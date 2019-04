Hirdetés

Miként a négykerekűek világában, úgy a motoroknál is egyre nagyobb a kereslet a retró megjelenésű, ámde csúcsmodern technikára épülő gépekre, melyek minden nap lehetőséget adnak a nosztalgiára, ugyanakkor – szemben a veterán járművekkel – nem követelnek kompromisszumot a használat során. Ezt a hullámot lovagolta meg a Honda a Neo Sports Café névre keresztelt modellcsaláddal, melynek tagjai között már eddig is fellelhető volt 125, 300 és 1000 cm3-es kivitel, a középkategóriás rokon azonban még hiányzott a famíliából. Ezt az űrt pótolták most a CB650R-rel, ami minimalista, retró formavilágával és fejlett műszakiságával is a maximumot igyekszik nyújtani.

A nagy igyekezet ellenére szerintem nem sikerült egységes, letisztult megjelenéssel felruházni az újoncot, a régmúltba és a jövőbe mutató dizájnelemek egészen addig cibálják jobbra-balra a tekintetet, mígnem megakad az egyetlen igazán szép részletnek mondható négycsöves leömlősoron. Innen aztán sajnos nincs tovább, a dob, illetve a borítása szintén formatervezői határozatlanságról árulkodik, a bronz-fekete erőforrás pedig újabb bizonyíték, hogy a két szín nem komplementere egymásnak. Mindemellett a turcsi orrért felelős fényszóró, a szükségmegoldásnak tűnő rendszámtartókonzol, a túllihegett nyereg és a hátsó futómű citromsárga spirálrugója kapcsán is megfogalmazhatnék némi kritikát, de koncentráljunk inkább a pozitívumokra, nevezetesen az erőt sugárzó formai arányokra, a precíz kidolgozásra és a magas presztízs-értékre. Furcsaságai ellenére a CB650R-rel mindenhol büszkén jelenthetünk meg, és biztosan felteszik majd néhányan a legfőbb kérdést: mennyivel megy?

Nos, kis híján kétszázzal, már csak az a kérdés, hogy ki képes ilyenkor az amúgy kényelmes, 810 mm magas nyeregben maradni, tudniillik szélvédelem híján ekkora tempónál már állandósul a légörvények elleni küzdelem. Persze a CB650R esetében nem a nagy végsebességen van a hangsúly, hanem a kanyarvadászaton, és ebből a szempontból nem érheti kritika az építésmódot. A kissé előretolt, „rárabolós” üléspozíció, valamint az 557 mm széles, jó fogású kormány közvetlen irányítást tesz lehetővé, ami, ugye, a dopaminban dús, egyszersmind biztonságos hétvégi csapatások alapvető feltétele. Ahogy az a Hondától elvárható, a kezelőszervek elhelyezése tökéletes, minden könnyen jár, egy tapasztalt motoros modellismeret nélkül is vakon megtalálná a legfontosabb kapcsolókat, illetve gombokat. Az inverz, erős napsütésben is leolvasható műszeregység kissé komor, de minden fontos információt megoszt a pilótával, beleértve az aktuális váltófokozat számát is.

A CB650F-től örökölt, erősen átdolgozott, soros, négyhengeres, hatfokozatú váltóval társított hajtómű természetesen a legmagasabb műszaki és minőségi színvonalat képviseli, ami talán nem meglepő, hiszen továbbra is a világ legnagyobb, legtapasztaltabb motorgyártóját tisztelhetjük a Hondában. Tekintélyes erejét elképesztően széles tartományban, hátborzongató zenei kíséret mellett adja le, így a menetpróba minden egyes másodperce maga volt a gyönyör, már-már sírva adtuk vissza a kulcsokat a nap végén. Elégedettségünkben a kifinomult járáskultúrán túl a valóban békés, egyenletes teljesítménygörbének és az elképesztő rugalmasságnak is jelentős szerepe volt, nem beszélve az olyan alapáras csemegékről, mint a kuplungasszisztens, a nyomatékhatárolós tengelykapcsoló (csúszókuplung) vagy a teljesítményszabályozó. Kifejezetten tetszett a korábbinál 6 kg-mal könnyebb vázhoz kapcsolt Showa futóműrendszer is, ugyanis villámgyorsan reagál az útfelület változásaira, s bár pontos visszajelzéseket nyújt, rosszabb minőségű közúton használva sem túl feszes. A 41 mm-es csúszószár-átmérőjű, fordított első teleszkóp és a míves, alumíniumból készülő lengővilla egyértelműen mutatja, hogy a sportosan motorozó, rutinos vevők igényeit is szem előtt tartották a fejlesztők, miként a 310 mm-es, úszóágyazású első tárcsákat felvonultató, jól adagolható, bivalyerős fékrendszer is azt mutatja, hogy ez nem csak egy szimpla mindenes. Ennek dacára a CB650R egyáltalán nem drága, sőt, a nívóhoz mérten egészen baráti a 2 629 000 forintos alapár.

Honda CB650R

Összlökettérfogat: 649 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16

Max. teljesítmény: 70 kW (95,2 LE) 12 000/perc

Max. nyomaték: 64 Nm 8500/perc

Hossz./szél./mag.: 2130/780 (750)/1075 (1150) mm

Tengelytáv: 1450 mm

Ülésmagasság: 810 mm

Szabad hasmagasság: 150 mm (130 mm)

Üzemanyagtank: 15,4 l

Fék elöl/hátul: 2×310 mm/240 mm

Menetkész tömeg: 202 kg (207 kg)

Végsebesség: 197 km/h

Tesztmodell ára: 2 629 000 Ft (2 889 000 Ft)

Zárójelben a CBR650R adatai