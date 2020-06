Hirdetés

Manapság el sem tudjuk már képzelni a BMW kínálatát a Touring modellek nélkül, pedig Münchenben korántsem szokványosan indult a puttonyos 3-as története. Max Reisböck BMW-mérnöknek túlságosan kicsi volt a 3-as szedán raktere a családi kiruccanásokhoz, ezért szabadidejében egy törött 3-as limuzinból épített egy kombit. A kollégái körében akkora sikert aratott a prototípus, hogy végül a BMW igazgatótanácsához is eljutott az átalakítás híre. A többit már ismerjük, 1987-ben piacra lépett az első 3-as kombi, amelyen mindössze egy dolgot változtattak Reisböck autójához képest: a lámpák között alacsonyítottak a rakodóperemen.

De nemcsak a történet miatt érdekes a 3-as Touring, hanem azért is, mert lényegében a BMW három évtizede nem változtat az alapkoncepción: az új modell sem akar a legtágasabb lenni, ellenben a sportosságból egy fikarcnyit sem engednek. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy a kormány közvetlen, vagy hogy ideális a súlyeloszlás az első és a hátsó tengely között. Bár lágyhibrid és plug-in hibrid változatok is léteznek a 3-asból, még most is elérhető hathengeres turbódízel, ami egyre ritkább a középkategóriában – az Audi kínál V6-os gázolajost az A4-eshez, de például a Mercedes az aktuális C-osztályba már csak sornégyes dízeleket épít. Szóval a BMW sorhatosa igazi unikum a szegmensben, és meg kell hagyni, minden megvan benne, amivel egy sofőrt le lehet venni a lábáról – hosszú utakon vagy a német autópályákon nyer értelmet tudása. A 265 lóerő és az 580 Nm párosa azt jelenti, hogy kombi létére 5,4 másodperc alatt ugrik álló helyzetből 100-as tempóra, de a bársonyos hang és a 8,0 liter alatt tartható fogyasztás is kiemeli az átlagból, ahogyan a vajpuhán kapcsoló, nyolcfokozatú automata is remek. Bár a 30d verzió hátsókerékhajtással is elérhető, a hatalmas nyomaték miatt már indokolt lehet az xDrive hajtással választani, a 812 000 Ft-os 4×4-es rendszer vizes körülmények között aranyat ér. Az xDrive hajtás kapcsán viszont azzal is érdemes kalkulálni, hogy kevésbé fordulékony, mint a hátsókerekesek, egészen pontosan 60 centivel több hely kell a művelethez.

No és a praktikum? Ahogy említettem, a BMW mintha szándékosan nem szeretne versenyezni a méretek tekintetében, és ez a helykínálaton és a csomagtartón is látszik. Négy felnőttnek ugyan kényelmes az autó, de a vetélytársakhoz képest egy árnyalatnyival passzentosabb, még úgy is, hogy lehet érezni az elődnél 41 mm-rel nagyobb tengelytávolságot. A raktér 500 liternyi (+5 liter) csomagot fogadhat be, ami nem kevés, de azért messze van a kategória élvonalától. A nyitás természetesen lehet elektromos, de akár láblendítéssel is utasítást adhatunk a fedélnek, ám az igazi érdekesség az, hogy az új nemzedéknél már alapáras a külön nyitható hátsó ablak. A tárgyak elcsúszását gumicsíkok akadályozzák meg, a kerékdobok mögött hálós üreget is kialakítottak, és a támlák döntése is egyszerű, szóval nehéz fogást találni a Touringon, maximum azt kifogásolhatjuk, hogy az elektromos ajtómozgatás ellenére a rolót manuálisan kell állítani, ugyanis nem húzódik le automatikusan a fedél lecsukásával.

A 330d xDrive 15 788 000 Ft-os ára összhangban van azzal, amit más márkák elkérnek hasonló teljesítményű kombikért, de azért az is beszédes, hogy az alap benzines verzió már 10,9, a bázis dízel pedig 11,66 millióért hazavihető. A konzekvencia tehát az, hogy bármilyen motorverzióhoz hasonlítjuk, az izmos hathengeresnek és az általa nyújtott dinamikának nagyon megkérik az árát. Az olyan extrák megrendelésével pedig, mint a 2,1 millió Ft-os M Sport csomag, könnyű átlépni a 20 milliós küszöböt.

TETSZETT

• dinamika

• kifinomult működés

• formaterv/hangulat

NEM TETSZETT

• digitális óracsoport

• drága extrák

• átlagos helykínálat

ÖSSZEGZÉS

A 30d változat már többről szól, mint eljutni egyik pontból a másikba: a hat hengertől lesz igazán nemes és dinamikus a 3-as kombi. Bár az új generációs kombi tágasabb, mint eddig, nem a helykínálatával fogja ámulatba ejteni az embert.

BMW 330d xDrive Touring

Összlökettérfogat: 2993 cm3

Hengerek/szelepek: S6/24 turbódízel

Max. teljesítmény: 195 kW (265 LE) 4000/perc

Max. nyomaték: 580 Nm 1750-2750/perc

Hossz./szél./mag.: 4709/1827/1455 mm

Tengelytáv: 2851 mm

Fordulókör: 12,0 m

Saját tömeg: 1820 kg

Csomagtér: 500/1510 l

Üzemanyagtank: 59 l

0-100 km/h: 5,4 s

Max. sebesség: 250 km/h

Átlagfogyasztás: 5,4 l/100 km

Tesztfogyasztás: 7,9 l/100 km

CO2-kibocsátás: 175 g/km

A modell alapára: 10 986 000 Ft (318i Touring, 156 LE)

A tesztelt verzió ára: 15 788 000 Ft