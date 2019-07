Hirdetés

Feledhetetlen volt első találkozásom a márkával: a Sorento 2002-es nemzetközi sajtóbemutatóján azt találta mondani a magyar PR-es hölgy, hogy a műszerfalon fahatású, a volánon alumíniumhatású betétek vannak, tehát ez egy prémiumautó! Alig győztem visszatartani nevetésemet. Egy belga úr pedig kijelentette, hogy nemsokára a világ ötödik legnagyobb márkája lesz a Kia. Őt sem vettem komolyan. Ma viszont elismeréssel hajlok meg a koreaiak előtt: pontosan felmérték az igényeket, kiváló szakembereket toboroztak, ésszerű konstrukciókat terveztek, jó minőséget gyártanak, és csakugyan az élvonalba emelkedtek. Különösen becsülöm, hogy nem a palifogó „prémium” hívószóval igyekeznek vevőket megnyerni, hanem józan észérvekkel.

Jó példa erre a mostani tesztautó, a Ceed SW: praktikuma egyenértékű sok drágább presztízskocsiéval, kinézetben, komfortban alig marad el tőlük, csupán mellbőségnövelő hatásban, de ezt több mint ellensúlyozza a kedvező ár és a nagyvonalú garancia biztonsága. Szürke eminenciás a praktikus kombik között – az adott példány még a színével is erősíti e besorolást. Mivel a klasszikus ötajtós Ceed 1.4 T-GDI tesztjét már olvashatták, most az eltérésekre, a kombi karosszériára és a kisebb, 1,0 literes motorra összpontosítok.

A karosszéria formája divatosan sportos, emiatt alacsonyan ülünk, és bár saját magamra (182 cm) beállított vezetőülés mögött lazán elférek, kissé mintha „a fülemre akasztanám” a térdemet a második sorban. Ugyanez a dizájn az oka, hogy elég lejtős a hátfalajtó – ha közelebb állna a függőlegeshez, még jobban ki lehetne használni a poggyászteret, például mosógép, hűtőszekrény hazaszállítására. Ám helyszűkére így sem panaszkodhatunk, hiszen nagy, sík padlójú a csomagtartó, alatta több ügyes rekesz várja mindazt, ami különben ide-oda hánykolódna. A legalsó szinten szükségpótkerék lapul. Ha adhatok továbbfejlesztési tippet: az első utasülés előredönthető támlája tovább bővíthetné a lehetőségeket. Nagyon sok az elvinni való? Elegáns tetősín fogad tetődobozt, a vontatható utánfutó pedig akár 1200 kilós is lehet. Praktikus családi autó az SW (Sport Wagon), komoly használati értékkel.

Hasonlóan divatjelenség a kocsihoz képest kis motor. 1,0 literes, háromhengeres… Teljesítménye, nyomatéka bőven elegendő, széles nyomatéksávjával rendben van a karakterisztikája is, de kicsit tartanék tőle, hány évet bír majd ki ez a mini erőmű – ha nem nyugtatna meg a hétéves, 150 ezer kilométerig terjedő garancia. A pöttöm masina szereti a forgatást, 50 km/óránál épp elviszi negyedikben a kasztnit, de sokszor kéri a harmadikat. Előzéskor előnyös visszakapcsolni egyet. Nem is olyan keveset fogyaszt, mint várnám: városban sokszor túllépi a tíz litert, országúton lemegy hatig, autópályán a kettő közé áll be, az átlag hét volt. Egy litert szívesen elengednék belőle, de ne feledjük, hogy új volt még a motor, majd ha bejáródik, csökkenhet az étvágya.

A „downsizing” előnyeként kisebb elöl a súly, kanyarban nem tolja kifelé az orrát, élvezetesen lehet szerpentinezni vele. Ehhez jó partner az utat korrektül fogó, hála istennek nem sportosan keményre hangolt, kiszámítható viselkedésű futómű. Remek a kormány, nem is érezni rajta, hogy elektromos rásegítésű, tökéletesek a visszajelzései, nulla a holtjátéka. A hatfokozatú váltó karja katonásan jár, váltási tanácsokat a műszerben villant fel a rendszer. A sebességrögzítő finoman, érzéssel működik. Van még pityegő sávsegéd, ráfutásra figyelmeztetés, őrangyalnak sem rossz a Kia Ceed SW. Navigáció nem tartozott a Gold felszerelési kivitelhez, de minek is kéne kifizetni, mikor csatlakoztatható a középkonzol polcán elhelyezett okostelefon, amelyikben úgyis van, és kivetíti a térképet a képernyőre. Apró kritikai pont a vezetőhelyen: ha olyan alacsonyra állítom a volánt, ahogy nekem kényelmes, sokat takar a sebességmérő autópályás tartományából. Az sem tetszett, hogy esőérzékelőre kapcsolva elég lomha az ablaktörlő: zavaróan vizes az üveg, mire megmozdul.

Nagy előnyök, kicsi hibák – minden diszciplínában jó pontszámot ér el a Ceed SW, összességében egy jó, kellemes, szerethető, élvezetesen vezethető kocsi, amelynek alapkivitelét 1,4-es, négyhengeres benzines szívómotor hajtja, alig ötmillió feletti listaárért.

Tetszett

• praktikum, nagy csomagtér

• összeszerelés, anyagok minősége

• jó ár/érték-arány, hosszú garancia

Nem tetszett

• pörgős motor

• fogyasztás

• lusta esőérzékelő

ÖSSZEGZÉS

Praktikus, komfortos, kellemesen vezethető autó a Kia Ceed SW, menetteljesítményei és menettulajdonságai megfelelők, komoly gyengesége nincs, de nagy erőssége a kedvező ár/érték arány és a nagyvonalú garancia. Családi járműnek, cégautónak egyaránt beválhat, hosszú utazásokhoz éppúgy megfelel, mint városi közlekedésre.

Kia Ceed 1.0 T-GDi SW

Összlökettérfogat: 998 cm3

Hengerek/szelepek: S3/12 turbó

Max. teljesítmény: 88 kW (120 LE) 6000/perc

Max. nyomaték: 172 Nm 1500-4000/perc

Hossz./szél/mag.: 4600/1800/1465 mm

Tengelytáv: 2650 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1559/1567 mm

Fordulókör: 10,6 m

Tömeg/teherbírás: 1840/525 kg

Csomagtér: 625/1291 l

Üzemanyagtank: 50 l

0-100 km/h: 11,1 s

Max. sebesség: 190 km/h

Fogyasztás: 6,2/4,6/5,2 l/100 km

Tesztfogyasztás: 7,0 l/100 km

CO2-kibocsátás: 119-126 g/km

A modell alapára: 5 074 000 Ft (1.4 CVVT, 100 LE)

A tesztelt verzió ára: 6 074 000 Ft