-os felárát. A kormány vékonyabb, de jobb minőségű műanyagból van a korábbinál, az ülések azonban nem tartanak elég jól, a hosszú ülőlap ellenére is csak közepesen kényelmesek. Sportülés csak a csúcs, FR-szinten jár, más kivitelhez felárért sem rendelhető. Ezt a komfortszintet viszont egy közepesen hosszú távon is garantálja, a csendes utastér is gondoskodik a kényelemről, motorhang menet közben alig hallható. Még a futómű is zajosabb, cserében franciásan kényelmes a rugózás, ez a 15 colos felniknek és a magas oldalfalú gumiknak is köszönhető.

Kanyarban ugyan jól jönne egy divatos, 17 vagy 18 colos felnigarnitúra, itthonra mégis jobb választás ez a méret. Sportos viselkedést különben sem érdemes elvárni az 1,0 literes, turbós benzinestől, mert a 95 lóerős motort városi közlekedésre és kisebb kirándulásokra tervezték, ehhez hangolták a kormány, a pedálok és a váltó erőszükségletét is. A szintén 1,0 literes, háromhengeres alap szívómotornál alacsonyabb fordulaton terhelhető, de a turbófeltöltő sem tud csodát tenni. 2000-es fordulatnál telik meg élettel, alatta azonban tehetetlennek tűnik. Bekanyarodásnál legtöbbször egyesig kell visszaváltani, és a felkapcsolásra figyelmeztető nyíl is optimistán méri fel a lehetőségeket. 3500 felett felélénkül a kis motor, ekkor jellegzetes hangja is beszűrődik, de nem zavaró mértékben. Amilyen bátortalan alul, olyan jól bírja a magasabb fordulatot, 90-nél 2000-et, 130-nál 3000-et forog a főtengely, kiegyensúlyozottan, csendesen jár, fogyasztása pedig dízelekhez mérhető. Egy-egy országúti szakaszon 4,8 literrel is eljár, vegyes használatban pedig 5,5 literből is kijön minden spórolási szándék nélkül.

1 306 830 FT-os felára ellenére összességében jó választás a jelenlegi egyetlen turbómotor az alig 1,2 tonnás karosszériához, a kézi váltó öt fokozata sem kevés ebben a hajtásláncban. Később az 1.5 TSI és az 1.6 TDI is választható lesz, pedig a kis Seat már ebben a „földközeli” konfigurációban is túllépi az ötmilliós lélektani határt.

Tetszett

• megjelenés

• praktikum

• fogyasztás

Nem tetszett

• anyagminőség

• koccanásgátló működése

Összegzés

Elődeinél átgondoltabb az Ibiza, formaterve megfelel a márkához kapcsolódó latinos stílusnak, praktikus belsejében viszont sok a komor műanyag. A 95 lóerős 1.0 TSI autópályán is helytáll, fogyasztása pedig egy dízelmotortól is kedvező lenne.

Seat Ibiza 1.0 TSI

Összlökettérfogat: 999 cm3

Hengerek/szelepek: S3/12 turbó

Max. teljesítmény: 70 kW (95 LE) 5000-5500/perc

Max. forgatónyomaték: 175 Nm 1500-3500/perc

Hossz./szél./mag.: 4059/1780/1444 mm

Tengelytáv: 2564 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1525/1505 mm

Fordulókör: 10,6 m

Saját tömeg/teherbírás: 1122/493 kg

Csomagtér: 355-1165 l

Üzemanyagtank: 40 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 10,9 s

Max. sebesség: 182 km/h

Város/országút/vegyes: 5,8/4,1/4,7 l/100 km

Tesztfogyasztás: 5,8 l/100 km

CO2-kibocsátás: 106 g/km

A modell alapára: 3 294 930 Ft (1.0 MPI, 75 LE)

A tesztelt verzió ára: 4 601 760 Ft

