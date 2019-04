Hirdetés

Ahogy kb. 15 éve felbukkantak a beszerelhető xenonszettek, ugyanúgy jelentek meg a többségében kínai gyártóktól származó utólagos LED-izzók. Az általuk nyújtott előny az ígéret szerint, hogy a gyárihoz képest töredék összegből jutunk LED-es fényszóróhoz, olyan autókba is, amelyekbe soha nem kínáltak ilyet – megérkezett tehát a fénykánaán…

A gyakorlat kicsit másképp fest. Egyrészt a hazai előírások szerint ezek a LED-fényforrások nem szabályosak (nincs E-jel), és nem számítanak a halogénizzókkal csereszabatos alkatrésznek. Ebből fakadó további gond, hogy a lámpában elfoglalt pozíciójuk (fókuszpont), fénykibocsátásuk iránya és módja eltér a halogénizzókétól, így nem feltétlenül kapjuk a várt eredményt. Tehát rossz lesz a fényterítési kép, főképp igaz ez a vetítőlencsés tompított lámpás típusokra. A rosszul világító, erősebb fényű lámpa bántóan zavarhatja a közlekedés többi résztvevőjének szemét, hiszen ez még a szabályosan beállított, gyári LED-lámpás típusoknál is előfordul – dombtetőre érve, oldalról megvilágítva másik autó magas építésű (SUV) modellből. Tehát a szabályok mellett van bőven ok, amiért nem érdemes átalakítani a gyárilag halogénizzóra beállított lámpákat LED-es világításra.

További fontos kérdés a folyadékkristályos izzók hőtermelése, aminek kompenzálását egybeépített kis hűtőventilátorral oldják meg a gyártók. Emiatt azonban nem alkalmazhatók a fényszórók gyári porvédői, hiszen azok akadályozzák az izzó hűtését. A különböző vásárlói fórumokat böngészve a felhasználói vélemények is megoszlottak, de többségükben nem tartják jó ötletnek a halogén tompított fény kiváltását LED-esre. Ráadásul nem is olcsó dolog, a LED-izzókészletek (általában párban adják) 10-40 ezer forintba kerülnek.

Megnéztünk egy ilyet: maga a készlet egy drágább darab, csomagolása igényes, és megfogva, átvizsgálva is jó minőségű termék benyomását kelti. A gyártó mellékelte a hűtéssel kombinált LED-izzót, valamint a trafót, a porvédő tömítőgyűrűt, a kábelkötözőt és egy képes tájékoztatót. Azonban a készlet megvásárlása kevés az üdvösséghez, ugyanis az autók többségében a lámpák foglalatai nem alkalmasak az ilyen fényforrások fogadására. Ehhez külön adaptert kell rendelni, ami gyártótól, típustól függően 600-tól 20 000 forintig terjed. Az adatbuszos elektronikus rendszerű autókba mindemellett még egy illesztőmodulra is szükség van. Természetesen neves gyártók is foglalkoznak a H1-es, H7-es halogénfoglalatokba illeszthető LED-izzókkal, de ők is kiemelik ezek off-road célját, tehát, hogy közúti forgalomban nem használhatók. Egy kis ésszerűnek tűnő utcai felhasználási terület maradt szabadon, amelyet a LED-hívek javasolnak. Mégpedig, hogy ne a tompított, hanem a fényszóró izzóját cserélje az autós ilyenre, így nem kockáztat hősérülést, hiszen a fényszórót jellemzően rövid időre használjuk. Előnyként mondják a felhasználók, hogy a LED-izzók reakciója gyorsabb, vagyis például a fénykürtölés hatásosabb adott esetben, ami pedig a közlekedésbiztonságot is szolgálhatja.