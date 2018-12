Hirdetés

Mit tehet, aki szeret a gázra taposni, de a család utaztatásáról is gondoskodnia kell, esetleg cégautó választásakor egy konkrét márkában vagy cégcsoportban gondolkodhat? Bármilyen lelkiismeret-furdalás nélkül beikszelheti az RS-verziót az Octavia megrendelésekor, hiszen az izmos csúcsmodell is ugyanolyan praktikus családi autó, mint dízelmotoros testvérei, közben hatásosan játssza a sportlimuzin szerepét. Még a frissítéssel megjelent, élőben tetszetős arc sem teszi hivalkodóvá, a leheletnyivel agresszívabb lökhárítók és a mértéktartó hátsó szárny is éppen annyit tesznek hozzá a dizájnhoz, hogy a kívülállók érezzék, ebben az Octaviában több kakaó van a szokásosnál.

Méghozzá a korábbinál is több, a megújulás plusz tíz lóerőt jelent, tehát már 230 lóerő és 350 Nm nyomaték mozgatja. Ez a teljesítmény bőven elég ahhoz, hogy terhelten is lendületbe hozza az 1365 kg tömegű autót. Megértjük, aki nem viszi pályanapra, nem is a határok feszegetésére, hanem élvezetes autózásra való. Ebben a gyors, hatfokozatú DSG-váltó és az erős fékek is támogatják az élénk turbómotort. Alacsony fordulatról is jól húz, majd amikor összeszedi magát, meglódulva teljesíti a 6,8 másodperces 0-100-as sprintet. Jól veszi és szépen ejti vissza a fordulatot. Mesterségesen előállított hang erősít rá az élményre, szerencsére nem a hangszórókból szól, ezért élvezhető aláfestést ad. Kormányzása érezhetően nehezebb, adaptív sportfutóműve a hazai utakra azonban már túl feszes. Hiába fekszik szépen az úton és kerüli el még az alulkormányozottság látszatát is, a felfüggesztés pedig hiába próbálja kirugózni az egyenetlenségeket, keresztbordákon rögtön oda az addig megnyugtató komfortérzet. Különben mindenben kiszolgál, és higgadt tempójú közlekedés során semmivel sem fárasztja utasait, hosszabb utakon is elfogadható a zajszint, és ülni is kényelmes benne. A fix fejtámlás sportülések kemények, cserében elég jól tartják a testet. A feláras extrákkal felszerelt, tágas utastér egyébként is jó minőségi benyomást tesz, bár a műanyag ajtókárpit ront az összképen. Ilyen a műszeregység is, komolytalan grafikája nem méltó az újonnan bevezetett, 9,2 colos kijelzőhöz és a középkategória felé kacsintgató autóhoz. A digitális műszeregység megváltást jelent majd, amikor végre konfigurálható lesz.

Jelenleg azonban maga az Octavia RS sem szerepel a hazai konfigurátorban, a WLTP-ciklus bevezetése miatt csak raktárról lehet hozzájutni a sportmodellhez, amely korrekt tudásán túl kibővített szolgáltatásaival dolgozik meg a pénzéért.

Tetszett

• hajtáslánc

• praktikum

• felszereltség

Nem tetszett

• kicsi tükrök

Összegzés

Ideális középutat képvisel a praktikum és a vezetési élmény között a frissített Octavia RS, az autó, amely úgy tud több lenni, hogy nem akar többnek látszani.

Škoda Octavia RS 2.0 TSI DSG

Összlökettérfogat: 1984 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

Max. teljesítmény: 169 kW (230 LE) 4700-6200/perc

Max. forgatónyomaték: 350 Nm 1500-4600/perc

Hossz./szél./mag.: 4689/1814/1448 mm

Tengelytáv: 2680 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1535/1544 mm

Fordulókör: 10,6 m

Saját tömeg/teherbírás: 1365/542 kg

Csomagtér: 590-1580 l

Üzemanyagtank: 50 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 6,8 s

Max. sebesség: 249 km/h

Város/országút/vegyes: 8,5/5,5/6,5 l/100 km

Tesztfogyasztás: 8,7 l/100 km

CO2-kibocsátás: 149 g/km

A modell alapára: 6 200 690 Ft (1.0 TSI, 115 LE)

A tesztelt verzió ára: 9 720 160 Ft (utolsó ismert alapár)