Nagyot változott a világ, amióta az első Suzuki legördült az esztergomi gyártósorról. Azóta már nem csak a motorkerékpárjaival azonosítják a márkát Nyugat-Európában sem, nálunk pedig a magasabb árkategóriában is kelendők a helyben gyártott modellek. A Vitara diadalmenetéhez hasonlóan szerez egyre több rajongót az S-Cross, 2017-ben a Škoda Octavia után a második helyet szerezte meg a kompaktkategóriában. 3407 darab talált gazdára a crossover felépítésű autóból, ráadásul ennek jelentős része magánvásárlókhoz került. Az egyre nívósabb típusokkal előrukkoló Suzuki újabban magyar helyett japán származását reklámozza, pedig ma sincs okunk szégyenkezni a helyben gyártott produktumok miatt.

Bár a Vitara divatosabb, nem vitás, hogy nagyobb az S-Cross használati értéke, a női szemnek pedig a formája is vonzóbb. Hosszabb időt kell együtt tölteni vele ahhoz, hogy megszeressük és értékeljük a tudását, és ez hatványozottan igaz a dízel változatra. Hosszabb, autópályás, országúti etapokon derül ki, hogy a kívül hangos, belül halk motor milyen takarékos is lehet. 1500-as fordulatról terhelhető, ereje jól beosztható, hangolása jobban illik az S-Cross karakteréhez, mint például a Vitaráéhoz. Bár élénk gázreakciója és nyomatéka miatt városban is jól használható, elsősorban a fogyasztása miatt nem érdemes gyakori megállással és elindulással súlyosbított, rövid utakra befogni. Úgy a jó kiosztású, hatfokozatú váltó előnyei sem érvényesülnek.

Dinamikus vezethetőségére a feszes hangolású futómű is ráerősít, amely a szabadidő-autós karakterhez illően a padkákkal és a földutakkal is elbír. Ezúttal a Fiat-féle motorral sem túlzó az ára, még a kereskedésekben kapható 600 000 Ft-os kedvezmény nélkül is az egyik legolcsóbb a kategóriában.

Tetszett

• ideális méretek

• takarékos motor

• ár/érték arány

Nem tetszett

• anyaghasználat

Összegzés

A három elérhető turbómotor közül a dízel változat képviseli az arany középutat, hiszen egy kis odafigyeléssel alacsony fogyasztás mellett dinamikus vezethetőséget kínál. Praktikus felépítése és a márkára jellemző jó ár/érték arány miatt is érdemes a figyelemre.

Suzuki SX4 S-CROSS 1.6 DDiS

Összlökettérfogat: 1598 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbódízel

Max. teljesítmény: 88 kW (120 LE) 3750/perc

Max. forgatónyomaték: 320 Nm 1750/perc

Hossz./szél./mag.: 4300/1785/1585 mm

Tengelytáv: 2600 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1535/1505 mm

Fordulókör: 10,8

Saját tömeg/teherbírás: 1240/630 kg

Csomagtér: 440-1269 l

Üzemanyagtank: 47 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 12,0 s

Max. sebesség: 180 km/h

Város/országút/vegyes: 4,6/3,8/4,1 l/100 km

Tesztfogyasztás: 5,8 l/100 km

CO2-kibocsátás: 106 g/km

A modell alapára: 4 990 000 Ft (1.0 BoosterJet, 110 LE, kereskedői ár :3 990 000 Ft)

A tesztelt verzió ára: 5 910 000 Ft (kereskedői ár: 5 310 000 Ft)

Éljen sokáig!

Elég körbenézni az utcán, még a dömpingszerűen hazánkba érkező használt autókkal hígított utcaképnek is meghatározó részei a szabadidő-autók. A Suzuki a maga részéről már évekkel a nagy bumm előtt kínált emelt karosszériájú típusokat, sőt, a legtöbb új belépővel ellentétben összkerékhajtás is szerepelt az extralistán. Ma már senkinek sem kell ecsetelni a magasabbra emelt vezetőülés és a nagyobb hasmagasság előnyeit, így az SX4 S-Crossnak már csak egy fejlődési irány maradt, nyitott a ma divatos hajtásláncok felé, ami jelen esetben a turbómotort jelenti (hibrid változat ebből a típusból nem létezik).

A BoosterJet motorcsalád legújabb tagja egyenesen a 2013-as bevezetéskor elérhető egyetlen, 1,6-os szívó benzines helyére érkezett a kínálatba. 110 lóerős teljesítménye papíron nem tűnik kevésnek az 1090 kg-os önsúly mellé, az AllGrip kivitel 1200 kg-os tömegéhez a háromhengeres azonban kissé erőtlennek tűnik. Ez főleg alacsony fordulaton érezhető, ha nem félünk pörgetni, megmutatja, mire képes. 2500-tól érezhetően megindul, 3000-nél már elemében van, ezek nagyjából megfelelnek az országúti, illetve a sztrádatempónak. Cserében kifejezetten szereti, ha dolgoztatják, a fogyasztása sem rugaszkodik el a földtől, 6,0-6,5 liter körül tartható. Az összkerékhajtás előnyei havon és jégen jól érvényesülnek, földúton általában anélkül is boldogul, a kapcsolható rendszer azonban több különböző üzemmóddal (Auto, Sport, Snow és Lock) is hozzájárul a jó tapadáshoz. Az ideális alapmotorral – kereskedői kedvezménnyel – 3 990 000 Ft-tól hazavihető, az AllGrip felára GL+ felszereltséget figyelembe véve 600 000 Ft. Ez versenyképes ár, főleg annak tükrében, hogy a BoosterJet motorcsaládot a japánok ígérete szerint kifejezetten hosszú életűre tervezték.