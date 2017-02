Bármilyen izgalmas volt, a politikailag korrekt megoldást választotta a Volvo és száműzte a 3,0 literes, sorhatos turbómotort a kínálatból, így nem maradt más választása a házi tuningcégnek, a Polestar kivitel orrába is a 2,0 literes négyhengerest kellett applikálniuk. Erre a blokkra épül a márka motorkínálatának nagyobbik része, különböző teljesítményszintekkel, turbófeltöltős és kompresszoros változatban is létezik. A hathengeres utáni űr betöltéséhez 367 lóerőre húzták fel a Polestart, ami 17 lóerővel több az elődnél. Kezdetnek nem rossz! Ha figyelembe vesszük, hogy a károsanyag-kibocsátás és a fogyasztás, sőt az ár is kedvezőbb lett, akkor az elvesztett 30 Nm-nyi nyomaték sem hiányzik. Vagy mégis?

Egy élményautónál sajnos keveseket hatnak meg az észérvek, ez a vita a kormány mögött dől el. Azt hiszem, a svédek mindent kihoztak a többi modellben jellegtelenül duruzsoló motorból: a kipufogó hangolása beindítás után egyből kellemes tónust eredményez, ez 3000-4000-es fordulatnál jelentkezik legközelebb, de a váltót Sportba áthúzva már alacsonyabb fordulaton is karcosabbá válik a hangja. Intenzívebb volt az élmény a korábbi változatban, de a gyorsulás és a menetteljesítmények javultak. Ez többek között a hat- helyett már nyolcfokozatú automatikus váltón is múlik, amely bármilyen finom és gyors, csak úgy tud eredményes lenni, ha a korábbinál magasabb fordulaton tartja a kisebb lökettérfogatú motort. Ha a kétféle üzemmód közül választunk, viselkedésén érezzük is a különbséget: Sportban vadabbá, Ecóban puhányabbá válik, a világító váltókart vagy a fém váltófüleket billentgetve pedig akár bele is szólhatunk a dolgába. Közúton azonban sem lehetőségünk, sem helyünk nincs kihasználni a képességeit, takarékoskodni pedig szinte hiábavaló. Bele kell törődni, hogy az 1,7 tonnát mozgató erőgép 12 literes átlag alatt nem jár el, és ez is örömteli az előd 14 literjéhez képest. Legjobb az arany középút, olyankor ha szeretnénk, egy luxusautó kifinomultságával és komfortszintjével kényeztet, ha szeretnénk, rakétaként repül.

Kezelhetősége volvósan semleges, minden hardverében komoly biztonsági tartalékok vannak. Sosem érezzük, hogy elveszítettük volna a kontrollt, ami túlzott magabiztossághoz vezethetne, ha összkerékhajtásával nem tapadna mágnesként az úthoz, a menetstabilizáló nem venné el a gázt bőven a csúszáshatár előtt, és a Brembóval közös fékrendszer nem lenne olyan hatásos. A biztonsági extrákkal telezsúfolt S60-as ráadásul a figyelmetlenségből eredő koccanásoktól is képes minket megvédeni, nem is szólva a passzív biztonságról. Jellegzetes, skandináv stílusú utastere nyugalmat áraszt, bár az S90-essel már újraértelmezték a klasszikus svéd hangulatot, még mindig igényesnek, otthonosnak számít ez a belső. Éke a digitális műszeregység többféle választható dizájnnal, szépen kivitelezett animációval, sok információval. Könnyű megszokni az egyszerre határozott oldaltartású és kényelmes üléseket, ám nehéz elfogadni a kissé szűkös hátsó sort és az apró csomagtartót, de ez már a modellciklusa végén járó S60-as gondja. A Polestar jó munkát végzett, minden tőle telhetőt megtett, hogy a feszesre hangolt, érdemi rugózásra is képes futómű, valamint az egy tömbből faragott hatást keltő, masszív karosszéria mellé méltó hajtásláncot tervezzen.

Tetszett

• karakteres dizájn

• erő és biztonság

Nem tetszett

• magas fogyasztás

• nagy tömeg

Összegzés

Hatásos és öncélú autó az S60-as Polestar kivitele, ahogy egy sportváltozattól megszokhattuk. Négyhengeresként minden szempontból fenntarthatóbb lett, miközben csak egy kevés veszett el a varázsából. Ezt a Volvót nem a praktikum, hanem a túraautós karakter teszi szerethetővé.

Volvo S60 Polestar

Összlökettérfogat: 1969 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbókompresszor

Max. teljesítmény: 270 kW (367 LE) 6000/perc

Max. forgatónyomaték: 470 Nm 3100-5000/perc

Hossz./szél./mag.: 4635/1866/1484 mm

Tengelytáv: 2776 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1588/1585 mm

Fordulókör: 11,3 m

Saját tömeg/teherbírás: 1727/453 kg

Csomagtér: 380 l

Üzemanyagtank: 68 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 4,7 s

Max. sebesség: 250 km/h

Átlagfogyasztás: 7,8 l/100 km

Tesztfogyasztás: 12,4 l/100km

CO2-kibocsátás: 179 g/km

A modell alapára: 8 380 000 Ft (S60 D2, 120 LE)

A tesztelt verzió ára: 16 460 000 Ft

