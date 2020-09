Hirdetés

A pihentetéstől motorlerakódások is kialakulhattak, hiszen az elmúlt időszakban jellemzően senki nem tett meg hosszabb utakat, amikor kitisztulhattak volna az erőforrások. Bajban lehettek azok is, akik hetek, hónapok után először indították be az autójukat, mert az elején olaj nélkül, szárazon forogtak a fém alkatrészek. Ilyen esetekben a motorok karbantartása az egyik legfontosabb teendő.

A belső motortisztítás elsődleges feladata a prevenció, valamint az autók időszerű és rendszeres karbantartása, de akkor is szükséges lehet, ha az autó teljesítménye érezhetően visszaesik, vagy megnő a fogyasztása. Ilyenkor a motorban túl sok karbonlerakódás keletkezett, így működés közben szinte megfullad a szennyeződésektől. A felsoroltaknál is nagyobb gond, ha eltömődött a részecskeszűrő (DPF), a tényleges bajra többféle tünet is utalhat. Általánosan jellemző a rángató, egyenetlen motorüzem, a leálló motor, hibakódok és az autó önvédelmi rendszere miatt a tiltás, azaz „szerviz üzemmód”. Természetesen erre is megvan már a megoldás, például a kanadai innováción alapuló TerraClean leszerelés nélküli DPF-tisztítás. Ez az egyik leghatékonyabb eljárás, az eszközt különösebb megbontás, leszerelés nélkül kell rácsatlakoztatni a szűrőre, akár közvetlenül vagy a nyomáskülönbség-szenzor vezetékét használva. A tisztítás során egy speciális, fő összetevőit illetően alifás üzemanyagot terjedő hab formájában juttatnak a DPF-szűrőbe. Ez kémiai úton eltávolítja a lerakódott karbonszennyeződéseket, amelyek a folyamat végén gáz halmazállapotban, a kipufogórendszeren keresztül távoznak. Maga a tisztítás négy szakaszból áll, egy liter tisztító folyadék elhasználásával a teljes részecskeszűrő megtisztul.