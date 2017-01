Nem is olyan rég még GSi jelöléssel, az OPC-változat szerényebb testvéreként árulták a 150 lóerős turbómotorral felszerelt Corsát, ma pedig már a hétköznapi kínálat része. Ráadásul megfizethető is, hiszen olcsón méri a lóerőket az Opel: az 1,4 literes turbómotor 100 lóerős változatához képest mindössze 180 ezer forint a felára az 50%-kal nagyobb teljesítménynek. A másik irányból közelítve 760 ezerrel olcsóbb ez a motor, mint a fele ilyen erős 1,3-as dízel, de még az új fejlesztésű, háromhengeres turbómotornál (1.0 Turbo Ecotec, 90 LE) is olcsóbb 270 000 Ft-tal. Ezek után azt is megbocsátja az ember, hogy a sportosság csupán rövid ideig van jelen, előzéskor vagy egy-egy kanyargósabb útszakaszon, amikor nem kell sokat váltani. A hajtáslánc leggyengébb pontja ugyanis a 6 fokozatú, kézi kapcsolású váltó, ami egyfelől akadozva kapcsolható, másfelől a szinkronja is lassú: hevesebb gyorsításkor kettes helyett hatalmas reccsenést kap az ember. Fokozaton belül viszont jó a gyorsítóképesség, visszakapcsolás nélkül is könnyen újra felveszi az autópálya-tempót egy-egy lassú jármű lehúzódását követően. A felfüggesztés hangolása inkább a sportos megjelenéshez, semmint a hazai útminőséghez passzol, ehhez képest a kormányzás könnyű, szóval tényleg elmúlt már az az idő, amikor forró ferdehátú volt a 150 lóerős Corsa.

A tesztautó Color Edition felszereltsége a hangulatos belsőért felelős, a sárga szín és a fekete Line Csomag (négyzetrács mintájú versenycsíkok, fekete hűtőrács és esztergált felületű, 17 colos fekete felnik – 152 ezer Ft-ért) kombinációja más felszereltségnél is elérhető. Izgalmas a belső tér, ahol megfordították a dolgot: fekete az alap, a sárga a színfolt, ami megjelenik a műszerfalon, az üléskárpitokon, a váltó- és kézifékkaron. Ezenkívül még a műszeregység hátterén fedezhető fel olyasmi minta, ami a versenycsíkok sajátja. A sportos megjelenés felára 180 ezer Ft az ennél a motornál elérhető legkisebb, Enjoy felszereltséghez képest, de sokkal többre nem számíthatunk, hiszen még a légkondicionáló is feláras (203 ezer Ft). Érdemes a márkakereskedésekben érdeklődni az aktuális akciókról, nemrég még ajándékba adták a klímát és a metálfényt ehhez a felszereltséghez.

A 150 lóerős ötajtós Corsa a maga 4 430 000 Ft-os listaárával jó ajánlat, hiszen máshol nem kapunk ekkora teljesítményt ennyi pénzért. Egyedüli ellenfél a Volkswagen Polo Blue GT, aminek a listaára már az 5,5 milliót közelíti, a többi márka hazánkban nem forgalmazza az ehhez hasonló teljesítményű kisautókat.



Nézőpont

A hölgyek általában szubjektív szempontok szerint ítélik meg az autókat, a gyengébbik nemnél érthetően nem az ár/érték, illetve súly/lóerő arány lesz perdöntő – jól is van ez így.

„Bár nem a sárga a kedvenc színem, a fekete körítéssel jól áll a Corsának a hivalkodó fényezés. Pláne, hogy ilyen kis fürge, kemény az autó, máskülönben becsapós lenne a sportos dizájn. Az élénk szín másik előnye, hogy így könnyebb megtalálni a kocsit egy nagyobb parkolóban. Az én autóm fele ilyen erős, így kifejezetten élveztem a dinamikáját. Belül is tetszett, bár egy furcsaságot azért találtam. A duda úgy harsant fel, mintha a hangszórókból szólna – meg is lepődtünk a kisfiammal” – összegezte a rövidke próba tapasztalatait Fövenyi Györgyi.

Tetszett

• megjelenés

• erős motor

• jó ár/érték arány

Nem tetszett

• lassú és akadó váltó

• érzéketlen kormányzás

Összegzés

Többet ígér a megjelenés, mint amit a Corsa kínál, de a 150 lóerős turbómotorral még így is jó erőben lévő kisautóról beszélhetünk. Vidám a fekete-sárga belső, amitől az ember is jobb kedvre derül.

Opel Corsa 1.4 Turbo 150

Összlökettérfogat: 1364 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

Max. teljesítmény: 110 kW (150 LE) 5000/perc

Max. forgatónyomaték: 220 Nm 3000-4500/perc

Hossz./szél./mag.: 4021/1746/1481 mm

Tengelytáv: 2510 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1472/1464 mm

Fordulókör: 11,0 m

Saját tömeg/teherbírás: 1274/446 kg

Csomagtér: 285-1120 l

Üzemanyagtank: 45 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 8,9 s

Max. sebesség: 207 km/h

Város/országút/vegyes: 7,4/4,8/5,7 l/100 km

Tesztfogyasztás: 6,7 l/100 km

CO2-kibocsátás: 132 g/km

A modell alapára: 3 550 000 Ft (1.2 Selection, 70 LE, 3 ajtós)

A tesztelt verzió ára: 4 250 000 Ft

