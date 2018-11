Hirdetés

Azzal próbál meg kitűnni a szürke tömegből a Mercedes-Benz legújabb, immár Kecskeméten gyártott kompaktja, hogy a megjelenése a dizájnikonnak számító CLS kupét idézi, épp csak rövidebb annál – a lépcsős hátú karosszéria 2019-től lesz választható. Hatalmas hűtőráccsal indul a karosszéria, majd lágyan ívelő vonalakban folytatódik, nagyok a fémfelületek; szinte kikényszeríti a forma a nagy átmérőjű felnit, amelyek közül bőven válogathatunk a konfigurátorban. Az ötajtós nagyságrendileg ugyanakkora helyet igényel, mint az elődje, a térkínálat is változatlan. A kilátás azonban már sportkocsis, értsd vastagok a tetőoszlopok, résnyiek az ablakok, a körkilátás így erősen korlátozott.

Az igazi újdonsággal akkor szembesülünk, amikor beülünk a vezetőülésbe, hiszen két nagyméretű monitor néz szembe velünk. Az igazsághoz tartozik, hogy mindkettő feláras, ahhoz, hogy a kormány mögötti monitor 10,25 colos képátlójú legyen, 180 340 Ft-ot kell fizetni, míg a nagy középső érintőképernyő felára az Advantage csomagban, hardveres navigációval együtt 734 060 Ft. Alapfelszerelésként kapja az A-osztály az MBUX nevű, fejlett fedélzeti rendszert, a forradalmian új hangvezérlés azonban nem érhető el magyar nyelven.

A vezérlésre rögtön három lehetőség is adódik a kormány jobb küllője, a könyöklő előtt elhelyezett érintésérzékeny felület, vagy maga a központi kijelző. Eltart egy ideig, amíg belejön az ember a menürendszer használatába, de tényleg minden részletre kiterjed a beállítási lehetőségek tárháza. Idegen nyelven az autóhoz beszélve nagyban leegyszerűsíthető a beállítások elvégzése, hiszen nem kell félreállni, hogy a menü mélyén keresgéljünk, ráadásul a kezünket se kell levenni a kormányról, a tekintetet pedig az útról. Bár nincs árnyékoló a kijelzők felett, azok még akkor is jól leolvashatók, ha közvetlenül rásüt a nap. A kijelző éjszakai üzemmódjában, amikor minimálisra csökken a megjelenített információk száma, a központi monitor nem kapcsol ki, hanem „feketén világít”, és a hangulatvilágítás sem „pihen” magától, külön kell azt deaktiválni.

Az A 200-as típusjelzés mögött rejtőző 1,33 literes lökettérfogatú benzinmotor 163 lóerős teljesítményű, szerencsére a turbótechnika már ott tart, hogy nem érezni kicsinek a lökettérfogatot, azaz nem csak egy kis fellángolásra telik az erejéből, hanem úgy 1500-tól kezdve leszabályozásig húz. A tesztautóban lévő 7G-DCT duplakuplungos váltó (703 580 Ft) azonban némi finomításra szorul, túlságosan idegesen végzi a dolgát. Közepes gázadásra is megnyikkanó kerékkel indulunk, haladás közben egyszerű gázadásra is több fokozatot visszakapcsol a szerkezet, és bőgetni kezdi a motort. Ez a viselkedés Sport fokozatban még védhető lenne, de mindezt Eco, azaz gazdaságos módban csinálta a tesztautó, amit a kormányon lévő váltófülek segítségével és a fokozatok manuális megválasztásával finomabban lehetett vezetni, mint automata módban. Ez a viselkedés egy frissítéssel biztos korrigálható – mivel nem az MBUX rendszerről van szó, menet közbeni online-frissítéssel nem lehet megúszni a dolgot. Talán azért igyekszik ennyire az autó, mert nemcsak a megjelenése, de a viselkedése is sportos. Feltétlen említést érdemel, hogy a 619 760-800 100 Ft felár ellenében választható 18 colos felnikkel együtt a széria torziós híd helyett független hátsó felfüggesztést adnak!

Fejlett számítógépével hoz újat a Mercedes-Benz A-osztály, azonban ez egyben meg is nyomja az árát, még a prémiumszinten is ez a legdrágább választás, ahogy az kiderült a tesztautónkhoz mérhető tudású ellenfelek listájának összeállítása közben. A piacnak ebben a szegmensében, ahol a vételáron felül még jó pár milliót szoktak extrákra költeni a vásárlók, ez nem feltétlenül hátrány, de azért elgondolkodtató, hogy az automata váltós A 200-as áráért tulajdonképpen egy C 180 kombit is vehetünk. A piacon új modellről lévén szó folyamatosan bővül az elérhető változatok (teljesítményszintek, váltók, hajtások) sora, bár ugyanez elmondható a WLTP-átállás miatt egy vetélytársról is. Alapvetően autópályán és országúton használtuk az autót, így mértünk 6,6 l/100 km-es tesztfogyasztást.

TETSZETT

• vezethetőség

• műszerfal, kezelhetőség

• megjelenés

NEM TETSZETT

• nincs magyar nyelvű menü

• ideges váltóvezérlés

• körkilátás

Összegzés

Új korszak előfutára az MBUX digitális asszisztensű A-osztály, azonban nem tudni, mikor lehet majd vele magyarul beszélgetni. Addig is sportos megjelenéssel és agilis vezethetőséggel pozicionálták át a modellt a generációváltás során, amely árban is megérkezett a mezőny élére.

Mercedes-Benz A 200 7G-DCT

Összlökettérfogat: 1332 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

Max. teljesítmény: 120 kW (163 LE) 5500/perc

Max. nyomaték: 250 Nm 1620/perc

Hossz./szél./mag.: 4419/1796/1440 mm

Tengelytáv: 2729 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1567/1547 mm

Fordulókör: 11,0 m

Tömeg/teherbírás: 1375/510 kg

Csomagtér: 370-1210 l

Üzemanyagtank: 43 l

0-100 km/h: 8,0 s

Max. sebesség: 225 km/h

Szabványos fogy.: 5,6-5,2 l/100 km

Tesztfogyasztás: 6,6 l/100 km

CO2-kibocsátás: 128-120 g/km

A modell alapára: 7 715 250 Ft (A 160)

A tesztelt verzió ára: 9 933 940 Ft