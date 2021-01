Hirdetés

Emlékeznek még, milyen volt a Lexus kínálata tíz évvel ezelőtt? A csupa konzervatív modell helyett ma már predátor-arcú, egészen megosztó típusokat is kínálnak, azzal a felkiáltással, hogy nem kell mindenkinek tetszeni! Szerintem a DS márkára is tökéletesen igaz ez a filozófia, főleg, hogy a gyökerei mégiscsak a Citroëntől erednek. A DS 3 Crossbackről valósággal süt a különbözni vágyás, mutasson valaki még egy kiskategóriás szabadidő-autót, amelyen ennyi króm lenne! De említhetjük a karosszériába süllyedő (természetesen fényes) kilincseket, a közelről kortárs művészi alkotásnak is beillő márkajelzést, a bumerángra hajazó nappali fényfüzért, vagy a cápauszonyt mintázó hátsó ajtót – mindez egyben egészen különlegessé teszi.

Pedig a technikája lényegében a PSA jól bevált építőelemeiből áll össze, padlólemeze és motorkínálata a Peugeot 2008-aséval megegyező, ami azt jelenti, hogy a kis DS-ből is létezik elektromos kivitel. Az 50 kWh-s lítium-ion akkucsomag egy 136 lóerős villanymotort lát el energiával, ésszerű teljesítménye révén a 320 kilométeres WLTP-hatótávolságot simán hozza az E-Tense verzió a gyakorlatban. Sőt, tapasztalatunk szerint városban 350 kilométert is meg lehet tenni úgy, hogy marad egy kis tartalékunk. A fedélzeti számítógép is mindig a biztonságot szem előtt tartva kalkulál, bő 10%-kal kevesebb hatótávolságot jelez. Természetesen az 50 kWh-s akkucsomag otthoni, 230 voltos hálózatról is tölthető, de mivel óránként nagyjából 10 kilométerre elegendő energia vándorol a telepbe, nem igazán életszerű, hogy a kedves tulaj így töltsön. A 22 kW-os fedélzeti töltővel viszont már más a helyzet, ebben az esetben nagyjából 4,5 óra alatt elvégezhető a művelet.

A 136 lóerő egyébként könnyedén mozgatja a vezetővel együtt 1600 kg-os, 4,1 méter hosszú testet, a nyomaték lineárisan érkezik, nem szakad egyből a vezető nyakába, mint azt sok elektromos autónál lehet tapasztalni. Ennek ellenére vizes úton, vagy egyszerűen csak dinamikusabb haladásnál tapadási nehézségekkel küzd az E-Tense, és némi hajtási befolyás is érezhető a volánon – utóbbi kifejezetten vicces, hiszen ilyen jelenségről jellemzően a 300 lovas, elsőkerekes hot hatcheknél szoktunk beszámolni. A vezetési élményt leginkább azonban az eseménymentes szó írja le a legjobban, a villanymotor és úgy általában a külvilág hangjai alig szűrődnek be az utastérbe. Bár futóműve hírből sem ismeri a régi francia autók lágyságát, kormánya szinte légiesen könnyű.

S bizony azt is meg kell hagyni, hogy a beltérből sem hiányzik a finomság! Puha, kényelmes ülés fogadja a vezetőt, a sok-sok különleges részletmegoldás miatt pedig egy valódi ékszerdobozban érezhetjük magunkat. Érdekes, hogy a vegyes anyaghasználat ellenére is értékes autó benyomását kelti a DS 3-as, a végtelen mennyiségű rombuszmintával és a különleges kapcsolókkal ugyan elsőre kicsit kaotikusnak tűnik a belső, de tény, hogy igazi egyéniség. Ebbe sajnos az is beletartozik, hogy van egy-két zavaró megoldás, például a váltókar két oldalára helyezett ablakemelők egyértelműen ide tartoznak. A 4,1 méteres méret miatt a hátsó sor ugyan passzentos, azért dicséret illeti a konstruktőröket, hogy az akkucsomag ellenére az elektromos verzió raktere (350 liter) megegyezik a benzines és dízel változatokéval.

Bár a DS-re osztották a PSA-csoporton belül a prémiummárka szerepét, árképzése korántsem annyira öntudatos, az elektromos DS 3-as 12 990 000 Ft-ja mindössze 90 ezerrel teszi drágábbá Peugeot megfelelőjénél. Az igazi kérdés persze az, hogy az E-Tense ér-e négymillióval többet a 155 lovas csúcsbenzinesnél. Merthogy a villanyos DS hiába gyors és finom autó tisztességes hatótávolsággal, a többi elektromos modellhez hasonlóan inkább azoknak szól, akiknél az autóvásárlásban nem a forintok, hanem a zöld közlekedés iránti elkötelezettség a legfontosabb.

TETSZETT

• kényelem, belső hangulat

• hatótávolság

• dinamika

• 100 kW-os töltés lehetősége

NEM TETSZETT

• vegyes anyaghasználat

• kevés fizikai gomb

• szerény tapadás

ÖSSZEGZÉS

Ha van autó, amely nem tagadhatja le származási helyét, az a DS 3-as: egyszerűen minden porcikájából árad a francia stílus. Az avantgárd modell elektromos változata hatótávolságával és teljesítményével sem okoz csalódást, ára viszont a legtöbb villanyautóéhoz hasonlóan magas.

DS 3 Crossback E-Tense

Max. teljesítmény: 100 kW/136 LE

Max. forgatónyomaték: 260 Nm

Akkukapacitás: 50 kWh

Hossz./szél./mag.: 4118/1534/1802 mm

Tengelytáv: 2558 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1548/1557 mm

Saját tömeg: 1600 kg

Csomagtér: 350 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 9,1 s

Max. sebesség: 150 km/h

Hatótávolság: 320 km (WLTP)

A modell alapára: 6 990 000 Ft (PureTech 100)

A tesztelt verzió ára: 12 990 000 Ft