Kezdjük is egy jelenséggel, ami szinte az összes neves márka maxirobogójára igaz, a BMW-től kezdve a Suzukin át a Yamaháig! Egy ilyen gép árából legtöbbször „rendes” nagymotort is lehet venni, az XMAX 400-as 2,3 milliójára mindössze 50 ezret kell rátenni, hogy például egy MT-07-esre üljünk, amely azért mégiscsak egy kéthengeres, komoly naked bike. Így aztán nem is lepődünk meg azon, hogy a 125-ös, 300-as és 400-as verziót felvonultató XMAX család legnagyobb képviselője minőségi darab, kulcs nélküli indítás és hatékony, LED-es fényszórók könnyítik a vezető dolgát. Az XMAX ugyanakkor nem egy hatalmas, farnehéz kanapérobogó, hanem viszonylag kompakt felépítésű – a 125-ös verzió külméretei sem kisebbek.

Szerencsére nem csak a tálalás sportos, a feszes futómű, a harapós fékek, az alapáras kipörgésgátló és a 33 lóerős teljesítmény is jelzi, kár lenne alábecsülni. Kis erővel dönthető és jól tartja a kijelölt ívet, a 110-es tempót kényelmesen, erőlködés nélkül éri el viszonylag gyorsan, és innen még tisztességesen tud gyorsítani a megengedett legnagyobb tempóra. Szóval ezzel a krafttal már bőven túlmutat a városi robogó szerepkörén, akár hosszabb napi ingázásra is alkalmas, feltéve, ha nem vagyunk annyira érzékenyek az úthibákra, mert a sportos hangolású futómű nem nyeli el a zökkenőket igazán hatásosan. A 13 literes tank jóvoltából a hatótáv elérheti a 300 kilométert, de a fogyasztás nagyban függ a felhasználástól. Városban 3,5-4,0 literből simán elvan, de gyorsforgalmi úton jelentősen megnő a naftaigény.

Bár a felvett testhelyzet robogós mércével nézve aktív, a kényelemre nem lehet panaszunk (az utasnak sem), maximum egy kicsivel lehetne puhább tömésű az ülés. Egyébként a szélvédelem területén csupán átlagos az XMAX 400-as, a plexi csak szerszámmal állítható. Igazán előnyös oldalát a praktikus részleteivel tudja megmutatni. Ha valaki már kénytelen volt motorral lejtőn parkolni, az tudja, hogy a rögzítőfék aranyat ér, vagy hogy mennyire kényelmes, amikor például a pénztárcánkat be tudjuk tenni egy kis rekeszbe. Az ülés alatti üregben két full-face sisak is elfér, illetve a 12 voltos csatlakozó jóvoltából telefonunkat is tölthetjük.

Tetszett

• igényes külső

• minőségi benyomás

• megfelelő erőtartalék

• praktikum

Nem tetszett

• úthibákra érzékeny futómű

• ár

Összegzés

Bármennyire is minőségi és a saját kategóriáján belül egyedi, hogy valaki ennyi pénzt költsön egy 400-as robogóra, ahhoz a műfaj szerelmesének kell lenni. Ettől függetlenül aki áldoz rá, azt biztosan nem éri majd csalódás!

Yamaha XMAX 400

Lökettérfogat: 393 cm3

Hengerek/szelepek: 1/4

Max. teljesítmény: 24,5 kW (33 LE) 7000/perc

Max. nyomaték: 36 Nm 6000/perc

Sebességváltó: fokozatmentes

Hossz./szél./mag.: 2185/766/1415 mm

Tengelytáv: 1567 mm

Ülésmagasság: 800 mm

Üzemanyagtank: 13 l

Gumi elöl/hátul: 120/70 R15/150/70 R14

Feltöltött tömeg: 210 kg

Tesztfogyasztás: 4,5 l/100 km

Alapár: 2 298 000 Ft