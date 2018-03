A kupék jelenlegi népszerűségéről sokat elárul, hogy a Mercedes-Benz E-osztály Coupénak lapzártánkkor nem volt közvetlen riválisa a piacon. A BMW már csak vászontetővel kínálja a 6-os sorozatot, a Lexus feljebb pozicionálta az LC-t, az Audi 1976 óta nem gyártott valódi kupét ebben a méretben, és a Cadillac sem mutatott be ilyen változatot a 2014-es CTS-ből. Ami a nagykategóriát illeti, 1996-ban a stuttgartiak is meginogtak, mostanáig nem készítették el a C124-es igazi utódját, a C202-es ugyanis a C-osztályra épült. Nem könnyű meghatározni a célközönséget, pedig mi sem természetesebb annál, hogy a márka jelen van a kihalófélben lévő szegmensben. A dizájnváltással újra a csúcsra kerültek, így új vevőket is nyerhetnek ezzel a döntéssel.

Bár kívülről szinte lehetetlen megkülönböztetni egymástól a friss modelleket, még mindig hatásos a masszív forma, orrán a jellegzetes, kettős domborítással. Nem véletlen, hogy a vezetőülésből is látszik, ha már a csillagról nem mondható el ugyanez. Rövid túlnyúlásai a feláras AMG sportcsomaggal együtt az elegánsból a sportos irányba viszik el a formát, amit jól kompenzál a fekete fényezés, egyúttal segít is elrejteni a világ szeme elől a luxusautót.

Amiben egyértelműen többet nyújt a vetélytársainál, nem más, mint az utastér kialakítása és személyre szabhatósága. Nem vitás, a német prémiumhármas legattraktívabb belső terét a Mercedesnél kell keresni, erre a tesztautó konfigurációja csak ráerősít. Jó arányban vegyítették a retrós és a futurisztikus stílust, fantáziadús az elrendezés, szépek a turbinára emlékeztető levegőbeömlők. A 70-es, 80-as éveket idézi a kék műszerfal az elegáns vajszínű bőrbelsővel és kormánnyal. A cég minden csillogóra lakkozott fabetétjénél ízlésesebbek a „nyíltpórusú szilfa díszítőelemek”, a különböző helyeken következetesen alkalmazott fémfelületekkel összhangban arra a szintre emelik az igényességet, amit egy Mercedestől elvárunk. Meglepő, hogy a belső tükör műanyag házát a vaskos kerettel együtt megtartották, amikor már olcsóbb Volvókba és Volkswagenekbe is keret nélküli darabok jutnak. A két beépített olvasólámpa lehet a magyarázat, melyeket nem akartak feláldozni egy kis extra fényűzésért cserében.

Elég körülnézni egy kicsit, úgyis találunk valamit, ami eltereli a figyelmünket. A műszerek kijelzője háromféle elrendezést jeleníthet meg, akár itt is nézhetjük a navigáció képét, miközben a központi kijelzőn a hifi információit olvassuk. Látványos és kiváló minőségű a kép, gyors a szoftver, egyedül az igény szerint többféleképpen is kezelhető Command rendszer bonyolult kissé, hosszabb időbe telik, mire rutinszerűen kezeli a vezető. A váltókonzolon hiába is keresnénk mást, mint a szoborszépségű kontrollert, a váltó kapcsolója a régmúlt és az utóbbi időszak hagyományai szerint a kormányoszlopon van. Olyan kényelmes a használata, hogy másik autóba átülve egy ideig biztosan az ablaktörlővel akarunk majd hátramenetbe kapcsolni. Ennek persze ára van, a Mercedesek sokfunkciós indexkarjával kell ablakot törölni, sőt, a tempomatot is külön kell kapcsolni, szívesebben látnánk az érintős felülettel kiegészített kormánykeréken. A megüresedett helyre egy nagyméretű fedeles rekesz került egy kisebb tárgyaknak való, bélelt zsebbel és indukciós telefontöltési lehetőséggel. A kis kesztyűtartó miatt érdemes megbecsülni!

A csomagtartó méretén bukik le az E-osztály Coupé koncepciója, miszerint reprezentálásra való, a golftáskán vagy a teniszfelszerelésen kívül nem sok minden fér át az egyébként öblös raktér nyílásán. Különben nem jellemző a szűkösség az autóra, elöl-hátul hívogatók az ülések, mind a négy helyen kényelmesen el lehet helyezkedni. Legfeljebb az impozáns külső méretekhez képest tűnik passzentosnak a hely. Érdemes arra is felkészülni, hogy a hosszú ajtó és a széles küszöb miatt szűkebb parkolóhelyeken nehézkes a beszállás. Legalább a biztonsági övért nem kell nyújtózkodni, azt egy kis kar előretolja, így nem hiányzik a B-oszlop sem. Ez a megoldás elegáns és praktikus, ráadásul biztonságos is, hiszen segíti a szellőztetést és javítja a kilátást. A bunkerhangulat sem jellemző, mivel ismét meredek és kicsi a szélvédő, valamint a műszerfal sem nyúlik be mélyen az utastérbe.

A régi-új trend jó hatással van a vezetési élményre is, melyet luxusautósan precíz és kifinomult kezelhetőségén túl masszív felépítést sugalló súlyosságérzettel fűszereztek. Méltóságteljes mozgása passzol a Mercedes imidzséhez. A rázósnak számító ültetett futómű nem is illik a képbe, kár az elveszett rugózási komfortért, a 19 colos felnikkel elérhető kanyarsebesség gyakorlatilag kihasználatlan marad. Jobban áll neki az elegáns suhanás, mint a sportolás, még akkor is, ha orrában éppen a legerősebb, 333 lóerős, 3,0 literes V6-os biturbó benzinmotor morog csendesen, vagy szólal meg pörgetésre a maga felsőbbrendű módján. Lehet, hogy impresszív a gyorsulás, érzékeny a gázpedál, természetesen közvetlen a kormány áttételezése, észrevétlenül kapcsol a 9 fokozatú váltó és erősek a fékek, tudásának mégis csak egy kis százalékát használhatjuk ki. Lehet, hogy előbb kezdjük tisztelni, mint szeretni, ezt a komplett csomagot felszereltségtől és fogyasztástól függetlenül élvezni fogjuk.

Tetszett

• külső-belső dizájn

• igényes részletek

• vezethetőség

Nem tetszett

• feszes futómű

• bonyolult központi menü

Összegzés

Nem csak a konkurencia hiánya teszi exkluzív autóvá a Mercedes közepes méretű kupéját. A csúcsbenzinessel felszerelt stílusos E-osztály vonzó külsőt és marasztaló belsőt, elismerésre méltó technikát és szépirodalmi művekkel vetekedő hosszúságú extralistát kínál. Nem is autót, hanem státuszszimbólumot kapunk a pénzünkért.

Mercedes-Benz E 400 4Matic

Összlökettérfogat: 2996 cm3

Hengerek/szelepek: V6/24 biturbó

Max. teljesítmény: 245 kW (333 LE) 5250-6000/perc

Max. forgatónyomaték: 480 Nm 1600-4000/perc

Hossz./szél./mag.: 4826/1860/1430 mm

Tengelytáv: 2873 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1605/1609 mm

Fordulókör: 11,6 m

Saját tömeg/teherbírás: 1655/535 kg

Csomagtér: 425 l

Üzemanyagtank: 66 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 5,3 s

Max. sebesség: 250 km/h

Város/országút/vegyes: 11,0/6,4/8,1 l/100 km

Tesztfogyasztás: 12,3 l/100 km

CO2-kibocsátás: 183 g/km

A modell alapára: 14 807 780 Ft (E 200 Coupé, 184 LE)

A tesztelt verzió ára: 19 726 860 Ft