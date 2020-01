Hirdetés

Sok éves fejlesztőmunka eredménye az Audi e-tron és a Mercedes EQC, hiszen nem egy meglévő modellből készítettek elektromos változatot, hanem teljesen új, eredendően villamoshajtásúnak tervezett szabadidő-autókról van szó. Az alapkoncepció lényegében azonos, vagyis alapvetően aszfaltra termett, nagyteljesítményű, 400 kilométeres hatótávolságot megközelítő típus az e-tron és az EQC is, amelyek az elektromos hajtás ellenére a márkától megszokott erényeket tartogatják. Nézzük, hogyan teljesítenek egymással szemben és hogy valódi alternatívát jelentenek-e a belső égésű motoros SUV-okkal szemben!

KAROSSZÉRIA, UTASTÉR

Amíg az Audi hagyományosabb megjelenést készített az MLB Evo készleten alapuló szabadidő-autójának, addig a GLC-vel közös padlóra épülő Mercedes-Benz első ránézésre futurisztikus; hátulról nézve amúgy felfújt Kia Proceednek tűnik. Mindkettőnél fekete színű, az autó alá beforduló küszöbburkolattal palástolják a mélyre nyúló akkumulátort, az Audi kidomborított kerékjáratai miatt sportosabb látványt nyújt. A szabadidő-autós megjelenés félrevezető, a Mercedes-Benz hasmagassága mindössze 97 mm (!), az Audinál a légrugózásnak köszönhetően lehet 172 mm-re emelni a karosszériát. Utóbbi még nem farag terepjárót az e-tronból, de azért közlik a gázlómélységet is (300 mm), míg az EQC-nál nincs hivatalosan ilyen adat.

Mindkét márkáról elmondható, hogy már évekkel ezelőtt megkezdték az utastér digitális átalakítását, és így valójában nem is jelent meglepetést a belső kialakítás. Az e-tron esetében tagoltabb a műszerfal, két érintőképernyő is van a középkonzolon, hiába a világos üléskárpit, ha a vezető csak lakkfekete és szürke felületeket lát maga előtt – profi a környezet, de inkább egy irodát idéz meg. Ezzel szemben az EQC műszerfala otthonosabb, kifejezetten látványos az ajtókról induló alumíniumrács, a rózsaarany szellőzőnyílás-betétek és nappal is észrevehető hangulatvilágítás visznek színt a belsőbe a nagyméretű monitorok mellett; a középkonzol alsó részén fizikai kapcsolókat találunk. Mindkét autóban széles az első ülések közötti konzol, de nem csak a világos kárpitozása miatt érződik tágasabbnak az e-tron, mint a sportos hangulatú, fekete belsős EQC. Az igazi eltérés a második sorban tapasztalható: amíg a Mercedes-Benz lábtere épp csak megfelel egy átlagos utasnak, addig az Audi kifejezetten nagy teret hagy a lábaknak.

RAKTÉR, VARIÁLHATÓSÁG

Először is szeretnénk megdicsérni az Audi mérnökeit, akik megtalálták a megoldást a töltőkábel elhelyezésére. Kezdjük azzal, hogy ezeket az autókat jellemzően gyors- vagy villámtöltővel fogják használni a nagy akkukapacitás miatt, így a saját kábelre csak vész esetén lesz szükség (hiszen maguk a töltőoszlopok adják a kábelt is). A belső égésűnél kisebb első villanymotor mellett egy nagyméretű rekeszt alakítottak ki a motortérben, ahol akár több kábelt is lehet szállítani – ennek a műanyag doboznak nem gond, ha vizes-sáros a kábel, illetve nincs szükség annak felcsavarására. Ezzel szemben a Mercedes-Benznél a csomagtér alatti rekeszben van a kábel helye, a padló felemelése pedig csak üres csomagtérnél megy egyszerűen. Apropó, csomagtér! Érthetetlen, miért nem használták ki a lehetőséget egy sínen tologatható hátsó ülés beépítésére a stuttgarti mérnökök, hiszen akkumulátor és töltőelektronika sem állja útját az ilyesminek. Az EQC motorházteteje alatti műanyag fedelet felemelve láthatjuk a masszív, kézzel hegesztett segédkeretet, nincs mellette hely kábeleknek. Ahogy az utastér második soránál, úgy a raktérben is érezhető a méretkülönbség az e-tron javára, alaphelyzetben és bővítés után is több helyet kínál a csomagoknak, és ennek megfelelően a terhelhetősége is magasabb. Mindkét autóval 1800 kg tömegű fékezett utánfutót lehet vontatni.

HAJTÁSLÁNC, HATÓTÁVOLSÁG

Ha a két autó műszaki felépítését nézzük, nagy eltérések nincsenek, az akkucsomagok a padlóban vannak, és elöl és hátul is egy-egy villanymotort találunk. Az Audi telepe 94 kWh-s, a Mercedesé 80 kWh-s, a csúcsteljesítmény pedig mindkét modellnél 408 lóerő – az Audi alapból 360 lóerőt produkál, a maximum Boost üzemmódban hívható le. Teljesen feltöltött telepek esetén az Audi mindössze 330 kilométeres hatótávot ír ki, a Mercedes 360-at, a gyakorlat azonban azt mutatta, hogy az e-tronnál jóval nagyobb a biztonsági ráhagyás. Városban az Audi is simán elmegy 360 kilométert, a Mercedes pedig 370-et. Ebből már látszik, hogy az e-tron fogyasztása magasabb, az EQC pedig a kisebb akkukapacitás ellenére sincs lemaradva a hatótávolság tekintetében. De amíg a Merci 110 kW-tal tölthető, az Audinál 150 kW az elérhető maximum áramerősség. A leginkább gyakori, 50 kW-os töltővel nagyjából két óra kell a maximális töltöttség eléréséhez. Otthon 220 voltról nem is érdemes nekikezdeni a folyamatnak, hiszen közel két nap kellene a 100%-os töltöttséghez.

Ugyan vannak már fejlett okostelefonos alkalmazások és tényleg sokat fejlődik maga az infrastruktúra, azért érdemes előre megtervezni az utazásokat. Aki mondjuk eddig egy dízel SUV-val járt és átül egy elektromosba, nagyon át kell állítania az agyát! A teljesítmény azonban kétségkívül bámulatos. Az Audi is jól indul meg, de a Mercedes valóságos energiabombaként lódul neki megemelkedő orral – ki merem jelenteni, hogy nyomatékrugalmasságban az AMG modellek ellen sem lenne szégyenkeznivalója. Az e-tron teljesítménye viszont jóval finomabban érkezik meg, és a menetpedál sem olyan érzékeny, de a fékpedál felengedésére nincs kúszás, így a parkolási manőverek megszokást igényelnek. Mivel az Audi futóműve légrugós, nagyon finoman lépi át a fekvőrendőröket (a Mercedeshez opcióként sincs légrugózás), 50:50 arányú súlyeloszlásával pedig meglepően kiegyensúlyozottan fordul. A gördülési zaj terén ugyanakkor az EQC-nek áll a zászló, és bizony azt is meg kell hagyni, hogy a Mercedes villanymotorjai szinte teljesen némák, míg az Audi győri gyártású erőforrásainak jellegzetes hangja jobban beszűrődik az utastérbe. A motorféket a kormány mögötti fülekkel állíthatjuk mindkét modellnél, maximális rekuperációval akár egy pedállal is vezethetünk – egészen a kúszásig. Az EQC fékje nagyon érzéketlen az Audiéhoz képest: hirtelen kezd el fogni, és a lassulás sem olyan meggyőző, mint a vetélytársnál.

ÁR, FELSZERELTSÉG

Bár a fővárosban a számos ingyenes töltési lehetőség miatt gyakorlatilag különösebb költségek nélkül lehet autózni, a listaárak mutatják, komoly beruházást igényel az Audi és a Mercedes újdonsága is. Az e-tron 29 330 650 Ft-ot, míg az EQC 26 294 080 Ft-ot kóstál, vagyis egyiknél sem jogosult a vevő az állami támogatásra. Hogy az elektromos hajtás milyen felárral jár, azt mi sem érzékelteti jobban, mint hogy az e-tronnál nagyobb Q7-es 3,0 literes dízelmotorral 19,5 milliótól vihető haza, míg az EQC-nél tágasabb GLE szintén hathengeres dízellel 20,9 milliót kóstál. Vagyis szó sincs arról, hogy gyorsan behoznák árukat, az e-tron és az EQC is inkább azokat ejtheti rabul, akik egyszerűen ragaszkodnak a helyben emissziómentes közlekedéshez és nem garasoskodnak. A biztonságot szolgáló segédekből jól állnak a modellek (pl. széria az aktív sávtartó), de sok-sok milliót el lehet költeni extrákra, például az Audinál több mint félmillióba kerül a vetített kijelző, a Mercedesnél pedig az ülésfűtés is feláras.

Audi e-tron 55 quattro

TETSZETT

• kényelmes ülések

• helykínálat

• minőségi benyomás belül

NEM TETSZETT

• magas áramfogyasztás

• a fékpedált felengedve nincs kúszás

• ujjlenyomatgyűjtő középkonzol

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic

TETSZETT

• dinamika

• hangszigetelés

• városi fogyasztás

NEM TETSZETT

• fék adagolhatósága

• szűkebb második sor

• tükröződő műszerfal

ÖSSZEGZÉS

Az Audi nagyobb töltést tud felvenni, kényelmesebb és még drágább autó benyomását kelti, míg a Mercedes hihetetlen agilitásával és hangszigetelésével győzheti meg a vevőjelölteket. A luxus és a teljesítmény sajátos ötvözete jellemző mindkét modellre, de egy hasonló méretű dízel vagy benzines SUV (házon belül is) annyival olcsóbb, hogy a különbözetből akár egy kompaktautó is kijönne. Az sem elhanyagolható, hogy a potenciális vevők nem ahhoz vannak szokva, hogy 350 kilométerenként két órát kell várni a „tankolásra”. Mindkettő figyelemfelkeltő és vonzó a maga módján, de a használónak is alkalmazkodni kell a járművek korlátaihoz.

Audi e-tron 55 quattro

Max. teljesítmény (kW/LE): 300/408

Max. forgatónyomaték (Nm): 664

Hosszúság/szélesség/magasság (mm): 4901/1935/1629

Tengelytáv (mm): 2928

Nyomtáv elöl/hátul (mm): 1655/1652

Fordulókör (m): 12,2

Saját tömeg/teherbírás (kg): 2565/565

Csomagtér (l): 660-1725

Akkumulátor-kapacitás (kWh): 95

Gyorsulás 0-100 km/h (s): 6,6

Max. sebesség (km/h): 200

Átlagfogyasztás (WLTP, kWh/100 km): 23,0

Tesztfogyasztás (kWh/100 km): 26,2

A tesztautó ára (Ft): 28 475 940

Mercedes EQC 400 4Matic

Max. teljesítmény (kW/LE): 300/408

Max. forgatónyomaték (Nm): 760

Hosszúság/szélesség/magasság (mm): 4761/1884/1624

Tengelytáv (mm): 2873

Nyomtáv elöl/hátul (mm): 1624/1615

Fordulókör (m): 11,8

Saját tömeg/teherbírás (kg): 2495/445

Csomagtér (l): 500-1460

Akkumulátor-kapacitás (kWh): 80

Gyorsulás 0-100 km/h (s): 5,1

Max. sebesség (km/h): 180

Átlagfogyasztás (WLTP, kWh/100 km): 22,7

Tesztfogyasztás (kWh/100 km): 28,3

A tesztautó ára (Ft): 26 294 080