Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér – tartja a mondás, és ez különösen igaz az autókra, ahol egyre többen szembesülnek azzal a ténnyel, hogy az általuk használtan elérhető típusoknál nagy összegű javításokra is be kell tervezni a pénzt. A csúszó kuplungból a kettős tömegű lendkerék miatt könnyen lehet 300-400 ezres javítási számla, de a kényelmi berendezések elektromos nyűgjeinek javítása is embert – szerelőt – kívánó feladat.

Az előre nem látható, de a családi költségvetésbe fájdalmas lyukat ütő kiadásokra lehet megoldás egy új autó, amelynél egy ideig jó eséllyel nem kell ilyenre számítani, illetve a garanciális időszak alatt a gyár állja ezeket. A lelki és pénzügyi nyugalomért azonban kompromisszumot kell kötni, sok kényeztetésre nem számíthat a legolcsóbb autó vásárlója. Cikkünk írásakor a lélektani 2 milliós határ alatt két típust találni. Párhuzamot jelent a méret tekintetében a kiskategória és a lépcsős hátú karosszéria, de ezzel nagyjából a végére is értünk a közös vonásoknak, annak ellenére, hogy mind a Dacia, mind a Lada immár a Renault–Nissan–Mitsubishi konszern kötelékébe tartozik.

Dacia Logan 1.0 12V Access

Aki netán az interneten kezdene ismerkedni a legolcsóbb Logannel, az alaposan nézze meg például a konfigurátor végén az összefoglaló listát. Ott ugyanis a típushoz elérhető felszerelések legtöbb eleme fel van sorolva, azonban nagyon sok esetben a „nélkül” utótag jelzi, hogy miről mond le az ügyfél. Ráadásul nincs sok lehetősége a pótlásra sem, hiszen a fényezetlen lökhárítós változathoz mindössze két extrát lehet rendelni: a széria sötétkék helyett fehér színt 39 000 Ft-ért, illetve teljes értékű pótkereket 25 000 Ft-ért.

Karosszéria

4,36 méter hosszúságú a kasztni, amelyben egyszerre 5 ember szállítására van lehetőség. A saját tömeg 1 tonna alatt marad, az 532 kg-os terhelhetőség jónak számít. A csomagtér térfogata alaphelyzetben 510 liter, a hátsó támla csak egyben dönthető előre, ezt követően 1257 literes a raktér. A csomagtérben, kesztyűtartóban nincs világítás.

Biztonság

A törvényben megkövetelt vezető- és utasoldali légzsák mellett az elöl utazókat fej-, mellkas- és oldallégzsák védi még, a hátsó oldalsó ülőhelyeken ISOFIX rögzítési pontok találhatók, a menetstabilizálónak pedig emelkedőn elindulást segítő funkciója is van. Nem állítható a vezetőülés, az első biztonsági övek és a kormány magassága.

Hajtás

Az 1,0 literes, háromhengeres szívó benzinmotor hengerenként négyszelepes, maximális teljesítménye 73 lóerő, nyomatéka 97 Nm, a váltó 5 fokozatú, kézi kapcsolású. A fordulókör átmérője 10,9 méter, a kormányszervo széria. A 15 colos acélfelnire 185/65-ös abroncsokat szerelnek, a hasmagasság 130 mm.

Garancia

Alapáron 3 év/100 000 km-re korlátozott (a törvényi előírásoknak megfelelően az első 24 hónapban kilométer-korlátozás nélküli) garanciát vállalnak a Logan típusra. Csak egyféle, Garancia+ nevű kiterjesztést kínálnak (60 000 Ft-ért 60 hónap/ 80 000 km).

Dacia Logan 1.0 12V

Összlökettérfogat (cm3): 999

Hengerek/szelepek: S3/12

Max. teljesítmény (kW/LE/perc): 54/73/6300

Forgatónyomaték (Nm/perc): 97/3500

Hossz./szél./mag. (mm): 4358/1733/1517

Tengelytáv (mm): 2635

Saját tömeg/teherbírás (kg): 973/532

Csomagtér (l): 510/1257

Üzemanyagtank (l): 50

Gyorsulás 0-100 km/h (s): 14,2

Max. sebesség (km/h): 158

Város/országút/vegyes: 6,5/4,5/5,2

CO2-kibocsátás (g/km): 117

Alapár (Ft): 1 999 000

Lada Granta Sedan Standard 1.6

A hazai forgalmazó weboldalán nincs konfigurátor, de egyébként gyorsan megtalálható a felszereltségek és műszaki adatok listája. Csak készletről rendelhetők a Ladák, így elképzelhető, hogy a fekete vagy fehér alapszíntől eltérő – 99 000 Ft felár – fényezéssel talál csak magának autót. Ezenkívül egyvalamire költhet még a legolcsóbb Granta vásárlója, a 14 colos acélfelni helyett 50 000 Ft-ért adnak 15 colos könnyűfém felniket.

Karosszéria

4,26 méter hosszúságú a karosszéria, 5 személyes a kialakítás. Az 1080 kg-os tömeghez 480 kg-os teherbírás tartozik, a csomagtér alaphelyzetben 480 literes, ami a nem osztott hátsó támla ledöntésével 800 literesre bővíthető. Több olyan extra – fordulatszámmérő, első elektromos ablakemelő, fedélzeti számítógép, színezett üvegek, központi zár – is jár a legolcsóbb Ladához, ami megkönnyíti a használatot. A pótkerék normál méretű.

Biztonság

A vezető- és utasoldali légzsákon, valamint a menetstabilizálón kívül az ISOFIX rögzítési pontokat lehet kiemelni. A vezetőülés magassága nem, a kormányé azonban állítható.

Hajtás

Egyedüliként ez a Granta kap hengerenként kétszelepes motort, az 1,6 literes négyhengeres 86 lóerős, maximális nyomatéka 140 Nm, a váltó 5 fokozatú, kézi kapcsolású. A 10,7 méteres fordulókör mellett örvendetes a színre fújt és így javítható lökhárítók megléte, széria a kormányszervo. A 14 colos acélfelnikre 175/65-ös abroncsokat szerelnek, a hasmagasság 160 mm.

Garancia

Alapáron 3 év/kilométer-korlátozás nélküli garanciát adnak a Grantához, ezt több lépcsőben is ki lehet terjeszteni. A Power+ esetén a motor-hajtáslánc, a Comfort+-nál ezen felül a kormányzást, az elektromos rendszert, a klímát és más kényelmi/biztonsági felszereléseket is lefedi a szolgáltatás, az Euro+ közel gyártói garancia lefedettséget biztosít, kétféle időtartamra: 12 hónap vagy 100 000 km, illetve 24 hónap vagy 100 000 km futásteljesítményig, 29 900-100 200 Ft-os áron.

Lada Granta Sedan 1.6 Standard

Összlökettérfogat (cm3): 1598

Hengerek/szelepek: S4/8

Max. teljesítmény (kW/LE/perc): 64/86/5100

Forgatónyomaték (Nm/perc): 140/3800

Hossz./szél./mag. (mm): 4260/1700/1500

Tengelytáv (mm): 2476

Saját tömeg/teherbírás (kg): 1080/480

Csomagtér (l): 480/800

Üzemanyagtank (l): 50

Gyorsulás 0-100 km/h (s): 12,6

Max. sebesség (km/h): 168

Város/országút/vegyes: 9,0/5,3/6,6

CO2-kibocsátás (g/km): 149

Alapár (Ft): 1 999 000