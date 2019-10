Hirdetés

Ha felszólítanánk olvasóinkat, hogy soroljanak fel autómárkákat, alighanem senki sem említené a DFSK-t. Pedig oda kell figyelni rá, lehet, hogy olyan jelentőségre tesz szert, mint a nem is oly távoli múltban még megmosolygott koreai márkák. A DFSK ugyanis kínai. A titokzatos országóriás autóipara túl van már a szolgai másoláson és a bizarr dizájnokon, s éppoly komolyan gondolja az előretörést, mint mondjuk az okostelefonok piacán a Huawei. Jelenleg Kína második legnagyobb autógyártója, több világmárkával működik együtt, betartja a fontos nemzetközi standardokat, számos országba exportál. Európában a China Motors révén vetette meg a lábát, és hazánkba is megérkezett az első fecske, a DFSK Glory 580-as. Annak, hogy a sok szempontból rejtélyes országból származik, apró, megmosolyogtató jele, hogy titok marad a gyorsulási ideje nulláról százra, és a csúcssebességéről csak annyit árulnak el, hogy 170 km/óra feletti. Hogy mennyivel, az szerintük nem számít – de ha belegondolunk, lényegében nekünk sem, hiszen nem autóversenyeket akarunk nyerni vele. A hetes szám jegyében kelleti magát a Glory 580-as (hogy mit jelent a típusjelzésben ez a szám, azt is csak találgathatjuk): hétszemélyes, hétéves a garanciája, és hétszer két opciót kínál. Fő attrakciója, hogy nagycsaládos kedvezménnyel ötmillió forint alatt marad az ára.

Az első benyomás: egy testes, komoly SUV áll előttünk, a vetélytársak közé besimuló formatervvel – sem pozitívan, sem negatívan nem tűnik fel. Odabenn teljes bőrgarnitúra, amelyről tudjuk, hogy nagyon jó és menő, egyedül a textil üléshuzat jobb nála, mert nem izzad rá az ember. Nagy képernyő középen, üveg tolótető árasztja el fénnyel az utasteret, és igen, tényleg kihajtható két ülés a csomagtartó padlójából, de akkora, hogy férfiember is elfér benne. Aprólékosan vizsgálva a részleteket, például a karosszériaelemek falcolásának vonalát, nem olyan perfekt, mint egy német prémiummárka autója, de normális igényeknek tökéletesen megfelel. Mondhatnám, nemigen venni észre rajta, hogy kínai, tehát az autógyártásban még viszonylag kezdő ország terméke.

Hajtóműve kellemes meglepetés: a másfél literes benzines turbómotor teljesítményét fokozatmentes CVT váltómű viszi át az első kerekekre. A váltókar oldalsó kulisszájában manuálisan is lehet kapcsolgatni, hat „fokozat” valamelyikébe. Ezt a lehetőséget épp csak kipróbáltam, aztán rábíztam magam a gyorsan és jól működő vezérlésre. Élénken gyorsul a Glory, országúton egy-egy padlógázos előzéskor állandó szinten marad a fordulatszám, hogy maximális nyomatékon dolgozzon a motor, csak az áttétel változik. Autópályán könnyedén, nagy tartalékokkal tartja a tempót, de városban is fürgén lehet közlekedni vele. A menettulajdonságok rendben vannak: bár érezni a nagy test és a magas súlypont hatását, korrekt a kanyarvétel, a rugózás jó kompromisszum a stabilitás és a sportos keménység között, lehet élvezetesen robogni egy szerpentinen. Az elektromos szervokormány kissé túlzottan szereti a középállást, apró iránytartó korrekciók közben enyhén zavaró ez (kicsit olyan, mint egy beverődött kormánycsapágyú biciklivel), de megszokható. Nincs semmi egyéni rigolyája a Glorynak, bármilyen kocsihoz szokott valaki, ebben is hamar otthonosan érezheti magát.

A kezelés adja magát, megfelel a szokásoknak. A nagy, de kissé alacsonyan, a közvetlen látótérnél lejjebb elhelyezett színes érintőképernyőről sok minden kezelhető, a navigátor normálisan működik, ismeri Magyarországot, és elvezet, ahová kell. Természetesen a kormánykereket is megrakták funkciós gombokkal, innen használható a sebességszabályozó, és lehet váltogatni audioforrások között, szabályozni a rádió hangerejét. Olyan furfangokat, mint drót nélküli telefontöltés, ne keressünk, de az USB-csatlakozóról kitükrözhető a monitorra a mobiltelefon képernyője. Vezetőtámogató asszisztensekkel bőségesen el vagyunk látva, van gumiabroncs nyomásfigyelő rendszer, tolatóradar és -kamera, a motor pedig gombnyomásra indul és áll le. Ha nyomva tartjuk a távirányító nyitógombját, leereszkednek az oldalablakok, bezáráskor pedig felszaladnak.

Különösen a kedvezményes vételárú kocsik iránt érdeklődőknek kardinális kérdés a fogyasztás. Nos, a Glory szinte pontosan hozta a 9,8 literes gyári adatot, már bejáratott motorral. Lehetne egy kicsit kevesebb is, bár hozzá kell tenni, hogy a sebességlimiteket betartva ugyan, de elég húzósan közlekedtem vele – hátul öt lurkóval biztosan kevésbé nyomja a gázt az apuka. Lévén hétszemélyes a Glory, különös súllyal esik latba az utas- és csomagtér praktikuma. Az első és a második sorban bőséges a helykínálat. Az aszimmetrikusan osztott második sor támladőlése több fokozatban állítható, hogy variálni lehessen a poggyászteret, amely alaphelyzetben is nagy, padlója alatt két kisebb tárolóval, legalul teljes méretű pótkerék rejtőzik. A poggyászroló kiemelése és a két süllyesztett ülés kihajtása után a második sor jobb oldali ülése buktatható előre, hogy be lehessen szállni hátra. Ilyenkor természetesen aligha fér el a megmaradó csomagtartóban egy hétszemélyes család vagy együtt utazó társaság poggyásza, ezért alighanem tetőboxot kell majd szerelni a két alapsínre.

A DFSK Glory 580-as magyarországi forgalmazása előtt teszteli a kínai partner korrektségét és megbízhatóságát az óvatos importőr, nagyjából novemberre dől el, hogy újabb színfolttal bővül autópiacunk, ez esetben részletesebb teszttel és mélyebb tapasztalatokkal jelentkezünk újra, vagy pedig megmarad egy érdekesség bemutatásának ez a menetpróba. Kíváncsian várjuk a fejleményeket!

DFSK Glory 580

Összlökettérfogat: 1498 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

Max. teljesítmény: 110 kW (145 LE) 5600/perc

Max. nyomaték: 220 Nm 2000-4000/perc

Hossz./szél./mag.: 4680/1845/1715 mm

Tengelytáv: 2780 mm

Saját tömeg: 1510 kg

Csomagtér: 375/2215 l

Üzemanyagtank: 58 l

Max. sebesség: 170+ km/h

Átlagfogyasztás: 9,8 l/100 km

CO2-kibocsátás: 222 g/km

A modell alapára: 8 299 000 Ft*

*bevezetési és nagycsaládos kedvezménnyel 4 999 000 Ft