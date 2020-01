Hirdetés

1. Mennyire mozog jól terepen egy ilyen méretes gép?

Azt gondoltuk, hogy 242 kilójából és pusztán fizikai méretéből adódóan megvannak a korlátai, de egy rutinos motorossal elképesztő mutatványokra képes az Africa Twin. Igazából a futómű, a fékek és az ülés kialakítása miatt is tökéletesen helytáll extrém körülmények között.

2. A konkurensek között jóval erősebb gépek is vannak. Nem hiányoztak a plusz lóerők?

Aki motorozott már terepen, tudja, hogy 95 lóerő több mint elegendő. A 998 cm3-es sorkettes alacsony fordulatról, nyomatékból húz, de a felső tartományban nem tud rátenni még egy lapáttal. Kíváncsian várjuk, mit tud majd az új, 1100-as változat!

3. Mennyi volt az átlagfogyasztás?

A teljes táv átlaga 4,6 liter/100 km-re jött ki. Legalacsonyabb fogyasztásunk 4,1, a maximum 5,4 liter volt, utóbbit tempós autópályázás során mértük.

4. A DCT-váltó mennyire passzol egy túraenduróhoz?

Amatőröknek nagy könnyebbség, hogy terepen nem kell kuplungolni és a lefulladástól tartani. Hosszú túrákon és városban is aranyat ér a DCT-váltó, így a teszt végén egyértelműen kijelenthetjük, hogy még úgyis megéri a 360 000 Ft-os felárat, hogy normál módban sokszor túl alacsony fordulaton kapcsol feljebb.

5. Hátrány, hogy nem elektromos a futómű?

Nem véletlen, hogy sok vetélytárs után a Honda is belátta, egy komoly túraenduróba kell az adaptív futómű – a hamarosan piacra lépő, frissített Africa Twin is ilyennel debütált. Persze a tesztmotor hagyományos rugózó elemeinek is tágak a határai, de az útviszonyokhoz igazítható csillapítás jól jött volna.

6. Volt olajfogyasztása a blokknak?

Annak ellenére, hogy már közelítettünk a következő kötelező szervizhez (12 000 km), az olaj csak minimális mértékben színeződött el. Egyetlen millimétert sem csökkent az olajszint!

7. Mennyire látszik rajta a használat?

A kormányvégsúlyokon a kesztyű okozta kopás volt az egyetlen feltűnő használati nyom. A Dunlop abroncsok 8000 kilométerig alig veszítettek profilmélységükből, majd viszonylag gyorsan megindult a kopás, és a tesztprogram végére a hátsó gumi kissé „kockás” lett. Bár a lánc ápolására nagy gondot fordítottunk, a nyúlás elérte a határértéket.

8. Volt valami, ami hiányzott?

Rendben van, hogy ez egy terepen is bevethető gép, de az ülés kialakítása lehetne komfortosabb, elvégre minden más tulajdonsága miatt akár egész napos motorozásra is alkalmas.

9. Kényelmes az utaspozíció?

A testhelyzet a hátul ülőnek is egyértelműen kényelmes, a lábtartók olyan magasságban vannak, hogy nagyobb termetűek is jól elférnek a gépen. De a vezető üléséhez hasonlóan az utasé is eléggé kemény – puhább töméssel tökéletes lenne!

10. Kinek ajánljuk az Africa Twint?

Nem véletlenül népszerűek a mai, modern túraendurók, az Africa Twin is egy igazi univerzális gép. Igazság szerint azoknak való, akik nemcsak egyszerűen túrázni szeretnek, hanem ki is tudják használni a motor terepképességeit. Ebből a szempontból az aktuális típus teljes mértékben hozza a legendás ősmodell szellemiségét.

Honda CRF1000L Africa Twin DCT

Lökettérfogat: 998 cm3

Hengerek/szelepek: S2/8

Max. teljesítmény: 70 kW (95 LE) 7500/perc

Max. forgatónyomaték: 98 Nm 6000/perc

Sebességváltó: hatfokozatú DCT

Tengelytáv: 1575 mm

Ülésmagasság: 870/850 mm

Üzemanyagtank: 18,8 l

Fék elöl/hátul: 2×310/256 mm tárcsa

Gumi elöl/hátul: 90/90 R21 / 150/70 R18

Menetkész tömeg: 242 kg

Tesztfogyasztás: 4,6 l/100 km

Alapár: 4 789 000 Ft