A Micra első három generációja igazi sikersztoriként vonult be a márka történetébe, pedig nem az evolúció jellemezte ezeket a modellváltásokat, sokkal inkább újragondolták a korábbi típust. A negyedik nemzedéknél is tartották magukat ehhez, de sem a forma, sem pedig a tartalom nem érintette meg a vásárlókat, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy pályafutása hét éve alatt 400 000 példány kelt el belőle. Összehasonlításképpen érdekes lehet, hogy a „kettes”, bakancs-Micrából 1,3 millió talált gazdára. Így aztán az aktuális, vadonatúj típusnál semmit sem tartottak meg a közvetlen felmenőből, a motorpaletta, a platform, a biztonsági segédek és persze a formai irány is új. A barátságos, de kissé aránytalan gombócból komoly kiállású kisautó lett. Vagány lámpáival, lendületes övvonalával, szélesnek tűnő farrészével és egészen látványos C-oszlopával már nem a diszkontárú kisautók mezőnyébe tartozik, 17 centivel növelt hosszúsága pedig arra enged következtetni, hogy már nem csak a városi autó szerepkörében vehető komolyan.

A Note Padlólemezére épülő, de a Renault Clióval is rokonságban álló újdonság 3998 mm-es hosszával a szegmens nagyobbjai közé tartozik, ennek megfelelően tágas a második sor, átlagos termetű felnőtteknek hosszabb utakra is ideális lehet. Már csak azért is, mert kifejezetten kényelmesek az első ülések, a kategória mércéje szerint ebben a legjobbak közé tartozik a Nissan. Ami a berendezést illeti, műanyagos az egész, de nem hat bántóan olcsónak, ráadásul tárolórekeszekből nincs hiány, a két pohártartón kívül két méretes üreg és öblös ajtózsebek (1,5 literes palack is elfér benne) nyelhetik el a kisebb holmikat.

A mai elvárásoknak megfelelően a külső fényezéshez harmonizáló belső színek is elérhetők, ráadásul nem csak egy-egy dekorcsíkról van szó, konkrétan a pult fele is színes lehet. A berendezés egyébként valahol a német és a francia vetélytársak között helyezkedik el, félúton a tárgyilagosság és a vidámság között, de ettől függetlenül a funkcionalitásra nem lehet panasz, legyen szó a kezelőszervekről, vagy a multimédia-rendszerről. Utóbbi kijelzője jeleníti meg a Micrához is elérhető 360 fokos körkamerarendszer (csomagban 310 000 Ft) képét – bármennyire is furcsa, de ajánlott megrendelni, mert hátrafelé nehézkes a kilátás. A Technológia csomagba a holttérfigyelő is beletartozik, amely finoman szólva sem látta el feladatát, olyan, mintha egyszerűen nem tudná felmérni jól a mellettünk/mögöttünk lévő járművek távolságát. Ezt leszámítva aligha érheti panasz a biztonsági extrákat, hiszen sávelhagyás esetén érezhetően rezegteti a kormányt, emellett itt van még a gyalogosok érzékelésére is alkalmas vészfékezési asszisztens, no meg az opciós LED-es fényszóró.

Menet közben érződik, milyen könnyű a Micra, a Renault-féle 0,9-es, háromhengeres turbómotorral 1001 kg a tömeg. A 90 lóerős egység nagyon halkan és kiegyensúlyozottan jár, nincs meg benne a háromhengeresekre jellemző vibráció. Hangja pörgetve sem válik tolakodóvá, szóval ebből a szempontból nincs ok a panaszra. Másik oldalról megközelítve viszont lehetne takarékosabb (6,8 literes átlag), másrészt zavaró az egyenetlen teljesítményleadás, főleg bekapcsolt légkondicionálóval lehet olyan érzése az embernek, hogy a motor két különböző üzemmódban jár. Pedig csak arról van szó, hogy a parányi egységet fordulaton kell tartani ahhoz, hogy legyen erőtartalékunk, és persze ne hallgassunk a váltásra figyelmeztető nyilacskákra. A motor karakterisztikája miatt városban csak nagyon ritkán tudunk ötödikbe kapcsolni, cserében autópálya-tempónál sem forog sokat a kis háromhengeres. Ha már a váltó szóba került, meglepő, hogy egy új fejlesztésű, alapvetően mégiscsak városi autónak tekinthető újdonságnál nem szerepel az opciós listán automatikus váltó. Az sem mellékes, hogy a motorpaletta „hézagos”, hiszen a 0,9-es mellett egy szívó 1,0 literes és az 1,5-ös dCi választható. Szerintem egy négyhengeres benzinmotor hiányzik a kínálatból, már csak azért is, mert alapvetően jó vezetni az autót, főleg a kormányzása élénk. Egy kis plusz rugózási komfort még hiányzik ahhoz, hogy kifogástalan legyen az összkép, a hátsó futómű az úthibákon önálló életet él, ami főleg kanyarban bosszantó.

A kisebb negatívumok ellenére össze sem lehet hasonlítani elődjével az új nemzedéket, ennek megfelelően az árképzés is öntudatosabb. Ez nem jelenti azt, hogy drága lenne, inkább csak felzárkózott a főbb vetélytársakhoz. Az 1,0 literes Visia alapverzió bármennyire is vonzónak tűnik a 3 195 000 Ft-os árral, a tény, hogy nem lehet hozzá rendelni légkondicionálót, biztosan nem teszi majd népszerűvé. A 0,9-es 3 824 000 Ft-os ára pedig azt jelenti, hogy egy „rendes” kisautóra a Nissannál is rá kell szánni a 4,0 millió forintot.

Tetszett

• formaterv

• helykínálat

• kényelmes ülések

Nem tetszett

• holttérfigyelő működése

• rugózás

• szűk tartományban élénk motor

Összegzés

Szűkös motorpalettája nem könnyíti meg a Micra dolgát, de a vonzó külső és a korrekt helykínálat miatt így sem lehet ok panaszra. Az elődhöz képest zongorázni lehet a különbséget.

Nissan Micra IG-T 90

Összlökettérfogat: 898 cm3

Hengerek/szelepek: S3/12 turbó

Max. teljesítmény: 66 kW (90 LE) 5500/perc

Max. forgatónyomaték: 140 Nm 2250/perc

Hossz./szél./mag.: 3999/1743/1455 mm

Tengelytáv: 2525 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1510/1520 mm

Fordulókör: 10,0 m

Saját tömeg/teherbírás: 1001/n.a. kg

Csomagtér: 300/1004 l

Üzemanyagtank: 41 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 12,1 s

Max. sebesség: 175 km/h

Város/országút/vegyes: 5,6/3,7/4,4 l/100 km

Tesztfogyasztás: 6,8 l/100 km

CO2-kibocsátás: 99 g/km

A modell alapára: 3 195 000 Ft (Micra 1.0, 73 LE)

A tesztelt verzió ára: 3 824 000 Ft

Maratonista

A Renault-féle 1,5-ös dízellel igazi éhezőművész a Micra, de vajon harmonikusabb is, mint a benzines?

Nagyon halk! Ez lehet a sofőr első benyomása, miután beül a dCi 90-es verzióba, amelyben a Renault és a Nissan kínálatában régóta megtalálható 1,5-ös dízel 90 lóerős variánsát találjuk. A 220 Nm-es nyomaték vaskosnak tűnik a 0,9-es 140 Nm-e után, főleg, hogy a dízel már 1300-as fordulattól terhelhető. Ettől függetlenül ezzel a váltóáttételezéssel nem városba, hanem országútra és autópályára való a dízel Micra. Az egy dolog, hogy 50-nél már jelzi, hogy kapcsoljunk negyedikbe, de ezt 60 alatt nem tehetjük meg, ellenkező esetben kellemetlen rángatás lesz a dolog vége. Érdekes, hogy ezt a jelenséget negyedikben és ötödikben is produkálja, ráadásul 1500-as fordulat környékén, amikor már van lehívható erő. Ha megszokjuk, hogy nem engedelmeskedünk a váltásra figyelmeztető nyilaknak, tisztességesen képes gyorsítani a 90 lovas blokk, igazából a 130-as tempót lazán tartja, ekkor még bőven van erőtartaléka.

A fogyasztás meg úgy is döbbenetesen alacsony, hogy start-stop rendszer a dízelhez sem jár alapból, vegyes használatban 4,6 literes átlagot regisztráltunk – a hatótáv meghaladja a 900 kilométert. Fontos, hogy állandó városi használat mellett sem megy fel 5,0 liter fölé az étvágya, az országúti szakaszokon pedig 3,5 literrel is beéri. A takarékosságnak azonban ára van. A Visia bázismodell 3 885 000 Ft-ot kóstál, ha viszont a 90 lóerős benzines felszereltségéhez hasonlítjuk (annál Visia+ az alap), gyorsan kiszámolható, hogy a gázolajos Visia+ 4 384 000 Ft-os ára 560 ezres pluszt jelent a 0,9-eshez képest. A dízel fogyasztáselőnye ebben az összevetésben tényleg jelentős, de ez a többlet azért eléggé sokára hozza majd be az árát.

