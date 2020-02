Hirdetés

Ha valaki nem tudná követni a Ceed család történetét, ne vessen magára, ugyanis a helyzet bonyolódott. Kezdetben volt az ötajtós modell, a kombi és a háromajtós pro_ceed, a legutóbbi modellváltással azonban a háromajtós búcsúzott, miközben a neve tovább élt, ugyanis Proceednek nevezték el az újonnan megjelenő shooting brake verziót. A Kia pedig úgy ítélte meg, hogy egy különleges karosszériaváltozat nem elég, így született meg az XCeed, mely lényegében az ötajtós divatosabb, SUV-beütésű féltestvére.

Itt azonban nem csak arról van szó, hogy pár centivel megemelték az autó hasát és kapott néhány új, fényezetlen burkolatot. Az első ajtó kivételével mindegyik karosszériaeleme eltér a modellcsalád többi tagjáétól! A gépháztető hosszabb és kupésabb a befejezés, szóval igencsak látványos az eredmény, főleg, hogy a 42 mm-es hasmagasság-emelés már szabad szemmel is jól kivehető. Mivel az ötajtósnál 85 mm-rel hosszabb az XCeed, nem különösebben meglepő, hogy a lábtér nagyvonalú, de a fejtér a panorámatetős verzióban legfeljebb átlagos. A plusz centik inkább a csomagtér kapacitása terén mutatkoznak meg, az újdonságba alaphelyzetben 31 literrel több pakk fér be, mint a mezei Ceedbe. A 426 literes érték figyelemre méltó, az egyetlen, ami negatívumként felróható, az a magas rakodóperem – bár aki SUV-szerű autót szeretne magának, nyilván tisztában van azzal, hogy magasabbra kell majd emelni a csomagokat.

Szintén lényeges különbség a sima Ceed-változatokhoz képest a teljesen új, vetített kijelzős műszerfal. A 12,3 colos Supervision egység grafikája finoman szólva is a BMW egy generációval ezelőtti műszerfalaira hajaz, de nyilván sokkal látványosabb, mint a hagyományos óracsoport. Hogy a Kia nem a konzervatív közönséget célozza meg az XCeedel, azt a személyre szabhatóság is jelzi: pár évvel ezelőtt szerintem senki sem tudta elképzelni, hogy ilyen bevállalós színösszeállítások is elérhetők lesznek, a Quantumsárga fényezésre rímelhetnek az üléshuzatok és a dekorbetétek is.

Ami a technikai alapokat illeti, a lágyabb rugózást (elöl 7, hátul 4%-kal puhább) leszámítva nincs lényeges technikai változás az ötajtóshoz képest, összkerékhajtás híján a magas építés előnye kimerül abban, hogy nem ér le hamar az autó hasa. A kormányzás precíz, és az 1,6 literes turbómotor is tisztességesen húz, de a hangzatos 204 lóerőből érzésre azért jó néhányat le lehetne tagadni. Az előzések természetesen nem jelentenek problémát, főleg, hogy az opciós, hétgangos DCT-váltó (+500 000 Ft) gyorsan kapcsolgat. Azonban amennyire támogatja a dinamikus haladást a váltó, pontosan az ellenkezője történik alacsony sebességnél. Például ha nem intenzíven gyorsítunk álló helyzetből, hanem csak ki akarunk gurulni egy parkolóból, egyes után rögtön kapcsolja a kettest, ilyenkor pedig sokszor úgy felpörög a motor, mint amikor egy tanulóvezető csúsztatott kuplunggal indul.

A mai trendeket ismerve igazából az lenne a meglepő, ha az XCeed nem futna be szép karriert, merthogy mindene megvan ahhoz, hogy megérintse a célzott vásárlóközönséget. Hogy feljebb pozicionált típusról van szó, azt az árlista is mutatja, az 1,0 literes, 120 lóerős bázismodell 5,99 millió Ft-ja 1,1 millióval több, mint amit egy ugyanilyen motorizáltságú Ceedért kérnek. Hogy ér-e ennyit a divatosabb külső, az nyilván az igényektől és az anyagi lehetőségektől is függ, mindenesetre a topmodell 8,2 milliós alapára (DCT-váltóval) egyáltalán nem vészes a tudásához viszonyítva. 2020 során lágy- és konnektoros hibrid változatok is érkeznek, szóval hallunk még az XCeed felől!

TETSZETT

• látványos forma

• méretéhez képest tágas belső

• hétéves garancia

NEM TETSZETT

• váltó/motor összhangja

• felár a Ceedhez képest

ÖSSZEGZÉS

Az XCeed sok szempontból kívánatosabb a bázis Ceednél, és ennek meg is kérik az árát. Ha a csomag egészét nézzük, látszik, hogy apait-anyait beleadtak, de nem feltétlenül a 204 lóerős benzinmotor és az automatikus váltó a legharmonikusabb párosítás.

Kia XCeed 1.6 T-GDI DCT

Összlökettérfogat: 1591 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

Max. teljesítmény: 150 kW (204 LE) 6000/perc

Max. forgatónyomaték: 265 Nm 1500-4500/perc

Hossz./szél./mag.: 4395/1826/1495 mm

Tengelytáv: 2650 mm

Fordulókör: 10,6 m

Saját tömeg: 1342 kg

Csomagtér: 426/1378 l

Üzemanyagtank: 50 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 7,5 s

Max. sebesség: 220 km/h

Átlagfogyasztás: 6,8 l/100 km

Tesztfogyasztás: 8,9 l/100 km

CO2-kibocsátás: 154 g/km

A modell alapára: 5 999 000 Ft (1.0 T-GDi, 120 LE)

A tesztelt verzió ára: 8 199 000 Ft