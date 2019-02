Hirdetés

Egyformán hálás és hálátlan feladat a világ egyik legkeresettebb típusát továbbfejleszteni. A sikeres piaci szereplés miatt bőséges tapasztalat áll rendelkezésre, a magas elvárások miatt a nyomás is nagyobb. A Focus negyedik generációja szerencsés csillagzat alatt született, az eredmény önmagáért beszél!

Ahogy húsz évvel ezelőtt, most is a vevőkkel együtt taposták ki az ösvényt, amelyen elindultak, hogy végül csaknem az utolsó csavarig új autót tervezzenek. A vezérfonal továbbra is a jó vezethetőség volt, amit a formatervvel is igyekeztek kifejezni. A külső méretei alig változtak, optikailag mégis sokkal hosszabbnak és laposabbnak, csaknem egy kategóriával nagyobbnak tűnik. Hosszú orra, domborodó sárvédői és a karosszéria négy sarkába kitolt kerekei anélkül mutatják dinamikusnak, hogy egy kicsit is agresszív lenne az új dizájn. A bordómetál (Ruby Red) szín, a krómdíszítések és a Titanium felszereltséghez járó, sokküllős, 16 colos felnik kifejezetten elegánssá teszik. Kompakt ötajtósokra jellemző vonás a hirtelen lecsapott far, amely a hosszú első túlnyúlás és tengelytáv mellett túl rövidnek tűnik. Ezzel együtt is harmonikus a külseje, élőben kevésbé feltűnőek a más márkákéhoz hasonlító vonalak, mint a fotókon. Könnyen hozzáférhető a 12 literrel megnövelt befogadóképességű csomagtartó. A napi rutin során jól használható, alacsony a rakodópereme, magasra nyílik a fedele, amely a két vastag fogantyúval elektromotor nélkül is könnyen mozgatható. A parkoló autókra a kifutó Focusban bevezetett, maguktól előbukkanó és eltűnő élvédők vigyáznak. Az alacsony építés miatt alacsonyan vannak az ülések, mégsem kényelmetlen a ki- és beszállás.

A modellváltás legkínosabb pontja egyértelműen a műszerfal. Formái fantáziátlanok, anyagai között találunk kemény, sőt karcolódó felületeket, ráadásul a Fiesta műszerfala szinte egy az egyben ugyanilyen. Mégis dicséret illeti a letisztult belsőre szavazó tervezőket, mert így egy számmal tágasabb belsőt alakítottak ki. Használat közben az is kiderült, hogy ergonomikus és funkcionális az új elrendezés. Nem csak a hátsó lábtér, a belső szélesség és az általános térérzet is új szintre emelkedett a negyedik generációban. Bár nem számít nagynak, jól tartja a testet a vezetőülés, a kormány azonban annak ellenére jó fogású és kézreálló, hogy elsőre kissé túlméretezettnek tűnik. Lehet, hogy egyéniségét elveszítette, de fizikai gombjaitól nem fosztották meg a középkonzolt, így a szellőzés és a rádió is könnyedén kezelhető, ahogy az érintőképernyő is jól elérhető helyre került, kellőképpen gyors, könnyen áttekinthető, logikus menüt kapott. A legfontosabb gombokat megtaláljuk a kormányon, így ritkán kell levenni a szemünket az útról. Ebben a polarizált napszemüvegben is leolvasható Head Up Display is segít. Az egyetlen szerencsétlenül elhelyezett gomb a motorindító/-leállító, amely a kormány mögé került. Nem vitték túlzásba a tárolóhelyek méretét sem, cserében több kis rekeszbe pakolhatunk, indukciós töltő is van. Tág határok között állítható az ülés és a kormány, de aki szereti a sportos üléshelyzetet, az alacsony pozíciót részesíti majd előnyben. A kilátást csak az A-oszlop korlátozza, viszonylag nagyok az ablakok, és nem túl magas az övvonal sem. A hátul ülők is kényelmesen elhelyezkedhetnek, minden irányban tágas a hely, így nem csak a gyerekek érzik jól magukat.

Az utat azonban a vezető élvezi majd a legjobban, hiszen fordos hagyományoknak megfelelően kiemelkedő a vezetési élmény, pedig a tesztautó orrában egy 1,5 literes, 120 lóerős dízel dolgozott automatikus váltóval, hátsó futóműve is az egyszerűbb, csatolt hosszlengőkaros verzió! Irányíthatósága, kiegyensúlyozottsága példás, kanyarokban átlag feletti teljesítményt nyújt. Futóműve stabil, hangolása feszes, de nem megy a rugózási komfort kárára, ez jól megy a Fordnak. Karosszériája rossz úton is merev marad, a mozgása viszont légiesen könnyed, új generációs fékrendszere nagy tempónál is hatékony. A PSA-féle gázolajos indítás után ugyan hallatja a hangját, de bemelegedés után sztrádatempónál sem lehet megkülönböztetni egy benzinestől. 300 Nm-es nyomatéka 1750-es fordulattól elérhető, tehát szükségtelen a csúcsteljesítményhez 3600-ig forgatni, négy személlyel is mozgékony a diétára fogott, üresen 1,3 tonnánál alig többet nyomó Focus. Nyolcfokozatú váltója gyors és finom kapcsolásokkal válik szinte észrevétlenné. A kar helyett tárcsával kezelhető szerkezet a váltófülek meghúzása vagy az M gomb megnyomása után hagyja érvényesülni a sofőrt, ez Sport módban jó móka. Ha nem szólunk bele, városban, országúton 1200-1500-as fordulatot tart, sztrádatempónál sem forgatja 2100 fölé a motort. Kedvező, 6,1 literes átlagfogyasztása később várhatóan tovább mérséklődik. A 2-es szintű önvezetésre alkalmas vezetőtámogató rendszer megbízhatóan működik, ahogy a keresztirányú forgalomfigyelő és a ráfutásgátló is. Modernizált szellőzése hatékony, kritikát csak a B&O Play hifi erőtlen, dobozszerű hangzása kapott a hátul ülőktől. Ennyi javítanivalóra szükség van a frissítéshez, a fontosabb pontokon tapintható a ráfordított idő és pénz, nem vitás, hogy továbbra is a vevők látókörében marad.

Tetszett

• formaterv

• innováció

• élmény

Nem tetszett

• belső dizájn

Összegzés

Sokat változott és nagy fejlődésen ment át a Focus. Legjobb tulajdonságaira ráerősítettek, a hibáinak nagy részét kijavították, hogy legalább ugyanolyan vonzó maradjon a családok és a flottakezelők szemében, mint az elmúlt 20 évben.

Ford Focus 1.5 EcoBlue

Összlökettérfogat: 1499 cm3

Hengerek/szelepek: S4/8 turbódízel

Max. teljesítmény: 88 kW (120 LE) 3600/perc

Max. forg. nyomaték: 300 Nm 1750-2250/perc

Hossz./szél./mag.: 4378/1825/1452 mm

Tengelytáv: 2700 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1572/1553 mm

Fordulókör: 10,6 m

Saját tömeg/teherbírás: 1394/516 kg

Csomagtér: 375-1354 l

Üzemanyagtank: 47 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 10,2 s

Max. sebesség: 193 km/h

Város/országút/vegyes: 4,7/3,9/4,2 l/100 km

Tesztfogyasztás: 6,1 l/100 km

CO2-kibocsátás: 111 g/km

A modell alapára: 5 550 000 Ft (1.0 EcoBoost, 125 LE)

A tesztelt verzió ára: 7 210 000 Ft