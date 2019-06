Hirdetés

Nem azoknak szól a Lodgy, akik önkifejezési eszközként tekintenek az autókra, a Dacia egyterűje a célszerűség mintapéldánya, dobozszerű hátsóval, hatalmas raktérrel és nem utolsósorban alacsony árral. Tessék megkapaszkodni, a 4,5 méter hosszú modell ötszemélyes változata, 1,6-os benzinmotorral 3 049 000 Ft-ot kóstál, de a tesztre fogott, hétüléses Techroad alapára is csak 4 199 000 Ft! Mindebből pedig levonhatjuk a hétszemélyes autókra vonatkozó állami támogatás összegét – mivel a típus alapára nem éri el az 5 milliót, a vételár 50%-ára érvényes kedvezmény mértéke sem éri el a 2,5 milliót. Így a Lodgynak most minden esélye megvan ahhoz, hogy a korábbinál fontosabb szereplő legyen a magyar piacon.

De nézzük, mit kapunk 4,2 millióért! Először is tisztességes felszereltséget, a nyomokban szabadidő-autós jegyeket is felvonultató Lodgy Techroad manuális klímával, tempomattal és okostelefon-tükrözésre is képes navigációval érkezik. Az autó belterén persze látszik, hogy valahol meg kellett fogni a költségeket, a felületek és a formák egyszerűek, de a funkcionalitást nem érheti kritika, a kezelhetőség pofonegyszerű. A tágas ajtózsebek és a két pohártartó mellett említést érdemel a középkonzol feletti rekesz, és persze itt vannak a hátsó utasok kihajtható kis asztalkái vagy a francia egyterűeknél szokásosnak mondható, gyermekfigyelő tükör – apróságokról van szó, a hétköznapokban mégis sokat számítanak. Az egyetlen hiba, amit fel tudtam róni használat közben a Lodgynak, az a csomagtérrolóval volt kapcsolatos. Nem egyszer fordult elő, hogy úthibán áthajtva kiugrott a végpontokból és visszatekercselte magát.

S a kényelem? Az újabb fejlesztésű Dusterhez képest ugyan kevésbé komfortosak az ülések, a helykínálatról csak pozitívumokat lehet mondani, a kissé emelt üléspozíció okán pedig a beszállás is könnyű. A fejtér szinte feleslegesen nagy, a lábaknak jutó hely pedig hátul is bőséges, 190 centis vezető mögött egy hasonlóan langaléta utas is elfér. Legalább ilyen fontos, hogy a középső sorban lévő ülések különállók, és az autó szélessége lehetővé teszi, hogy akár három gyermekülés is beférjen egymás mellé (mindegyiknél lehetőség van ISOFIX-es rögzítésre is). A harmadik sor természetesen már kevésbé tágas, de kisebb termetűek vagy gyermekek korrekt körülmények között utazhatnak. A többi hasonló méretű kompakt egyterűvel ellentétben a Dacia két hátsó ülése nem süllyeszthető be a padlóba, viszont kivehetők, így a raktérkapacitás már furgonokat idéz, ötszemélyes konfigurációban 827 literes a csomagtér. Ha kell, a bőröndök mellé akár kisbiciklik is beférnek – egészen elképesztő mennyiségű dolgot tud elnyelni a Lodgy, ami mondjuk egy háromgyermekes családnál fontos szempont lehet.

Ami a technikát illeti, ennyi pénzért ne keressünk szofisztikált megoldásokat, a Lodgy alapmotorja a kiforrott konstrukciónak számító 1,6-os, szívó benzines, 102 lóerővel. Mivel az ötfokozatú váltó áttételezése rövid, városi körülmények között nem lomha az autó, lakott területen kívül, utasokkal megpakolva viszont jól jönne egy kis nyomatéktöbblet, az előzéseket meg kell fontolni. De nem csak az erőtartalékok miatt mondhatjuk, hogy nem az autópálya a benzines Lodgy terepe, 130-as tempónál a motorhang mellett már a szélzaj is jelentős, és ekkor a városban 7,0 liter környékén tartható fogyasztás is megugrik legalább egy literrel. Az 1,6-os szívó benzines alternatívája az 1,33-as, 130 lóerős turbómotor és a 115 lovas, 1,5-ös dCi lehet. A gázolajos modell felára 700 000 Ft, ami nem kevés ebben az ársávban, ugyanakkor a takarékosság mellett a nyomatéktöbblet is a Blue dCi mellett szól – a WLTP-szabvány szerint a dízel 5,3 literrel is beéri 100 kilométerenként. Ami viszont a benzinesekben és a gázolajosban is közös, az az úthibákat jól bíró futómű, a Lodgy nem ijed meg a fekvőrendőröktől vagy a rossz minőségű földutaktól sem. Rugózása értelemszerűen lágy, de ez az autó nem kanyarvadászatra született, sokkal inkább a mindennapi rutin az, amiben árához képest kiemelkedően teljesít.

Tetszett

• ár-érték arány

• tágas karosszéria

• kivehető ülések (3. sor)

• funkcionalitás

Nem tetszett

• magas fogyasztás autópályán

• hangszigetelés

• mindenhol látszik a spórolás

ÖSSZEGZÉS

Nyilvánvalóan látszik és érződik a Lodgyn, hogy valahol meg kellett fogni a költségeket, de hét személynek elegendő helyet és (öt üléssel) hatalmas csomagteret kínál lényegében egy kisautó áráért.

Dacia Lodgy SCe 100 Techroad

Összlökettérfogat: 1598 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16

Max. teljesítmény: 75 kW (102 LE) 5500/perc

Max. nyomaték: 156 Nm 4000/perc

Hossz./szél./mag.: 4498/1751/1680 mm

Tengelytáv: 2810 mm

Fordulókör: 11,1 m

Saját tömeg: 1194 kg

Csomagtér: 207/827/2617 l

Üzemanyagtank: 50 l

0-100 km/h: 11,5 s

Max. sebesség: 172 km/h

Átlagfogyasztás: 7,1 l/100 km

Tesztfogyasztás: 7,3 l/100 km

CO2-kibocsátás: 160 g/km

A modell alapára: 3 049 000 Ft ( Lodgy SCe 100 Access, ötüléses, 102 LE)

A tesztelt verzió ára: 4 199 000 Ft