Érdemes időnként átnézni az autót, hogy milyen szemet zavaró hibákat talál rajta az ember. A városi autókon a lökhárító sérülései, parkolói lökdösődések és ajtórányitásnyomok a leggyakoribbak, a vidéki utakon járók pedig leginkább kőfelverődések miatt berepedt lámpákat, lepattogzott festéket találhatnak autóikon. A műszaki vizsgán nem bukna meg a kocsi ezek miatt, csak mint esztétikai hiba kerülne fel a vizsgalapjára. Egy, a közelmúltban vásárolt autó jó néhány sérüléssel, illetve esztétikai hibával érkezett új tulajdonosához. Jó gazdaként el is kezdte ezen hibák felszámolását, egyrészt mert szemet zavarók, másrészt az autónak lelakott jelleget kölcsönöztek. S persze a műszaki vizsgája is lejáróban volt, így például a repedt hátsó lámpa cseréjét nem is lehetett tovább húzni.

Minthogy a szóban forgó, 2000 és 2005 között gyártott VW Passat 5.5-ös igen gyakori autótípus, az alkatrészellátásra nem lehet panasz. Úgy új, mint bontott alkatrész is nagy mennyiségben áll rendelkezésre. Egy új hátsó lámpa sem drága, azonban a típust ismerők az olcsóbb, 10-15 ezres kínai lámpákat nem javasolták, mivel előfordulnak velük méretbeli pontatlanságok, ami beázást okoz, az pedig senkinek nem hiányzik. Az új lámpa ellen szólt még, hogy ne üssön el nagyon az ép eredetitől, tehát körülbelül egyformán kopottak legyenek. Így döntött a tulaj a bontott lámpa mellett. Itt talán nem is megtalálni időigényes a lámpát hanem olyan eladót lelni, aki nem csak párban adja a portékáját. De lett ilyen is a neten, közösségi oldalon. A gyári bontott lámpa harmadáron jutott el az új helyére, 5000 forintért, ám hamarosan ki is derült, miért is volt ilyen olcsó.

Mindenesetre a tulajdonos nekiállt kicserélni a lámpát, ami nem kíván nagy szerelői tudást. Ki kell akasztani a csomagtérkárpiton egy kis takarófedelet, amelyen át cserélhetők például a kiégett izzók. Itt az előző hölgy tulajdonos keze munkája látszott, aki bevarrta (!) ezt a kis fedelet, hogy a helyén maradjon. Így kellett egy szike is cérnavágásra, utána kiemelni a hátsó lámpa foglalatlapját, majd oldani a három rögzítőcsavart. A lámpát kiemelve kitakarította a lámpafészket, majd berakta a bontós darabot. Azonban ebbe a régi lámpa foglalatlapja került vissza, mivel jobb állapotú volt. Ellenőrizte az izzókat, majd minden ment a helyére. Látszik, hogy a bontós beszerzés valamelyest túllőtt az eredeti célon, mert a cserelámpa nemhogy nem látszott újabbnak a jobb oldali eredetinél, hanem annál kopottabb az állapota. Mintha az eredetinek megmaradt jobbost cserélték volna újra. A balos plexije mattabb, a búra belülről párás, és az alsó élénél némi moha is látszik. A repedtnél egyelőre jobb, de ezzel bizony lesz még egy cserekör, hacsak hozzá nem öregszik gyorsan a szebb jobb oldali lámpa.

A kalaptartó tisztítása

A használat érdekes dolgokat is szül. Ilyen lehet például egy hátsó lámpa belsejében a homok – miközben a lámpa nem sérült –, vagy a harmadik féklámpa elméletileg zárt fészkében a temérdek döglött rovar. Ez utóbbiak kitakarításához a cikkben említett Passat esetében volt szükség, mert így, bogarasan a takarítások ellenére is koszosnak hatott az autó. A porszívó nem fér be a szélvédő és a kalaptartó közötti résbe, a féklámpafészekbe pedig még annyira sem.

A kalaptartó kiemelése is viszonylag egyszerű feladat. A hátsó üléstámlák lehajtása után meg kell emelni az előrenéző élt, amelyet három bolha fog a fémhez, jó esetben oldanak és nem eltörnek. Ezután kihúzható az utastér felé a kalaptartó, de előbb a biztonságiöv-csévét takaró kárpitelemek mögül is ki kell emelni. A kihúzás előtt a csomagtartó felől egy szerelőnyíláson át alulról lehúzható a harmadik féklámpa csatlakozója – ezt ha valaki nem teszi meg, kitépi a vezetéket. A kalaptartót kiemelve szépen kitisztítható volt, nemcsak porszívóval, hanem enyhén nedves takarítószeres kendővel is.