Hogy pontosan melyik kategóriában indul a Suzuki újdonsága, arról már a 90-es évekbeli első generáció esetében is lehetett vitatkozni. Kisautónak nagy, kompaktnak kicsi volt, akárcsak az új modell, de a Balenónak épp az a vonzereje, hogy képes a két szegmens előnyeit egyesíteni. Centire alig nagyobb a Swiftnél, viszont a tervezésekor a divatnál nagyobb hangsúlyt kapott a praktikum: előrébb került az utastér, több a hely, nagyobb a lábtér, sőt, még a csomagtartó is. Mindez kulcsfontosságú azokon a piacokon, ahol családok választanak ekkora autót.

Könnyű meglátni benne a Suzukit, elég ránézni a fényszórókra, a fekete A-oszlopra vagy az előretolt tetőre, a Swiftnél mégis hétköznapibb a stílusa. Az egyetlen érdekes részlet a hűtőrácsból a lámpákba átívelő betét. Utastere funkcionális, a műszerfal a maga módján látványos, ennél is fontosabb, hogy az egyszerű belsőben a Vitaráénál igényesebb anyagokat használtak, és az indiai gyártási minőség is rendben van. Kár, hogy az ülések alakja és tartása elmarad a kis szabadidő-autóétól, cserében méretesek és a fejtámlákat sem kell a testalkatunkhoz beállítani. A kissé olaszos kormányszög ellenére jó a vezetési helyzet, a GLX-felszereltségű tesztautóét tengelyirányban is lehetett állítani. Ergonomikus a gombok és kapcsolók elrendezése, könnyen kezelhető a többi Suzukiban is megtalálható központi fejegység érintőképernyője. Szinte már feleslegesen sok információt közöl a kis kijelző, és a kisebb-nagyobb tárgyak elhelyezésére is gondoltak a japánok. Mégis az a legjobb az autóban, ami nem látszik, hiszen úgy biztonságos, hogy pusztán 950 kg a tömege!

A 4,0 millió Ft alatti autókat bemutató különszámunkban már teszteltük a Baleno 1,2 literes, CVT-kivitelét, megdicsértük dinamikájáért és eltalált váltójáért. Meglepetésünkre a turbómotoros csúcsmodell nem tudta lepipálni, hiába a 111 lóerő és a 170 Nm nyomaték. A háromhengeres blokk alapjáraton remegteti a karosszériát, 2000-es fordulat alatt érezhetően erőtlenebb a négyhengeresnél, a hosszúra áttételezett, ötfokozatú kézi váltó miatt nem elég meggyőző a gyorsulása. Pörgetve érezhető a különbség, rugalmasságán javít a turbófeltöltő, 2500-3000 körül azonban már a hangja is felerősödik. 90-nél 2000-et, 130-nál 3000-et forog, autópályázáshoz jól jönne egy hatodik fokozat. A fogyasztáson ez mégsem látszik meg, hiszen a szívómotor 5,7-es átlaga helyett alig többet, 5,9-et produkált.

Kis tömege jót tesz a kezelhetőségnek is, amin a szokatlanul akadósan kapcsolható váltó ront egy keveset. A turbós kivitel hátra is tárcsaféket kap, hiszen akár 200 km/órával is száguldhat. Helyes, bár a dobfékek is megbirkóznának a feladattal, ahogy a jól rugózó futóműnek sem jelent gondot az úthibák többsége. Jó minőségű úton kényelmes, csendes és kifinomult kisautóként viselkedik, utoléri a kompaktokat. Sajnos árban is, még szerencse, hogy az 5,3 milliós listaárat nem kell komolyan venni, a kereskedőknél nagyjából félmilliós kedvezményt kaphatunk. Az esztergomi gyártás sokat segítene az árcédula lefaragásában.

Tetszett

• méretek, tömeg

• jó vezethetőség

• komfortszint

Nem tetszett

• használhatatlan ráfutásjelző

• listaár

Összegzés

Jó időben van jó helyen a Baleno, kívül kicsi, belül nagy méreteivel, kis tömegével, könnyű és dinamikus vezethetőségével ideális választás lehet mindenkinek, aki kisautót keres, pedig egy kompaktra van szüksége. Az 1,0 literes turbómotor érdemben nem tud többet az 1,2-es szívónál, amelynek közepes felszereltséggel jobb az ár/érték aránya.

Suzuki Baleno 1.0 DITC

Összlökettérfogat: 998 cm3

Hengerek/szelepek: S3/12 turbó

Max. teljesítmény: 82 kW (111 LE) 5500/perc

Max. forgatónyomaték: 170 Nm 2000-3500/perc

Hossz./szél./mag.: 3995/1745/1470 mm

Tengelytáv: 2520 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1530/1530 mm

Fordulókör: 9,8 m

Saját tömeg/teherbírás: 950/480 kg

Csomagtér: 355/1085 l

Üzemanyagtank: 37 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 11,4 s

Max. sebesség: 200 km/h

Város/országút/vegyes: 5,4/4,0/4,5 l/100 km

Tesztfogyasztás: 5,9 l/100 km

CO2-kibocsátás: 105 g/km

A modell alapára: 3 690 000 Ft (GA, 90 LE)

A tesztelt verzió ára: 5 380 000 Ft



Minden szempontból

A turbós változatnál olcsóbb és jóval takarékosabb a lágyhibrid Baleno. Ezt most a Suzuki nagyon eltalálta!

A kiskategóriában is van igény a vegyes hajtású modellekre, ezt a Toyota Yaris Hybrid értékesítési sikerei miatt kár is lenne kétségbe vonni. A Suzuki azonban máshonnan közelítette meg a témát. Itt nem egy automatikus váltós full hibridről van szó, hanem egy kézi váltós lágyhibridről, vagyis az elektromotor nem képes önállóan mozgatni az autót, csupán a belső égésű blokk tehermentesítésére van jelen. A 3 lóerős önindító-generátor ellenére a csúcsteljesítmény marad 90 lóerő, azonban ahogy rálépünk a gázra, feltűnik, hogy milyen könnyed a gyorsulás. Pont ott, ahol a szívó 1,2-es gyengélkedik, a villamos rásegítés nagyon hatékonyan működik, és kifejezetten rugalmasnak érezni ettől az autót. A vezető a villanymotor jelenlétéből mást nem érez, az egész teljesen természetes. A többi Balenóhoz képest annyi a különbség, hogy megállás előtt már menet közben leállítja a start-stop automatika a motort – meg kell hagyni, hogy a rendszer nagyon finoman dolgozik. A fogyasztásban meg is mutatkozik a hatása, vegyes használatban 4,9 literes átlagot mértünk, ami valljuk be, a legtöbb dízelmotoros kisautó becsületére válna. Így a hatótávolság még úgy is rendben van, hogy a Baleno tankja mindössze 37 literes.



A Baleno SHVS csak GLX-felszereltséggel kapható – az alapár 5 180 000 Ft. Nem kevés pénz egy kisautóért, az tény, de az azonos ellátmányú „normál” Balenónál 400 000 Ft-tal magasabb árért kisebb fogyasztást és jobb menetdinamikát is kapunk. Arról nem is beszélve, hogy a turbósnál még így is 200 000 Ft-tal olcsóbb a hibrid, amely összességében a legkívánatosabb tagja a Baleno-kínálatnak.

