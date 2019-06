Hirdetés

Az ellenfelek nagy bánatára a BMW Motorrad az egy-mást követő nyolcadik évben könyvelhetett el rekordeladásokat, s bizony az sem semmi, hogy a tavalyi év során értékesített 165 ezer darabos mennyiségnek több mint a felét adták el az 1200-as és az utód 1250-es GS-ekből. Így nem véletlen, hogy szélesítik a terepmotor-kínálatot, méghozzá lefelé terjeszkedve. A tavaly piacra dobott 313 cm3-es modell a bajor márka történetének legkisebb Gelände-Straße típusa, amely egyébként az indiai Bengaluruban készül a TVS-nél.

Érdekes, hogy formailag nem akarták a nagytestvérekhez hasonlóvá tenni a 310-est, a kacsacsőr idom ismerős a többi GS-ről, de a fényszórók szabása alapján akár egy japán motor is lehetne. A költségek kordában tartása és a kis hengerűrtartalom miatt nem meglepő, hogy kardántengely helyett itt láncra bízzák a hátsó kerék hajtását, mégsem érdemes alábecsülni a jövevényt. Elöl és hátul is 180 mm-es mozgást engedélyeznek a rugózó elemek, ami nemcsak azt jelenti, hogy bírja a rossz utakat, hanem azt is, hogy kemény tereptől sem riad vissza – igazából csak egy mélyebb mintázatú gumi kell és mehet is a dagonyázás. Az ABS természetesen kikapcsolható, kipörgésgátló viszont nincs, ami mondjuk a 34 lóerős teljesítmény miatt nem is létkérdés.

Bár a váltó áttételei rövidek, nem a rugalmasság bajnoka az egyhengeres blokk. A 110-120-as tempót hegyen-völgyön nagyobb erőlködés nélkül tudja tartani, a probléma inkább az, hogy sokat kell forgatni a motort, hogy elérjük vele ezt a sebességet. Ahogy a márkától elvárható, a váltóra és a fékre sem lehet panaszunk: annak ellenére, hogy egytárcsás az első fék, nagyon hatékonyan tudja lassítani a 169,5 kilós GS-t. A szélvédelemről már nem mondható el ugyanez, a kis idom nem tudja hatásosan elterelni a légáramlatokat, viszont az ülés kényelmét komolyabb motorok is megirigyelhetnék. Természetes pozícióban, egyenes háttal ülhetünk a kis BMW-n, nagyobb termetűeknek persze számolni kell azzal, hogy a térdhely – a fizikai méretek miatt – korlátozott.

Az 1 874 000 Ft-os ár versenyképessé teszi a G 310 GS-t, a fő ellenfélnek tekinthető 250-es Suzuki V-Strom 1 799 000 Ft-ért vihető haza. A BMW ezúttal is számos gyári kiegészítőt kínál, többek között markolatfűtés, csomagtartóváz, topcase és LED-es irányjelzők is rendelhetők.

TETSZETT

kátyúbarát futómű

szerény fogyasztás

kikapcsolható ABS

korrekt ár

NEM TETSZETT

szerény erőtartalék

motorblokk rezgései

Összegzés

Nem csak a kezdőknek vagy a terepmotorozással ismerkedőknek lehet ideális a kis GS. Azok is megtalálhatják a számításukat a modellel, akiknek nem kell a nagy teljesítmény, de igénylik a szinte minden úthibát elnyelő futóművet. A blokk nyomatékához hasonlóan a fogyasztása is szerény.

BMW G 310 GS

Lökettérfogat: 313 cm3

Hengerek/szelepek: 1/4

Max. teljesítmény: 25 kW (34 LE) 9500/perc

Max. nyomaték: 28 Nm 7500/perc

Sebességváltó: hatfokozatú

Hossz./szél.: 2075/880 mm

Tengelytáv: 1400 mm

Ülésmagasság: 835 mm

Üzemanyagtank: 11 l

Gumi elöl/hátul: 110/80 R19/150/60 R17

Menetkész tömeg: 169,5 kg

Tesztfogyasztás: 3,4 l/100 km

Alapár: 1 874 000 Ft